Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 16 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 6 июля 2021 года.



Как поживает наш портфель?

+ Moderna : на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 234,3 доллара за акцию (примерно 17 338 рублей по курсу 74). Приобрели мы три акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 79,49 доллара на акцию (+51,34%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 673 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 52 014 рублей. Плюс 17 019 рублей или 48,63% .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 234,3 доллара за акцию (примерно 17 338 рублей по курсу 74). Приобрели мы три акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 79,49 доллара на акцию (+51,34%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 673 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет . + AMD: на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 94,7 доллара за акцию (примерно 7 007 рублей по курсу 74). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 10,19 доллара на акцию (+12,05%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 639 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 35 035 рублей. Плюс 3 195 рублей или 10,03 % .

Фото wikipedia.org

+ NVIDIA : на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 819,48 доллара за акцию (примерно 60 641 рубль по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 270,9 доллара на акцию (+49,38%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 19 306 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 60 641 рубль. Плюс 19 306 рублей или 46,7 % .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 819,48 доллара за акцию (примерно 60 641 рубль по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 270,9 доллара на акцию (+49,38%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 19 306 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 551,83 доллара за акцию (примерно 40 835 рублей по курсу 74). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,37 доллара на акцию (+3,44%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 639 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 40 835 рублей. Плюс 639 рублей или 1,6% .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 551,83 доллара за акцию (примерно 40 835 рублей по курсу 74). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,37 доллара на акцию (+3,44%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 639 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . + Palantir Technologies: на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 24,68 доллара за акцию (примерно 1 826 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,78 доллара на акцию (+3,26%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 26 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 260 рублей. Плюс 260 рублей или 1,44% .

Фото: investing.com

— Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по четыре 214,5 рубля за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 489 рублей на акцию (-10,39%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 21 072,5 рубля. Минус 2 444,5 рубля или 10,39% .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по четыре 214,5 рубля за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 489 рублей на акцию (-10,39%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет . — Tesla : на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 659,58 доллара за акцию (примерно 48 808 рублей по курсу 74). Приобрели мы одну акцию по 675,5 долларов за штуку. Фиксируем минус в размере 15,92 доллара на акцию (-2,35%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 2 091 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 48 808 рублей. Минус 2 091 рубль или 4,1% .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 659,58 доллара за акцию (примерно 48 808 рублей по курсу 74). Приобрели мы одну акцию по 675,5 долларов за штуку. Фиксируем минус в размере 15,92 доллара на акцию (-2,35%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 2 091 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Hyundai Motor Company: на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 50,11 доллара за GDR (примерно 3 708 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,63 доллара на депозитарную расписку (+5,53%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 131 рубль с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 37 080 рублей. Плюс 1 310 рублей или 3,67% .

Фото: wikipedia.org

— Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 30,28 доллара за акцию (примерно 2 240 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,6 доллара на акцию (-15,6%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 463 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 22 400 рублей. Минус 4 630 рублей или 17,1 % .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 30,28 доллара за акцию (примерно 2 240 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,6 доллара на акцию (-15,6%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 463 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 2 523,8 доллара за акцию (примерно 186 761 рубль по курсу 74). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 501,89 доллара на акцию (+24,82 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 34 411 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 186 761 рубль. Плюс 34 411 рублей или 22,58% .

на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 2 523,8 доллара за акцию (примерно 186 761 рубль по курсу 74). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 501,89 доллара на акцию (+24,82 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 34 411 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources: на момент закрытия рынка 06.07.2021 торговались по 83,72 доллара за акцию (примерно 6 195 рублей по курсу 74). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,8 доллара на акцию (+13,25%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 687,96 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 111 510 рублей. Плюс 12 384 рубля или 12,5 % .

Фото: wikipedia.org

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Восемнадцать недель спустя, мы видим его рост до 634 416,5 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 140 224,5 рубля или 28,4 %.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Восемнадцать недель спустя 8 573,51 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 2 014,58 доллара или 30,71 %.

Рубль остановил свое укрепление в последние четыре недели, ослабев с 72 до 74 рублей за доллар, наш портфель в рублях немного увеличился, как следствие — примерно на 3%.

В целом, надо отметить, что за восемнадцать недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отыграли свои изначальные падения акции Service Now и Palantir Technologies, мы будем выходить их этих эмитентов однозначно — вложения в них не оправдывают ожидания. Надо отметить, что абсолютным разочарованием оказались акции авиакомпании Spirit Airlines, нет смысла терять средства дальше — необходимо переложиться в самое ближайшее время, не боясь зафиксировать убыток. В отношении Ozon — рост после IPO выдохся, и учитывая, что компания сама по себе убыточная и живет за счет вливаний со стороны акционеров, есть понимание, что надо выходить.

AMD наконец-то вышли в рост, фундаментально этот эмитент чувствует себя хорошо, с выходом из него стоит повременить и, понаблюдать за ситуацией дальше. Tesla практически отыграла свое падение у нас в портфеле, но есть ощущение, что из этого эмитента надо выйти и поискать более интересные акции, с потенциалом роста. Подождем пока акции компании полностью отыграют падение и будем выходить. Отлично себя чувствуют акции NVIDIA, Moderna, EOG Resources, Google (Alphabet Inc.).

Фото pxhere.com

В ближайшую неделю нас ждет серьезная перетряска портфеля, будем избавляться от акций эмитентов, которые не приносят роста, не боясь убытков. В нашем портфеле реализован принцип «не складывания в одну корзину», и это позволит избежать серьезного провала в его стоимости в целом.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин