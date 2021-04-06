Эва Милконская: «Мне хотелось зацепиться за какой-то просвет в этой грязной весне»

Резонансный фотохудожник — о беспутье в Куюках и социальной роли искусства

Фото: Эва Милконская

Неожиданно широкий резонанс получила одна из недавних фотосессий Эвы Милконской. Девушка выложила свои портреты, сделанные посреди распутицы на печально известной дороге между Куюками и Богородским в Пестречинском районе Татарстана. На фоне информационной повестки вокруг транспортного коллапса в пригороде, фото моментально стали хитом в социальных сетях и СМИ. Но, как выяснилось, автор искала не скандал, а подходящую натуру. Впрочем, в интервью «Реальному времени» Эва признает, что искусство — в том числе хороший инструмент привлечения внимания к общественно значимым проблемам.



«Я хотела показать точно не проблему с дорогами»

— Эва, как родилась идея этой нашумевшей фотосессии? Почему ты выбрала именно эту дорогу?

— Сейчас красивые места в городе отсутствуют — везде грязь и талый снег, а желание снимать при этом есть. Ну и раз не выходит снимать в красивых местах, можно поснимать в некрасивом. Из одного оффроуд-чата я узнала об этой дороге, где любители бездорожья катаются время от времени. Увидела там фотографии гигантской лужи — надо ехать.

Изначально у меня была задумка провести там творческую съемку для своего портфолио. В планах это все еще есть, к слову. Было принято решение съездить на разведку, чтобы посмотреть, что вообще из себя представляет локация и как с ней можно взаимодействовать. Чтобы не ехать просто так, подумала поснимать автопортреты. Идеальный вариант одежды, чтобы сыграть на контрасте — это белая одежда.

Было принято решение съездить на разведку, чтобы посмотреть, что вообще из себя представляет локация и как с ней можно взаимодействовать

Перед тем, как отправиться в Куюки, мы с подругой заехали в пару магазинов, купили белое платье и детские белые колготки, которые в последствии пришлось обрезать, потому что, естественно, я в них не влезла. Дополнением к образу была белая обувь, но в итоге на месте съемки оказалось настолько глубоко, что не было смысла в этой обуви — можно было просто в колготках встать! Забавно, что буквально за день до этого я помыла машину в салоне, поэтому мы набрали с собой кучу огромных мусорных мешков и два пятилитровых баллона воды, чтобы уехать такими же чистыми, какими приехали. То есть идея такой съемки появилась очень спонтанно — это был пробный заезд, чтобы разведать ситуацию.

Когда я переодевалась в машине, в ста метрах от нас ходили ребята с телеканала «Эфир». Проходит буквально пара минут, и я слышу стук в окно: «Здравствуйте, а вы сейчас кататься тут будете?» (а мы в «Ниве» сидим). — Нет, не будем. — А мы тут снимаем репортаж. — А мы тоже снимать будем, и вы нам будете немного мешать».

Они спросили, не дадим ли мы комментарий, но, дабы избежать излишнего внимания, я попросила их нас не снимать. Думаю, если бы они все-таки видели процесс съемки, они бы остались и сняли свой репортаж. Наверняка, пожалели, что им не удалось это сделать, ведь они могли заснять процесс «великой фэшн-съемки в грязи» (смется).

Дополнением к образу была белая обувь, но в итоге на месте съемки оказалось настолько глубоко, что не было смысла в этой обуви — можно было просто в колготках встать!

— Ты слышала о проблемах с дорогой между Куюками и Богородским?

— Возможно где-то мельком слышала, но сильно удивилась, что такая дорога вообще есть, и что это уже буквально — дорога общего пользования. Наверное, я все-таки не особо была осведомлена об этом, потому что мое удивление было действительно большим.

— Я так понимаю, что дальше ты удивилась тому, что эти фотографии разошлись по пабликам и СМИ?

