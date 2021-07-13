Бизнес-аккаунт дня: бугульминский свадебный салон

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов часть 107-я

Подготовка к свадьбе полна хлопот, одни поиски идеального наряда для невесты доставляет порой немало головной боли. Богатый ассортимент платьев для церемонии бракосочетания или никаха уже много лет предлагает жительницам Бугульмы свадебный салон «Ажур». Советы по ведению его бизнес-аккаунта в «Инстаграм» и продвижению в этой соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От шпильки до платья мечты

Первый свадебный салон в мире появился в центре Парижа в XVII веке, а его основательницей стала фрейлина Екатерины Медичи. Так триста лет назад возникла мода на свадебные платья. Сегодня дома моды каждый сезон представляют новую свадебную коллекцию.

Более 300 моделей свадебных платьев — каждое в единственном экземпляре — уже больше пяти лет предлагает бугульминский салон «Ажур». Если и среди этого многообразия не найдется платья мечты, невеста сможет заказать нужную модель из каталога. Подогнать наряд по фигуре или росту в салоне поможет опытная швея. Здесь же можно выбрать туфли, горжетку, чтобы она согревала, если свадьба проходит в холодное время года, различные аксессуары и бижутерию.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта выполнила Олеся Жукова — маркетинг-директор казанского маркетингового агентства Blue Bag. Агентство работает с 2015 года и специализируется на комплексном продвижении компаний, разработке маркетинговых стратегий и дизайне.

Имени профиля нужна уникальность

Ник профиля понятен. Есть информация о тематике профиля, название салона и географическая привязка.

Имя профиля повторяет ник профиля, хотя оно может раскрыть идею профиля дополнительным описанием. Здесь может быть позиционирование салона, его уникальность по сравнению с другими салона, информация, которая может зацепить человека при знакомстве с описанием профиля.

На данный момент шапка профиля неинформативна — нет той информации, для чего девушка должна выбрать именно этот салон, а не другой. Можно, например, написать имена известных в городе клиенток, которые покупали платье именно здесь. Либо информацию о том, как часто происходит новый завоз (если это происходит часто).

Хайлайтс и истории. Рекомендую уделить историям больше времени. Свадебные платья — они про красоту. Любая девушка мечтает быть самой красивой на своей свадьбе. Каждая история должна убеждать клиентов в этом. Кроме того, советую чаще обновлять раздел отзывы.

Обложки актуального сами по себе красивые и сделаны в одном стиле, но не все картинки соответствуют тематике. Этот момент стоит доработать. Картинка и текст должны быть на одну тему. Лучше в число первых выводить те, которые наиболее актуальны на данный момент.

Описания к обложкам где-то написаны с заглавной буквы, где-то нет. Лучше привести всё к единому написанию. Я бы заменила контент в разделе видео или совсем его убрала, поскольку там повторяется всё то, что есть в других разделах.

Аудитории важен конечный результат

Над оформлением ленты рекомендую подумать. В постах с информацией используется картинка плохого качества. Лучше её отрисовать или найти в хорошем качестве, поскольку это основной элемент стилистики.

Постарайтесь использовать собственные фотографии, а не фото из интернета. Для этого можно организовать фотосессию ваших платьев с моделями или вашими клиентками. Либо просить у клиентов фото с их свадеб. Это поможет повысить доверие к аккаунту и самому салону.

Лента. В разделе «Наши невесты» рекомендую ставить фото, сделанные не только после покупки платья, но и как невеста выглядела на свадьбе. Людям всегда важен конечный результат. Они хотят видеть какое платье было куплено и как невеста в нём выглядела. Если у вас есть раздел «Наши невесты», то стоит сделать и другие разделы, чтобы у людей было понимание, о чем они в этом аккаунте могу узнать.

Станьте для клиентов проводником к самой лучшей свадьбе

Тексты:

Рекомендую убрать лишние смайлики — их слишком много, и они перегружают текст.

Также советую добавить пробелы между абзацами, чтобы людям было удобнее читать и воспринимать текст.

Не стоит писать тексты просто для того, чтобы они были. Подумайте, какую пользу может принести текст вашим потенциальным клиентам. Увеличивайте вовлеченность подписчиков. Станьте для них проводником к самой лучшей свадьбе.

Попробуйте писать посты, вовлекающие подписчиков в диалог — так у вас появятся комментарии и коммуникации.

Не в каждом посте есть контактные данные и призыв к действию.

Хэштеги. Не в каждом посте используются хештеги. Есть хештеги #популярный и #свой. Можно добавить свои уникальные хештеги #невестаажур #платьеажур и тому подобное.

Модерация комментариев совсем не ведется. Будет лучше, если вы будете писать что-то в ответ, а не оставлять потенциальных клиентов без обратной связи. Возможно, вы и отвечаете им в директ, но этого не видят другие подписчики. Пользователям соцсети важно видеть, что они вам небезразличны.