«AWAZ объединил Россию и весь мир»
В Казань приехали мастера независимой музыкальной сцены
В Казани проходит музыкальный фестиваль AWAZ, собравший не только музыкантов, но и зрителей из России и зарубежья. В условиях пандемии, когда каждое крупное событие воспринимается как чудо, Татарстан на несколько дней стал центром музыкальной жизни страны.
Moscow never sleeps in Kazan*
Больше всего на «Авазе» москвичей — организаторы обмолвились, что из столицы в Казань приедут около трех тысяч человек. Журналист «Реального времени» в первый же день встретил немало коллег из Москвы. Кто-то приехал в качестве эксперта, кто-то даже взял с собой всю семью — так что можно было наблюдать, как пара с коляской направляется в особняк Демидова послушать эмбиент.
Из сотни артистов, выступавших на девяти площадках (большая часть сконцентрировалась в центре, так что особо жаждущие услышать все немало потратились на такси до пространства Werk), глаз с ходу выделял известных артистов. Например, ростовских пост-панк-аполгетов «Утро» или уроженку Казани Kate NV, нашедшую себя в оммаже японской и советской эстраде. Любопытными гостями стали, условно, этномузыканты из соседних регионов вроде метал-группы из Улан-Удэ Irhagar, соединившей бурятское шаманство с традиционной горловой музыкой. Национальные традиции использовал и дуэт из Нальчика Zafaq — они играли черкесские песни на перегруженной гитаре под настойчивые барабаны. После концерта гитарист, идеолог лейбла Ored Recordings Тимур Кодзоков, пожаловался, что звук был тиховат — струнные должны были еще четче передавать ритуальность музыки.
Из других любопытных примеров — «Эхо Памира», в группе играют приехавшие на заработки в Москву таджики и устраивающие во дворе «Соли» восточный карнавал.
Несмотря на то что зрителей приехало немало, попасть на концерты было достаточно легко (хотя в той же «Соли» зрителям приходилось выстоять очередь), хотя, конечно, порой набитые площадки немного пугали в условиях ковидных мер (организаторам пришлось перестроить программу под полуночные закрытия). Но наиболее ответственные, вроде «Верка», выдавали маски на входе, они же очень комфортно обустроили дворовую зону.
На Awaz выступало немало и казанских артистов. К примеру, Митя Бурмистров, только что отснявший путешествие на Алтай, наводил калифорнийской радости в «Соли». В Werk играл проект Holofonote. А рэпер Усал, усилившись барабанщиком, наводил шороху в недавно открывшемся баре «Библиотека».
Группа Juna тоже оказалась в «Верке», где выступила с тувинским студентом местной консерватории, мастером горлового пения Сугдэром Лудупом. Ансамбль заметил в конце сета: «У нас есть в социальных сетях переводы песен на русский, но даже так вы мало что поймете — там в основном про природу».
Больше всего, вероятно, повезло Марату Сулейманову. Его приметил главный организатор фестиваля Степан Казарьян, издал альбом его татарских песен на своем лейбле. В рамках фестиваля на сессии по прослушиванию и оценке треков эксперты, включая, к примеру, музыкального редактора «Афиши» Николая Овчинникова, оптимистично описали его композицию «Ак томан».
Польза от пандемии?
Образовательная часть фестиваля тоже достойна внимания. Порой, конечно, эксперты скатывались в объяснение очевидных истин. Скажем, Антон Выборнов заявил, что сколько бы музыкант не вложил в раскрутку песни, если трек не зайдет публике — никакие инвестиции не спасут.
Любопытно звучали житейские истории. К примеру, Иван Золото рассказал, что самый странный для него опыт гастролей — когда промоутер, решив, что его экспериментальная, но ритмичная музыка подходит для танцев, вставляет его в танцевальный ивент — и публика вынуждена слушать нойз.
Маша Пьянкова из группы Gnoomes вспомнила, как группа перепутала даты концерта в Лионе, счастливо его прогуляла, а на следующий день узнала о своей ошибке из интернета.
Лидер группы Ploho Виктор Ужаков поделился размышлениями на тему российских гастролей:
— Есть ли вы строите тур, то для вас основой является Транссибирская магистраль. Но порой вы можете точно знать, как обстоят дела с транспортом в соседних городах. Я из Сибири — и когда мне букируют Сибирь, музыканты знают, как доехать в Новосибирск. Но не знают, как добраться до Томска. Самолетом туда лететь всего 20 минут, но стоит это дорого, так что проще уехать на такси. Я только что ездил в южном направлении — от Тулы до Крыма. Пандемия имеет положительный эффект. Много заведений, которые должны были закрыться, но держались на святом духе и накоплениях, ушли. Зато открылись новые, там рулят молодые ребята, которые знают, что такое нойз, чем построк отличается от постпанка...
Митя Бурмистров рассуждал о местной сцене и отмечал, что главная проблема в том, что музыканты не знают друг о друге, повторяя: «AWAZ объединил Россию и весь мир».
— Есть примеры музыкантов, которые смогли заявить о себе — и они, скорее всего, уже переехали в Москву. Нет плавного мостика между тем, что ты делаешь классную музыку в Казани и вливанием в общероссийскую индустрию.
Вероятно, Awaz — один из таких способов развития. Впервые люди едут в Казань за современной музыкой — так, может, и не стоит уезжать из Казани, а менять ее здесь?
Справка
* Москва никогда не спит в Казани (пер. с англ.)
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