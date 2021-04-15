День в истории: юбилей «Эфира», открытие «ЮКОСа» и пожар в соборе Парижской Богоматери

Чем примечательна дата 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, Международный день культуры, он учрежден в честь принятия Пакта Рериха об охране памятников и учреждений культуры. День отметился как трагическими событиями: пожар в соборе Парижской Богоматери и давка на стадионе «Хиллсборо», так и позитивными: восстановление трамвайного движения в блокадном Ленинграде и первый конкурс красоты «Мисс Мира». Кроме того, сегодня в России — День защиты от экологической опасности, учрежденный для привлечения внимание общественности к проблемам окружающей среды. 15 апреля на свет появились один из первых профессоров психиатрии в России Александр Фрезе, журналист Шамси Хамматов, заслуженный деятель искусств РТ Игорь Башмаков, императрица Екатерина I и многие другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Старт ТК «Эфир», родились Александр Фрезе и Шамси Хамматов

Ровно 30 лет назад, 15 апреля 1991 года, в Казани было образовано малое предприятие «Эфир», на базе которого был создан первый частный телеканал «Эфир». За годы своей работы он стал одним из ведущих городских СМИ. Особой популярностью у зрителей пользуются программа «Город», первый выпуск которой состоялся летом 1992 года, и криминальные новости «Перехват». Редакция «Реального времени» поздравляет коллег со знаменательной датой.

15 апреля 1827 года родился один из первых профессоров психиатрии в России Александр Фрезе, преподававший в Казанском университете. Он основал Казанскую окружную лечебницу для душевнобольных и стал ее первым директором. Фрезе два с половиной года изучал медицину в Дерптском университете, после переехал в Москву и получил звание врача. Работал ординатором в Преображенской больнице для душевнобольных, где начал изучать психиатрию под руководством опытного психиатра доктора Саблера. Был командирован на полтора года за границу для ознакомления со всеми подробностями устройства психиатрических заведений. В 1862 году в Казани при его участии построили первый окружной дом умалишенных.

Фото: auction-imperia.ru

15 апреля 1919 года в Свердловской области в деревне Перепряжка родился журналист Шамси Хамматов, редактор журнала «Коммунист Татарии» и газеты «Социалистик Татарстан». Он был кандидатом исторических наук. Хамматов был не только пишущим редактором, который выступал в прессе по наиболее актуальным проблемам своего времени, но и ученым-исследователем. Умер 21 ноября 1988 года, не дожив полгода до своего 70-летия.

Фото: sj-rt.ru

15 апреля 2012 года умер художник монументально-декоративного искусства, заслуженный деятель искусств РТ Игорь Башмаков. Он родился в Самарканде, после войны его семья перебралась в Казань. Башмаков окончил Казанское художественное училище. Его произведения декоративно-прикладного искусства стали украшением многих музейных экспозиций. Одна из работ художника — скульптура «Кот Казанский» установлена на улице Баумана. Башмакова похоронили на Арском кладбище.

Фото: kazantravel.ru

Закрытие «Московского телеграфа» и трамваи в постблокадном Ленинграде

15 апреля 1834 года был закрыт первый в России энциклопедический журнал «Московский телеграф». Его издавал Николай Полевой, а печатался журнал в московской типографии Августа Семена с 1825 по 1834 год. Журнал выходил с периодичностью раз в 2 недели. Объем номера составлял не менее 4-5 печатных листов (более 120 листов формата А4). Правительство долгое время смотрело сквозь пальцы на либерализм издания, но предлогом к закрытию послужила рецензия Полевого на пьесу Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла». Издатель раскритиковал данную пьесу, указывая на ее льстивый характер, в то время как императору она понравилась.

Фото: rus.team

С 15 апреля 1993 года в России проходят Дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией. История возникновения праздника интересна тем, что инициаторами выступили общественные организации, Минприроды России и СМИ. Сейчас акция проходит с 15 апреля по 5 июня. В 1996 году общественная инициатива была закреплена на уровне правительства постановлением от 11 июня 1996 года «О проведении Дней защиты от экологической опасности». Целью было — укрепить взаимодействие государственных органов и общественных объединений в проведении эффективной экологической политики.

