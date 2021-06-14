Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами?

Когда писать заявление и как его можно подать?

«Российская газета» рассказывает о том, какие льготы можно «обменять» на деньги в 2021 году. Не секрет, что многие льготники выбирают денежную компенсацию вместо мер социальной поддержки. В ряде случаев это действительно удобнее. «Реальное время» публикует разъяснения, которые получили коллеги от Минтруда Российской Федерации по этому поводу.

Миллион льготников выбирают деньги

Ежегодно денежные выплаты вместо мер соцподдержки выбирают около миллиона федеральных льготников. По данным Росстата, правом на компенсацию набора социальных услуг в 2020 году воспользовались:

свыше 800 тысяч инвалидов;

15,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны;

75,3 тысячи ветеранов боевых действий и 23,2 тысячи членов их семей;

5,5 тысячи граждан, пострадавших от радиации;

почти 4 тыс. почетных донора и 33 Героя России.

Как пояснили «РГ» в Минтруде, меры поддержки этих льготников финансируются из федерального бюджета. Заменить их на выплату граждане могут полностью или частично по трем направлениям: за медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд до места отдыха и обратно.

Фото: bizbi.ru

Право на бесплатные технические средства остается

С 1 февраля 2021 года общая сумма компенсации составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

933,25 руб. за бесплатные лекарства и медизделия,

за бесплатные лекарства и медизделия, 144,37 руб. за путевку на санаторно-курортное лечение,

за путевку на санаторно-курортное лечение, 134,04 руб. за бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

У инвалидов, которые отказались от медицинского обеспечения, остается право на бесплатные технические средства реабилитации. То есть лекарства они будут покупать сами, но кресло-коляску, протез или другой «инвентарь» им предоставят.

Фото: yurga72.ru

Возможность заменить меры социальной поддержки денежными выплатами федеральным льготникам предоставляется один раз в год. Чтобы получать компенсацию в следующем году, заявление нужно подать в этом, но не позднее 1 октября. Кроме того, в Минтруде напомнили, что с 1 июля этого года все социальные выплаты будут приходить только на карту национальной платежной системы «Мир».



Заявление о выборе формы предоставления мер поддержки можно подать в МФЦ, а также в электронном виде на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Еще его можно направить в Пенсионный фонд по почте, но при этом подпись заявителя должна быть нотариально заверена.



Федеральным льготникам, отказавшимся ранее от набора социальных услуг и не изменившим своего решения, в этом году обращаться никуда не нужно: их заявление продлевается автоматически до тех пор, пока они не подадут новое — о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

При этом меры поддержки в натуральном виде россияне выбирают все же чаще. В 2020 году их получали 2,5 млн федеральных льготников.