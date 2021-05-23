«AWAZ объединил Россию и весь мир»

В Казань приехали мастера независимой музыкальной сцены

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани проходит музыкальный фестиваль AWAZ, собравший не только музыкантов, но и зрителей из России и зарубежья. В условиях пандемии, когда каждое крупное событие воспринимается как чудо, Татарстан на несколько дней стал центром музыкальной жизни страны.



Moscow never sleeps in Kazan*

Больше всего на «Авазе» москвичей — организаторы обмолвились, что из столицы в Казань приедут около трех тысяч человек. Журналист «Реального времени» в первый же день встретил немало коллег из Москвы. Кто-то приехал в качестве эксперта, кто-то даже взял с собой всю семью — так что можно было наблюдать, как пара с коляской направляется в особняк Демидова послушать эмбиент.

Из сотни артистов, выступавших на девяти площадках (большая часть сконцентрировалась в центре, так что особо жаждущие услышать все немало потратились на такси до пространства Werk), глаз с ходу выделял известных артистов. Например, ростовских пост-панк-аполгетов «Утро» или уроженку Казани Kate NV, нашедшую себя в оммаже японской и советской эстраде. Любопытными гостями стали, условно, этномузыканты из соседних регионов вроде метал-группы из Улан-Удэ Irhagar, соединившей бурятское шаманство с традиционной горловой музыкой. Национальные традиции использовал и дуэт из Нальчика Zafaq — они играли черкесские песни на перегруженной гитаре под настойчивые барабаны. После концерта гитарист, идеолог лейбла Ored Recordings Тимур Кодзоков, пожаловался, что звук был тиховат — струнные должны были еще четче передавать ритуальность музыки.

Из других любопытных примеров — «Эхо Памира», в группе играют приехавшие на заработки в Москву таджики и устраивающие во дворе «Соли» восточный карнавал.

Несмотря на то что зрителей приехало немало, попасть на концерты было достаточно легко (хотя в той же «Соли» зрителям приходилось выстоять очередь), хотя, конечно, порой набитые площадки немного пугали в условиях ковидных мер (организаторам пришлось перестроить программу под полуночные закрытия). Но наиболее ответственные, вроде «Верка», выдавали маски на входе, они же очень комфортно обустроили дворовую зону.

На Awaz выступало немало и казанских артистов. К примеру, Митя Бурмистров, только что отснявший путешествие на Алтай, наводил калифорнийской радости в «Соли». В Werk играл проект Holofonote. А рэпер Усал, усилившись барабанщиком, наводил шороху в недавно открывшемся баре «Библиотека».

Группа Juna тоже оказалась в «Верке», где выступила с тувинским студентом местной консерватории, мастером горлового пения Сугдэром Лудупом. Ансамбль заметил в конце сета: «У нас есть в социальных сетях переводы песен на русский, но даже так вы мало что поймете — там в основном про природу».

Больше всего, вероятно, повезло Марату Сулейманову. Его приметил главный организатор фестиваля Степан Казарьян, издал альбом его татарских песен на своем лейбле. В рамках фестиваля на сессии по прослушиванию и оценке треков эксперты, включая, к примеру, музыкального редактора «Афиши» Николая Овчинникова, оптимистично описали его композицию «Ак томан».



Польза от пандемии?



Образовательная часть фестиваля тоже достойна внимания. Порой, конечно, эксперты скатывались в объяснение очевидных истин. Скажем, Антон Выборнов заявил, что сколько бы музыкант не вложил в раскрутку песни, если трек не зайдет публике — никакие инвестиции не спасут.

Любопытно звучали житейские истории. К примеру, Иван Золото рассказал, что самый странный для него опыт гастролей — когда промоутер, решив, что его экспериментальная, но ритмичная музыка подходит для танцев, вставляет его в танцевальный ивент — и публика вынуждена слушать нойз.

Маша Пьянкова из группы Gnoomes вспомнила, как группа перепутала даты концерта в Лионе, счастливо его прогуляла, а на следующий день узнала о своей ошибке из интернета.

Лидер группы Ploho Виктор Ужаков поделился размышлениями на тему российских гастролей:

— Есть ли вы строите тур, то для вас основой является Транссибирская магистраль. Но порой вы можете точно знать, как обстоят дела с транспортом в соседних городах. Я из Сибири — и когда мне букируют Сибирь, музыканты знают, как доехать в Новосибирск. Но не знают, как добраться до Томска. Самолетом туда лететь всего 20 минут, но стоит это дорого, так что проще уехать на такси. Я только что ездил в южном направлении — от Тулы до Крыма. Пандемия имеет положительный эффект. Много заведений, которые должны были закрыться, но держались на святом духе и накоплениях, ушли. Зато открылись новые, там рулят молодые ребята, которые знают, что такое нойз, чем построк отличается от постпанка...

Митя Бурмистров рассуждал о местной сцене и отмечал, что главная проблема в том, что музыканты не знают друг о друге, повторяя: «AWAZ объединил Россию и весь мир».

— Есть примеры музыкантов, которые смогли заявить о себе — и они, скорее всего, уже переехали в Москву. Нет плавного мостика между тем, что ты делаешь классную музыку в Казани и вливанием в общероссийскую индустрию.



Вероятно, Awaz — один из таких способов развития. Впервые люди едут в Казань за современной музыкой — так, может, и не стоит уезжать из Казани, а менять ее здесь?



1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Радиф Кашапов, фото: Ринат Назметдинов