— Я, конечно, думала о том, что фотографии в белой одежде в грязи привлекут внимание, но такого ажиотажа я не ожидала совершенно, ведь в моем портфолио есть куда более ажиотажные фотографии, на мой взгляд. Так что, да, для меня это было удивлением. Справедливости ради, это привлекло внимание жителей скорее больше из-за самой дороги. Потому что, как выяснилось, есть такая вот проблема, о которой я и не знала вовсе.

— Получается, ты не хотела привлекать внимание к этой проблеме?

— Совершенно верно. Мне всего-то хотелось зацепиться за какой-то просвет в этой грязной весне. Если что я и хотела показать этой съемкой, то точно не проблему с дорогами (тем более не проблему с конкретной дорогой), а скорее проблему грязной весны в целом. Хотелось найти эстетику там, где ее не бывает. Это не был социальный проект — просто фотографии для зрителей, которые нуждаются во вдохновении в период серости, когда не хватает солнца и приятных впечатлений.

Мне всего-то хотелось зацепиться за какой-то просвет в этой грязной весне. Если что я и хотела показать этой съемкой, то точно не проблему с дорогами

«То я борюсь с социальными проблемами, то, наоборот, вношу анархию»

— Тем не менее твоя фотосессия имеет сильный социальный подтекст в данном случае, хоть ты этого не хотела.

— Видимо, да. Причем, мне кажется, повлиять на это можно непреднамеренно. Когда кто-то пытается специально на что-то влиять, как правило, не особо думают о творчестве, и результат получается не таким интересным — внимание привлекает, но его недостаточно.

Я планирую еще раз поехать, как и было изначально в моих планах. Не удивлюсь, кстати, если, когда я там поснимаю, найдутся те, кто скажет, что я решила хайпануть на этой теме еще раз.

— Многие фотографы в своем творчестве поднимают социальные проблемы. Ты планируешь дальше работать в этом направлении?

— Если что-то такое в моих работах и прослеживается, оно всегда выходит непроизвольно. Как правило, у меня нет мотива раскрыть какую-то тему. Например, у меня есть фотография, где темнокожая девушка рядом с очень светлокожей. Я сделала такой кадр, потому что — это красиво. Я думаю скорее об эстетике, а не о сюжетной составляющей.

— То есть планов «хайповать» нет, и творчество остается на первом месте?

— Конечно, так было всегда.

Не удивлюсь, кстати, если, когда я там поснимаю, найдутся те, кто скажет, что я решила хайпануть на этой теме еще раз

— Давно занимаешься фотографией?

— Больше 10 лет, если точнее — 13 лет. Начала увлекаться в детстве, а более серьезно — примерно в 2013—2014 годах. Поэтому около 10 лет — самое подходящее описание.

— Раньше твои съемки привлекали такое внимание?

— Было разок, когда я провела съемку двух девушек в Голубом озере. Это было зимой, я снимала с резиновой лодки, чтобы брать определенные ракурсы с воды. На фотографии девчонки стоят в озере, обнявшись. К сведению, девушки очень закаленные и плавали в Голубом озере еще до знакомства со мной, поэтому никто из моделей не пострадал. После публикации фотографии, в СМИ написали, что я пропагандирую нетрадиционные сексуальные отношения — из-за того, что две девчонки обнимаются. Так что, будем считать, что я не только раскрываю проблему отсутствия дорог, но и занимаюсь пропагандой. То я борюсь с социальными проблемами, то я, наоборот, вношу какую-то анархию.

— После тех снимков на дороге ты опубликовала еще один пост, в котором выразила негодование всей этой шумихой и выложила ряд снимков, где написала, что привлекаешь внимание к темам бездомных животных, отопления в Казани и вымирания рыжих людей.

— Да меня очень позабавило, насколько искажается информация в СМИ, которые говорят, что я привлекаю внимание к проблеме отсутствия нормальной дороги между поселками. Это меня и вдохновило на такой первоапрельский шуточный пост.

Будем считать, что я не только раскрываю проблему отсутствия дорог, но и занимаюсь пропагандой. То я борюсь с социальными проблемами, то я, наоборот, вношу какую-то анархию