Гид по теплой керамике

Строим дом из керамоблоков: плюсы, минусы, подводные камни

Теплая керамика — это крупные керамические блоки, внутри которых содержится множество пустот. За счет этого керамоблоки удерживают, собственно, тепло. Разбираемся, какие бывают керамоблоки по ГОСТу, каковы достоинства домов из них и в чем заключаются недостатки.

Как изобретение австралийских инженеров акклиматизировалось в России

По одной из версий, крупные керамические блоки с множеством пустот внутри изобрели австралийские инженеры около полувека назад. Этот стеновой материал отвечает одной из главных потребностей в наших широтах (несмотря на южное происхождение) — он очень хорошо держит тепло. Большое количество воздушных подушек внутри блоков создает множество препятствий для свободной передачи тепла. Поэтому, условно говоря, чем больше «дырок» в этом керамическом «сыре», тем он теплее.

По размеру один крупноформатный поризованный керамический блок заменяет 11 — 14 стандартных кирпичей (в зависимости от «калибра»). Чтобы стена была прочной и блоки удерживались надежно, сейчас их делают ребристыми — они входят друг в друга по принципу «шип — паз».

В первых австралийских керамоблоках объем пустот доходил до 50%. Примерно к началу XXI века этот тип стенового материала добрался и до нашей страны — появились заводы по его производству, начали строить дома. Правда, воздуха в них, по ГОСТам, теперь может доходить до 72%, изменились и размеры — они стали больше. Поризованная керамика регламентируется тем же ГОСТ 230-2012, который мы изучали с вами в одной из предыдущих статей.

Чтобы стена была прочной и блоки удерживались надежно, сейчас их делают ребристыми — они входят друг в друга по принципу «шип — паз». Фото russ-kirpich.ru

Современный керамоблок: что это такое

По определению, керамические блоки — это строительные блоки, которые могут быть разных размеров. Они производятся из легкоплавкой глины, их средняя пустотность — около 50% (но может быть и больше). Диаметр микропустот — примерно 3 мм, и появляются они в результате того, что в глину добавляются поризаторы. Это горючие вещества, которые выгорают при обжиге изделия — и на их месте остаются поры.

Чем больше поризаторов в глине, тем теплее получаются блоки, но тем ниже и их прочность. Одновременно и легкие, и прочные блоки требуют строгого выдерживания технологии, так что завод по их производству стоит выбирать максимально тщательно.

Есть разные типоразмеры керамических блоков. Они привязаны к размеру кирпича нормального формата (NF): 250х120х65 мм. Самые популярные на российском строительном рынке типоразмеры керамоблока имеют следующие размеры.

10,7 NF (38-ой), 380х250х219 мм.

12,4 NF (44-ый), 440х250х219 мм.

14,3 NF (51-ый), 510х250х219 мм.

Прочность блока может быть от М25 до М200. Чтобы строить несущие стены, нужна прочность начиная от М100 (этого добиваются, вводя в материал особые добавки). Более хрупкие блоки (от М30 до М50 по прочности) можно использовать как утеплитель, облицовывая ими прочные стены.

Сверху идет наружная облицовка из низкопористого кирпича (в полкирпича). Фото brick24.ru

Зачем нужна внешняя облицовка поризованной керамике

Чем прочнее керамоблок, тем меньше в нем пустот — а значит, и тем выше теплопроводность. И поэтому, чтобы не терять тепло, такие стены нужно облицовывать теплоизолирующим материалом. Неблагоприятные погодные факторы тоже могли бы повлиять на кладку, поэтому ее надо защитить облицовкой.

Специалисты приводят схему стандартного «бутерброда», которая часть используется при возведении домов из теплой керамики. По ней, сначала надо возвести стену из прочного керамоблока. Потом делают теплоизоляционную прослойку (ее толщина должна быть примерно 20 — 30% общей толщины стены). Сверху идет наружная облицовка из низкопористого кирпича (в полкирпича). У такой стены будет и достойная теплопроводность, и прочность. И если она будет собрана по всем правилам, то дополнительного утепления больше не нужно будет. Дальше вашему дому потребуется только облицовка для придания выбранного вами внешнего вида (например, штукатурный фасад).

Плюсы строительства из теплой керамики

Главное достоинство керамоблоков в строительстве — в том, что в таких домах тепло. Даже в наших климатических условиях их не нужно дополнительно утеплять, как мы уже говорили выше. А значит, удастся сэкономить на отоплении в вашем будущем доме.

Как и в случае пеноблоков и газоблоков, крупные размеры позволяют сильно ускорить строительство. Согласитесь, один керамоблок уложить получится в 14 раз быстрее, чем 14 кирпичей. Конечно, такое ускорение — утопия, но дом из керамоблока возводится примерно в два с половиной раза быстрее, чем из обычного стандартного кирпича.

Поскольку теплая керамика гораздо легче кирпича, она не требует фундамента высокой прочности — это еще один, и очень существенный фактор экономии денег.

Низкая пожароопасность. Просто попробуйте сжечь кирпич — и поймете, о чем мы говорим.

В домах из керамоблоков хороший микроклимат, потому что такие стены «дышат», благодаря наличию воздушных пустот.

Дом из такого материала выйдет гораздо дешевле, чем кирпичный.

Стены, сложенные из теплой керамики, не держат стандартных дюбелей. Фото youtube.com

Минусы теплой керамики

Как мы уже говорили, керамоблоки хрупкие. Их внешние стенки тонкие, а внутренние, которые разделяют пустоты, — супертонкие, оценивающиеся в несколько миллиметров. Поэтому осторожность при перевозке и погрузке-выгрузке требуется запредельная.

Стены, сложенные из теплой керамики, не держат стандартных дюбелей, поэтому чтобы повесить на них что-нибудь тяжелое (например, книжные полки или посудный шкаф), нужно будет придумывать специальные способы (например, подойдет крепеж для ячеистого бетона). А это — дороже.

Чтобы сделать в стенах углубления для, например, электропроводки, не стоит пользоваться перфоратором: блоки могут не выдержать его напора. Поэтому рекомендованный способ работы с такими стенами — выдалбливать «колеи» для проводки молотком и зубилом вручную.

Высокая гигроскопичность керамоблоков требует хорошей гидроизоляции кладки от фундамента. Пока идет стройка, нужно будет хорошенько закрывать стену от дождя.

Если нарушить технологию укладки, теплая керамика станет холодной: нужно, чтобы ваши строители хорошо знали, как с ней обращаться. Словом, технология превыше всего, и это касается множества мелочей: начиная от выведения идеальных углов и заканчивая ровным разрезанием блоков, чтобы не было мостика холода на стыке.

Словом, мы снова приходим к нашему стандартному выводу: теплая керамика — отличный материал для строительства дома, но нужно, чтобы строительная бригада уже имела опыт обращения с ней (причем хороший опыт). Дом, построенный по правильной технологии, прослужит долго, в нем будет тепло, сухо и уютно.