15 апреля 1684 года родилась императрица Екатерина I (Марта Скавронская). В 1702 году, после взятия Мариенбурга русскими войсками, она стала военным трофеем и оказалась сначала в обозе генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева, а затем у фаворита и сподвижника Петра I Александра Меншикова. В 1702 году молодая женщина была замечена императором и стала одной из его любовниц. Вскоре Марта была крещена по православному обряду под именем Екатерины Алексеевны. В 1712 году Петр обвенчался с Екатериной. В годы своего царствования Екатерина I не отступала от петровских традиций ни во внутренней, ни во внешней политике. Ею был учрежден орден Святого Александра Невского.

Репродукция: wikimedia.org

15 апреля 1942 года в блокадном Ленинграде восстановили движение трамваев. На маршруты вышли 116 составов. За 2 дня было перевезено более 1 млн пассажиров. Вагоны были подвергнуты строжайшей светомаскировке, периодически переносились места остановок, чередовалось движение вагонов по разным параллельным линиям. Также на маршруты старались выпускать короткие составы, чтобы в случае повреждения контактной сети сами пассажиры могли вытолкнуть трамвай до исправного участка.

Фото: online47.ru

15 апреля 1993 года была создана российская нефтяная компания «ЮКОС», в 2007 году ее признали банкротом. В период с 1995 по 2005 год предприятие входило в число 10 крупнейших компаний России по версии журнала «Эксперт». Компанию создало государство, но в декабре 1995 года в результате залоговых аукционов фирма перешла под контроль группы «Менатеп» Михаила Ходорковского. В начале XXI века «ЮКОС» выступал против проводившейся в то время в России реформы налогообложения нефтяной отрасли. В 2003 году началось «дело ЮКОСа» и произошел процесс слияния «ЮКОСа» и «Сибнефти».

Первый конкурс «Мисс Мира», трагедия на стадионе «Хиллсборо»

15 апреля 1989 года в Шеффилде на сорокатысячном стадионе «Хиллсборо» во время встречи команд «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» погибли 96 зрителей. Матч вызывал сильный интерес болельщиков — перед матчем у стадиона собралось много людей. Полиция решила открыть турникет и пустить всех на трибуну, при этом с другой стороны было ограждение в виде решетки. Началась давка на трибуне, в результате погибли десятки людей.

Фото: sport24.ru

15 апреля 1951 года состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира» — он прошел в Лондоне. Придумал мероприятие рекламный агент фирмы «Мекка» Эрик Морли. Его попросили организовать что-то необычное для рекламы танцзала во время Британского фестиваля. Он предложил всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. В первом конкурсе «Мисс Мира» участвовали 30 девушек. Они произвели фурор, появившись на сцене в купальниках «бикини». Сам же Морли и его жена Джулия зарегистрировали фирму по проведению конкурсов, и с тех пор всемирные конкурсы красоты стали ежегодно проводиться в Лондоне, а с начала 1990-х годов и в других городах.

Фото: eadaily.com

15 апреля 1452 года родился знаменитый художник, изобретатель, писатель, музыкант Леонардо да Винчи. Он появился на свет в селении Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции. В 1472—1477 годах Леонардо работал над картинами: «Крещение Христа», «Благовещение» и «Мадонна с вазой». Леонардо увлекался не только живописью, он изобрел прототипы танка, водолазного костюма, парашюта, вертолета, дельтаплана, велосипеда.

15 апреля 2002 года произошла катастрофа Boeing 767 в Пусане. Лайнер компании Air China выполнял рейс по маршруту Пекин — Пусан, но при заходе на посадку в 4,6 км от аэропорта Пусана врезался в склон горы Тотхэ. Выжили 37 человек — всего на борту находились 166 человек. Сообщалось, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов. Они не пошли на второй круг во время посадки, зная при этом, что погодные условия ниже метеорологического минимума, установленного для данного типа самолета.

Фото: wikipedia.org

15 апреля 2019 года произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Возгорание привело к повреждению крыши и шпиля, обгорела внутренняя часть здания. Пожар потушили лишь утром 16 апреля. Сначала в соборе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуировали посетителей и предположили, что возгорания нет, так как не было видно огня. Через 20 минут сигнализация сработала второй раз, и были вызваны пожарные, потому что горела крыша. 20 апреля следователи сделали вывод, что пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Они также не исключают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Фото: teleprogramma.pro