В район Африки за проигрышем: УНИКС потерпел первое в этом году поражение

После 14 побед в 14 встречах казанцы проиграли в столице архипелага, расположенного неподалеку от черного континента

В 2021 году команда Димитриса Прифтиса совсем разучилась проигрывать. Дома и в гостях, в России и Европе — казанцы щелкают всех соперников как орешки. В четвертьфинал Кубка Европы они вышли досрочно, больше месяца тому назад, но пар не сбросили, решив эффектно завершить этап Топ-16, попутно отомстив испанцам за поражение в полуфинале этого же турнира в сезоне 2014/15. Увы, каждая серия рано или поздно заканчивается…

«Мы должны быть настроены на жесткую игру»

Накануне заключительного игрового дня в группе Н Топ-16 Еврокубка сложилась запутанная ситуация. С победителем все стало ясно еще 3 февраля, когда, привезя в Баскет-холл 25 очков «Морнар Бару», УНИКС досрочно обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. За «проходное» второе развернулась борьба между испанцами и андорским «Мора Банком», играющими одинаково нестабильно, что в евротурнире, что в домашнем испанском первенстве. К последнему туру на счету УНИКСа было пять побед в пяти встречах (таким достижением мог похвастаться только лидер группы G «Виртус»), а вот «Гран Канария» и «Морабанк Андорра» с двумя выигрышами и тремя поражениями сохраняли шанс на четвертьфинал — по разнице мячей островитяне опережали «карликов», но последним предстояло играть с аутсайдерами — черногорцами, а «канарцам» требовалось совершить настоящий подвиг — нанести первое с 26 декабря прошлого года поражение казанскому клубу, который в 2021-м снимает скальпы со всех, кто попадается на пути, включая участников Евролиги «Зенит» и «Химки».

В дорогую цену подопечным Порфирио Фисака обошлось сенсационное домашнее поражение на старте Топ-16 от «Морнар Бара». Для балканцев эта победа с невероятным счетом 102:100 так и осталась единственной, и они завершали турнир на час раньше, чем должна была закончиться наша встреча в Лас-Пальмасе. В случае победы андоррцев у испанцев не оставалось выбора, в случае успеха (маловероятного) — у черногорцев возникали разные варианты. Но, чтобы не гадать, хозяевам по любому надлежало играть на победу. Несмотря на полную неуязвимость УНИКСа в новом году, этот вариант не представлялся полной утопией — в январском поединке в Баскет-холле (62:73) «Гран Канария» выглядела достойно, уступая за две минуты до сирены всего шесть очков, а самые забивные у гостей в том поединке — сербский центровой Стевич и американский форвард Окойе настреляли ненамногим меньше, чем лучшие скореры хозяев — Холланд, Смит и, конечно, главный герой той встречи Артем Клименко.

В отличие от взлетевшего почти на самую вершину Единой лиги ВТБ УНИКСа, «Гран Канария» в Лиге Эндеса занимает скромное 12-е место с отрицательной разницей побед и поражений. Но возвращение в строй после травмы лучшего в команде по подборам американского центрового Мэттью Костелло, недавняя победа в овертайме над «Эстудиантесом», родные (правда без болельщиков) стены, а, самое главное, предельная мотивация, предвещали интересный «полуночный» поединок со среды на четверг. Ключ к победе Прифтис традиционно видел в надежной обороне своей команды, отмечая перед матчем, что хозяева «Дома играют на высоких скоростях и (соответственно) защита будет нашей базой. И на этом — заключил грек — нам нужно сконцентрироваться, а, помимо этого, не совершать потерь и контролировать подбор». Ну, если подопечные в каждой встрече будут исправно выполнять «заветы» своего коуча, пить им в конце сезона шампанское из еврокубковой чаши!

В отличие от взлетевшего почти на самую вершину Единой лиги ВТБ УНИКСа, «Гран Канария» в Лиге Эндеса занимает скромное 12-е место

Первая четверть: скорость и точность хозяев против многочисленных потерь гостей

Гости начали игру американской пятеркой — Канаан и Теодор в защите, Уайт и Холланд в атаке, Морган — центровой. Начало осталось за хозяевами — их быстрое позиционное нападение во главе с лучшим скорером команды Эй Джи Слоутером работало исправно, в кольцо испанцы попадали и издали и со средней дистанции, и из под щита, а вот казанцы мазали, теряли мяч в середине площадки, ловились на блок-шоты. Попадания Уайта и Моргана стали единственными в активе россиян за стартовые 4 минуты и при счете 2:10 через 150 секунд после начала встречи Прифтис был вынужден взять тайм-аут.

Постепенно дела стали налаживаться. Уайт набрал пять очков подряд в двух атаках и свел преимущество хозяев к цене одного броска из-за дуги (9:12 после 4:12). Точные штрафные, исполненные Морганом, на 6-й минуте свели превосходство островитян к минимуму (11:12), но на рывок Уайта ответил литовский защитник хозяев Томас Димса, Слоутер попал чуть ли не с середины площадки, и владельцы ее вновь ушли в отрыв (16:25 за две минуты до первого перерыва, причем 11 очков ожидаемо было на счету Слоутера).

Помогал «Гран Канарии» и удачный выход игроков со скамейки — грузинский форвард Бурджанадзе, молодой польский центровой Бальцеровски только освежали игру команды, поддерживали высокий темп — точно палить издали начал Костелло. В итоге после 10 минут преимущество подопечных Фисака стало солидным — 31:17. Прифтису надо было срочно найти какое-нибудь оружие против убегавших вперед (в прямом и переносном смыслах) легконогих жителей архипелага.

