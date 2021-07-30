Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»

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30 июля в 15:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»



Эмиль Фидаилевич в прямом эфире ответит на вопросы читателей о развитии движения WorldSkills в стране, о том, как используется научно-техническая база после Чемпионата рабочих компетенций и о проектах, связанных с подготовкой и переобучением кадров в республике.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий, перейдя по ссылке.

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