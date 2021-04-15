День в истории: юбилей «Эфира», открытие «ЮКОСа» и пожар в соборе Парижской Богоматери
Чем примечательна дата 15 апреля
Сегодня, 15 апреля, Международный день культуры, он учрежден в честь принятия Пакта Рериха об охране памятников и учреждений культуры. День отметился как трагическими событиями: пожар в соборе Парижской Богоматери и давка на стадионе «Хиллсборо», так и позитивными: восстановление трамвайного движения в блокадном Ленинграде и первый конкурс красоты «Мисс Мира». Кроме того, сегодня в России — День защиты от экологической опасности, учрежденный для привлечения внимание общественности к проблемам окружающей среды. 15 апреля на свет появились один из первых профессоров психиатрии в России Александр Фрезе, журналист Шамси Хамматов, заслуженный деятель искусств РТ Игорь Башмаков, императрица Екатерина I и многие другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
Старт ТК «Эфир», родились Александр Фрезе и Шамси Хамматов
Ровно 30 лет назад, 15 апреля 1991 года, в Казани было образовано малое предприятие «Эфир», на базе которого был создан первый частный телеканал «Эфир». За годы своей работы он стал одним из ведущих городских СМИ. Особой популярностью у зрителей пользуются программа «Город», первый выпуск которой состоялся летом 1992 года, и криминальные новости «Перехват». Редакция «Реального времени» поздравляет коллег со знаменательной датой.
15 апреля 1827 года родился один из первых профессоров психиатрии в России Александр Фрезе, преподававший в Казанском университете. Он основал Казанскую окружную лечебницу для душевнобольных и стал ее первым директором. Фрезе два с половиной года изучал медицину в Дерптском университете, после переехал в Москву и получил звание врача. Работал ординатором в Преображенской больнице для душевнобольных, где начал изучать психиатрию под руководством опытного психиатра доктора Саблера. Был командирован на полтора года за границу для ознакомления со всеми подробностями устройства психиатрических заведений. В 1862 году в Казани при его участии построили первый окружной дом умалишенных.
15 апреля 1919 года в Свердловской области в деревне Перепряжка родился журналист Шамси Хамматов, редактор журнала «Коммунист Татарии» и газеты «Социалистик Татарстан». Он был кандидатом исторических наук. Хамматов был не только пишущим редактором, который выступал в прессе по наиболее актуальным проблемам своего времени, но и ученым-исследователем. Умер 21 ноября 1988 года, не дожив полгода до своего 70-летия.
15 апреля 2012 года умер художник монументально-декоративного искусства, заслуженный деятель искусств РТ Игорь Башмаков. Он родился в Самарканде, после войны его семья перебралась в Казань. Башмаков окончил Казанское художественное училище. Его произведения декоративно-прикладного искусства стали украшением многих музейных экспозиций. Одна из работ художника — скульптура «Кот Казанский» установлена на улице Баумана. Башмакова похоронили на Арском кладбище.
Закрытие «Московского телеграфа» и трамваи в постблокадном Ленинграде
15 апреля 1834 года был закрыт первый в России энциклопедический журнал «Московский телеграф». Его издавал Николай Полевой, а печатался журнал в московской типографии Августа Семена с 1825 по 1834 год. Журнал выходил с периодичностью раз в 2 недели. Объем номера составлял не менее 4-5 печатных листов (более 120 листов формата А4). Правительство долгое время смотрело сквозь пальцы на либерализм издания, но предлогом к закрытию послужила рецензия Полевого на пьесу Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла». Издатель раскритиковал данную пьесу, указывая на ее льстивый характер, в то время как императору она понравилась.
С 15 апреля 1993 года в России проходят Дни защиты от экологической опасности, ставшие сегодня ежегодной экологической акцией. История возникновения праздника интересна тем, что инициаторами выступили общественные организации, Минприроды России и СМИ. Сейчас акция проходит с 15 апреля по 5 июня. В 1996 году общественная инициатива была закреплена на уровне правительства постановлением от 11 июня 1996 года «О проведении Дней защиты от экологической опасности». Целью было — укрепить взаимодействие государственных органов и общественных объединений в проведении эффективной экологической политики.