Вторая четверть: Эй Джи Слоутер делает из игры шоу

У казанцев, наоборот, игроки скамейки игру не усиливали. Эпизодом появился и исчез из поля видимости Клименко, никак не мог обрести свою великолепную в последних встречах игру Браун. Спасать доброе имя команды принялся Канаан, его примеру последовал Жбанов, наконец-то не промахнулся Браун, но в железобетонной (по сезону) обороне УНИКСа продолжали зиять огромные бреши, и отставание на уровне минус 15 очков никак не сокращалось (26:43) к середине второй десятиминутки). К тому же, казанцы продолжали проигрывать чужой щит, но вот свой начали подбирать и уже Фисак своим тайм-аутом дал понять, что в яркой игре своей команды тоже не обходится без проблем.

В отличие от стартовой четверти, во второй гости уступили всего ничего (23:26), но вот общий перевес хозяев выглядел устрашающим — 40:57

За 4 минуты до большого перерыва цирковой номер исполнил поймавший кураж Слоутер. Вводя мяч из-за лицевой и не находя адресата, он со всей силы метнул мяч в стоящего метрах в пяти защитника УНИКСа. Мяч, как привязанный невидимой веревкой, отскочил от казанца… прямо в руки американцу и он под хохот своей скамейки, положил его в кольцо. Во второй четверти кроме этих очков остались Эй Джи — набрал всего два, зато самый яркий игрок первой половины встречи с удовольствием примерил на себе роль ассистента.

Первая половина поединка завершилась сложным (но успешным) попаданием Моргана, поймавшего мяч после отскока от щита и стремительной контратакой хозяев, увенчанной двухочковым доминиканца Жана Монтеро. В отличие от стартовой четверти, во второй гости уступили всего ничего (23:26), но вот общий перевес хозяев выглядел устрашающим — 40:57. Дело шло к первому поражению УНИКСА за два с половиной месяца.

Уход Канаана убил последние надежды?

К началу большого перерыва пришла информация из Андорры: «Морабанк» крупно (89:61) выиграл, и стало ясно, что победа канарцам жизненно необходима. Они, передохнув в раздевалке, с новым дыханием отправились ее приближать с первых же секунд второй половины. Неподражаемый Слоутер возглавил новый рывок своих партнеров (7:0 за первые две минуты). Счет рос в пользу испанцев (47:69 на 24-й минуте), а у лидеров УНИКСа росло количество фолов — Канаан и Уайт имели их уже по 3. Слоутер продолжал царить на паркете, превзойдя свою среднюю за игру норму баллов (17,3) уже к 25-й минуте. Единственным почти позитивом в действиях гостей стала игра Брауна, бульдогом выгрызавшего мячи у соперников и с мясом вколачивающего их в чужое кольцо. Но героические усилия «Третьего» не могли внести перелома, тем более, что недоиграв третьего периода, безусловный лидер россиян Канаан набрал пять фолов и своим уходом фактически похоронил последние надежды своей команды.

14 очков Моргана и 10 Брауна смотрелись впечатляющими цифрами, но в остальном ничего внушающего оптимизма в игре казанцев не просматривалось. После третьей четверти на табло горели цифры 58:78, и оставшийся отрезок встречи виделся ненужной формальностью. Для автора материала, по правде говоря, интересно было одно: превзойдет ли УНИКС в защите антирекорды этого года — малопропускающая команда всего два раза провела до нынешнего вечера «дни открытых колец» — в Саратове (пропустив 97) и Химках (87). Правда, те поединки татарстанцы выиграли, причем солидно, сейчас же ситуация была максимально далекой от победы и максимально приближенной к разгрому.

Единственный соперник, которого никогда не сможет переиграть дружина Прифтиса, — это трио людей со свистками

Смит возродил интригу, судьи ее уничтожили

Четвертую четверть гости, неотягощенные обязанностью добиваться результата, решили сыграть в собственное удовольствие. Потихоньку у них стали получаться и подбор и прессинг, у хозяев возросло количество невынужденных ошибок, и если не интрига, то хотя бы интерес начал возвращаться. После трехочкового Узинского отрыв с «минус 20» сократился до «минус 14» (69:83), вслед два очка добыл Теодор.

Плотная защита УНИКСа увы, не встретила понимания у судей, и за 4 минуты до сирены четвертое персональное замечание схватил Уайт. Бороться казанцы продолжали, но слишком большим оказался гандикап, накопленный за выигранные предыдущие периоды испанцами. Тем не менее 2 минуты до конца ситуацию обострил несколькими успешными атаками Джамар Смит, после его двух попаданий и четырех точных выстрелов «с точки» россияне приблизились к сопернику на самое близкое в матче расстояние (81:89 за 100 секунд до сирены). 83:89 горело на табло за минуту и десять секунд, но здесь хозяевам весьма кстати пригодилась «трешка» Слоутера. Смит был опять точен на штрафных (85:92), и здесь его пыл остудили судьи, выписав более чем спорный неспортивный фол. Этим позорным решением они практически подарили хозяевам победу и украли у гостей шанс на вероятный камбэк сезона. После проваленных трех четвертей казанцы провели блестящую десятиминутку, выиграв ее со счетом 32:12 и показали, что они способны сегодня на многое. Если не на все. Единственный соперник, которого никогда не сможет переиграть дружина Прифтиса, — это трио людей со свистками.