7 вопросов, на которые надо ответить при выборе типа канализации
Чек-лист для будущего домовладельца
Индивидуальный дом мы ценим, прежде всего, за автономность. Но есть и оборотная сторона: автономными должны быть и инженерные системы, и о них нужно заботиться. Одна из очень серьезных задач — выбор, расчет и обустройство канализации. Давно в прошлом те времена, когда ничего, кроме обычной выгребной ямы, не было доступно частному домовладельцу. Сегодня широко распространены септики, а можно обустроить свой дом даже настоящей аэрационной установкой. Но выбирать тип канализации нужно, ответив сначала на семь вопросов. «Реальное время» предлагает небольшой чек-лист для хозяина участка — здесь все факторы, которые нужно будет обязательно учесть, выбирая тип канализации для своего дома.
- Надо определить тип грунта и водопоглощение на участке. От этого зависит то, каким образом нужно обустраивать фильтрацию. Традиционно, легче всего работать с супесчаными и песчаными почвами — в них хорошо отфильтровывается влага. Поэтому здесь можно делать фильтрующий колодец (если стоков поступает не больше кубометра в сутки, а грунтовые воды поступают не выше, чем на метр до основания колодца). Глинистые и суглинистые почвы потребуют других решений: тут обустраиваются песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи. Инфильтраторы, дренажные блоки и дренажные тоннели подойдут для любого типа грунта.
- Нужно знать, каков уровень грунтовых вод на участке, примерно представлять себе, что происходит во время паводка. Важно знать уровень верховодки. Все это будет напрямую влиять на обустройство канализации. Например, если грунтовые воды залегают высоко, то выгребную яму «дедовским способом» обустраивать будет категорически нельзя — иначе водоносные горизонты будут регулярно засоряться стоками. Еще высоко подходящие грунтовые воды осложнят обустройство бетонного септика — возникнут проблемы с его герметизацией.
Фото: gorodseptikov.ru
- Планируя канализацию, нужно уже хорошо представлять, что и где будет располагаться на участке. Потому что септик или выгребную яму нужно будет размещать на определенном расстоянии от стратегически важных построек и, что немаловажно, от соседских заборов и домов. Например, по СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015, от септика до дома должно быть не менее 5 метров, до колодца или водной скважины не менее 20 метров (если на участке глина) и не менее 50 метров (если грунт супесчаный), до деревьев не менее 3 метров.
- Важно знать, каким будет суточный объем стока. Постоянно заполненная часть колодца (гидравлический объем) септика, чтобы справляться, должна по объему втрое превышать суточный канализационный объем, поступающий от вашего дома. Многие домовладельцы просто принимают объем стоков 200 литров на человека в сутки — и примерно этого хватает. А еще нужно учитывать, если к вам часто приезжают гости — от этого зависит залповый сброс (кратковременное поступление в канализацию сточных вод большого объема, пиковая нагрузка на канализацию). Например, если залповый сброс рассчитан неправильно, очистные сооружения могут переполниться. С такими сбросами хорошо справляются бетонные и пластиковые септики, а вот аэрационные установки на залповые сбросы рассчитаны хуже. Чтобы рассчитать объем стоков, желательно еще и иметь раскладку, какие сантехнические приборы будут стоять в доме, сколько их планируется.
- Важно понимать, постоянно вы будете жить в доме или использовать его под дачу, приезжая по выходным. От того, насколько равномерны стоки, зависит выбор канализационной системы. Например, аэрационные установки предназначены для дома, в котором живут постоянно, они не любят неравномерности стоков. А вот септики — и пластиковые, и бетонные — отлично справляются с режимом выходного дня. В принципе, если вас в семье немного и вы приезжаете в дом только на дачный отдых, справится с вашими стоками и выгребная яма (если позволяют почвенные условия и грунтовые воды).
Фото: remstd.ru
- Насколько стабильно электричество на вашем участке? Возможно, если сразу не удается наладить бесперебойное электроснабжение (например, на стадии достраивающегося коттеджного поселка), стоит подождать с обустройством аэрационнной установки. Потому что если электричество регулярно и надолго отключается — автономная аэрационная установка вам противопоказана в принципе, надо справляться механическими устройствами — септиками. А с конструкциями, где есть датчики, насосы, компрессоры, аэраторы, будет сложновато.
- Можно ли оборудовать пути подъезда ассенизационной машины? Это касается любого типа канализационного устройства — ил и осадок откачивать придется в любом случае, даже если у вас отменно работают фильтрационные устройства и весь основной объем стоков уходит в грунт. Поэтому, размышляя, где поставить септик или выкопать выгребную яму, нужно обязательно придумать, как сюда будет приезжать ассенизаторская установка. Бетонные и пластиковые септики нужно чистить пару-тройку раз в год, а в аэрационной установке придется откачивать ил грязевым насосом.
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