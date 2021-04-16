Что такое септик и как он работает

Устройство домашней автономной канализации: септик, его разновидности и принципы работы

В предыдущей статье мы затронули большую и важную тему — обустройство канализации в загородном доме. Начали с чек-листа — что нужно проверить и определить для себя, прежде чем решать канализационный вопрос. Теперь, пожалуй, стоит поговорить о самых популярных типах обустройства автономной канализации — о септиках.

Что такое септик и как он работает

Септик, или автономная система канализации, представляет собой простейшее очистное сооружение, в которое проходят канализационные стоки и пошагово очищаются. После него стоки разделяются на механический осадок и на воду — вода впоследствии, проходя через фильтрационную систему (о ней — в следующей статье), уходит в грунт, а осадок (ил) откачивается ассенизационной машиной.

Среднестатистический септик самого популярного типа состоит из двух или трех камер. В первую поступают непосредственно канализационные стоки из вашего дома. Объем этой камеры должен быть достаточным, чтобы успевать справляться со всем, что производит ваше домохозяйство. Обычно рассчитывается суточный канализационный сток, и объем первой камеры септика делают в три раза больше — на всякий случай и чтобы справиться с пиковыми нагрузками (генеральная уборка, приезд множества гостей, праздники и тому подобные напасти). В первой камере на дно оседает ил, а отстоявшаяся и немного очистившаяся механическим образом вода переходит во вторую часть септика. В первой емкости обязательно должно быть дно, неочищенные стоки из нее ни в коем случае не должны иметь прямую возможность уходить в грунт.

Органический мусор, оседающий на дно первого отсека септика, несколько дней разлагается под воздействием анаэробных бактерий. Этот осадок периодически нужно удалять. Эффективность очистки в первой камере септика составляет примерно 60%, поэтому воду, которая отсюда уходит, нужно доочищать.

Среднестатистический септик самого популярного типа состоит из двух или трех камер. Фото mosvodostroy.ru

Повторная очистка стоков происходит во второй камере септика (если она вообще есть, ведь эта ступень может быть и пропущена). Здесь происходит повторное разложение нечистот под воздействием бактериального сообщества. Иногда промышленные септики снабжаются еще и химическим элементом очистки — для этого в отсек закладываются специальные гранулы с реагентами, которые разлагают некоторые химические вещества-загрязнители — как органические, так и неорганические.

И, наконец, дальше следует процесс почвенной доочистки стоков — влага попадает в фильтрационное устройство (о них поговорим в дальнейшем). Отстоявшаяся и очистившаяся от механического ила вода поступает сюда, отфильтровывается через щебенку, гравий и песок — и уходит в грунт.

Три вида септиков

В зависимости от устройства и принципа работы, септики делятся на три основных типа.

Накопительный септик — это, строго говоря, даже не совсем септик. Это огромная емкость, выполняющая функцию выгребной ямы — однокамерный резервуар, в котором накапливаются отходы, а по мере заполнения бака нечистоты откачиваются (при участии ассенизационной машины). Объем такой емкости может быть от 1 до 4 кубометров, в зависимости от размера вашего домохозяйства и интенсивности продуцирования стоков. Накопительные септики выбираются, если не получается обустроить систему дальнейшей фильтрации (такое случается, к примеру, когда грунтовые воды подходят очень высоко к поверхности земли или если дом находится в санитарной зоне, или в 100 метрах от реки или озера) или если вы используете дом только по выходным или летом, живя на даче.

Вы рискуете всю жизнь зависеть от настроения и расписания ассенизатора. Фото odstroy.ru

Это один из самых сложных вариантов решения канализационной проблемы, поскольку при этом вы рискуете всю жизнь зависеть от настроения и расписания ассенизатора — регулярность необходимости опорожнения накопительного септика может вас удивить.

Отстойники с грунтовой системой доочистки — как раз тот самый вид септика, который в общих чертах описан в первой части этой статьи. Он состоит из двух или трех секций и устройства для дополнительной грунтовой фильтрации сточных вод. В накопительной емкости канализационные стоки отстаиваются и разлагаются под действием анаэробных бактерий. Переходя из емкости в емкость, стоки проходят несколько ступеней естественной сепарации, но максимальная степень очистки таких стоков невелика. Для этого и нужны системы грунтовой доочистки — только после этого вода уходит в грунт.

Септики с биологической очисткой, по сути представляют собой полноценную станцию глубокой очистки стоков с помощью жизнедеятельности анаэробных и аэробных бактерий. После них воду спокойно можно подавать в накопительный резервуар, к примеру, для полива растений (правда, мало кто на это действительно идет — в нашем обществе еще сильны стереотипы). Это единый герметичный блок, усиленный ребрами жесткости и разделенный на камеры. Здесь совмещаются несколько методов очистки — механический, биологический, а зачастую еще и химическиу, так что после этого вода очищена на 90% минимум. Поэтому такие септики — единственные, из которых воду можно будет сливать в водоем. Никакой дополнительной фильтрации после них не потребуется. Недостатки есть и у такой системы — в первую очередь, это дороговизна, а во вторую, сильная энергозависимость. Ведь чтобы аэробные микроорганизмы могли жить и работать, отсек с ними нужно снабжать кислородом — значит, должен постоянно работать аэратор. Включим сюда систему насосов — и получим довольно сложное техническое устройство. Зато это самый чистый и экологичный способ избавления от канализационных стоков.

Недостатки есть и у такой системы — в первую очередь, это дороговизна, а во вторую, сильная энергозависимость. Фото osnova39.ru

Как расположить септик на участке

Септик должен иметь дно и быть герметичным. Устройство их регламентируется стандартом — СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Этот документ, который мы обязательно изучим в последующем, предусматривает следующие расстояния септика от других объектов на участке:

до дома — 5 метров ;

; до колодца или скважины на участках с глинистым грунтом или суглинком — 20 метров на участке с глинистым грунтом;

на участке с глинистым грунтом; до колодца или скважины на участках с суглинком, супесью или песком — 50-80 метров ;

; до обочины дороги — 5 метров ;

; до границы участка — 4 метра ;

; до деревьев — 3 метра ;

; до кустарника — 1 метр ;

; до реки или ручья — 10 метров ;

; до пруда или озера — 30 метров ;

; до подземной газовой магистрали — 5 метро в .