15 апреля 1684 года родилась императрица Екатерина I (Марта Скавронская). В 1702 году, после взятия Мариенбурга русскими войсками, она стала военным трофеем и оказалась сначала в обозе генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева, а затем у фаворита и сподвижника Петра I Александра Меншикова. В 1702 году молодая женщина была замечена императором и стала одной из его любовниц. Вскоре Марта была крещена по православному обряду под именем Екатерины Алексеевны. В 1712 году Петр обвенчался с Екатериной. В годы своего царствования Екатерина I не отступала от петровских традиций ни во внутренней, ни во внешней политике. Ею был учрежден орден Святого Александра Невского.
15 апреля 1942 года в блокадном Ленинграде восстановили движение трамваев. На маршруты вышли 116 составов. За 2 дня было перевезено более 1 млн пассажиров. Вагоны были подвергнуты строжайшей светомаскировке, периодически переносились места остановок, чередовалось движение вагонов по разным параллельным линиям. Также на маршруты старались выпускать короткие составы, чтобы в случае повреждения контактной сети сами пассажиры могли вытолкнуть трамвай до исправного участка.
15 апреля 1993 года была создана российская нефтяная компания «ЮКОС», в 2007 году ее признали банкротом. В период с 1995 по 2005 год предприятие входило в число 10 крупнейших компаний России по версии журнала «Эксперт». Компанию создало государство, но в декабре 1995 года в результате залоговых аукционов фирма перешла под контроль группы «Менатеп» Михаила Ходорковского. В начале XXI века «ЮКОС» выступал против проводившейся в то время в России реформы налогообложения нефтяной отрасли. В 2003 году началось «дело ЮКОСа» и произошел процесс слияния «ЮКОСа» и «Сибнефти».
Первый конкурс «Мисс Мира», трагедия на стадионе «Хиллсборо»
15 апреля 1989 года в Шеффилде на сорокатысячном стадионе «Хиллсборо» во время встречи команд «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» погибли 96 зрителей. Матч вызывал сильный интерес болельщиков — перед матчем у стадиона собралось много людей. Полиция решила открыть турникет и пустить всех на трибуну, при этом с другой стороны было ограждение в виде решетки. Началась давка на трибуне, в результате погибли десятки людей.
15 апреля 1951 года состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира» — он прошел в Лондоне. Придумал мероприятие рекламный агент фирмы «Мекка» Эрик Морли. Его попросили организовать что-то необычное для рекламы танцзала во время Британского фестиваля. Он предложил всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. В первом конкурсе «Мисс Мира» участвовали 30 девушек. Они произвели фурор, появившись на сцене в купальниках «бикини». Сам же Морли и его жена Джулия зарегистрировали фирму по проведению конкурсов, и с тех пор всемирные конкурсы красоты стали ежегодно проводиться в Лондоне, а с начала 1990-х годов и в других городах.
15 апреля 1452 года родился знаменитый художник, изобретатель, писатель, музыкант Леонардо да Винчи. Он появился на свет в селении Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции. В 1472—1477 годах Леонардо работал над картинами: «Крещение Христа», «Благовещение» и «Мадонна с вазой». Леонардо увлекался не только живописью, он изобрел прототипы танка, водолазного костюма, парашюта, вертолета, дельтаплана, велосипеда.
15 апреля 2002 года произошла катастрофа Boeing 767 в Пусане. Лайнер компании Air China выполнял рейс по маршруту Пекин — Пусан, но при заходе на посадку в 4,6 км от аэропорта Пусана врезался в склон горы Тотхэ. Выжили 37 человек — всего на борту находились 166 человек. Сообщалось, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов. Они не пошли на второй круг во время посадки, зная при этом, что погодные условия ниже метеорологического минимума, установленного для данного типа самолета.
15 апреля 2019 года произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Возгорание привело к повреждению крыши и шпиля, обгорела внутренняя часть здания. Пожар потушили лишь утром 16 апреля. Сначала в соборе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуировали посетителей и предположили, что возгорания нет, так как не было видно огня. Через 20 минут сигнализация сработала второй раз, и были вызваны пожарные, потому что горела крыша. 20 апреля следователи сделали вывод, что пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Они также не исключают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
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Особенно заставляют задуматься фотографии футбольных болельщиков и мисс, участниц мирового конкурса.