Изучаем ГОСТ на керамический кирпич

Каким должен быть кирпич и куда бежать за его характеристиками

Кирпичный дом считается “классикой строительного жанра”, популярной уже много веков. Он теплый и прочный, пожаростойкий и респектабельно выглядящий. Конечно, есть у кирпичных домов свои недостатки — они тяжелые (под них потребуется серьезный фундамент), требуют квалифицированной бригады (впрочем, как и любой другой дом), недешевые. Но охотники на кирпичные коттеджи находятся всегда, и в больших количествах. Сегодня обсудим главный документ, описывающий свойства керамического кирпича — государственный стандарт на него.

Под разные задачи

Керамический кирпич по типу использования может быть нескольких видов. Каждый из них подходит только для выполнения конкретной, определенной задачи. Вот основные разновидности керамического кирпича.

Строительный (он же рядовой). Он предназначен, собственно, для строительства. Из него делается основная кладка дома. Облицовочный (он же лицевой) кирпич характеризуется ровным однородным цветом, имеет гладкую фактуру, а еще внутри него, как правило, делают пустоты для улучшения теплоизоляции здания. Этот вид кирпича используют для облицовки зданий и сооружений, класть стены из него нельзя. Шамотный кирпич “славится” своей теплостойкостью и огнеупорностью. Он выдерживает температуру больше тысячи градусов по Цельсию. А предназначен он для кладки печей, каминов и дымоходов.

Таким образом, выбор кирпича зависит от того, какую задачу вы собираетесь на него возложить. Нельзя заменять один вид другим, нужно использовать их строго по назначению.

Фото: stroyres.net

Размеры, формы и определения

Общие характеристики керамического кирпича или камня регулируются ГОСТом 530-2012. Этот стандарт распространяется на керамический кирпич и камень для кладки и облицовки стен, а еще на клинкерный кирпич. Кирпич для мощения дорог (бывает и такой) под действие этого документа не подпадает.

Для начала — определения.

Стандартные размеры кирпича: нормальный (одинарный) формат — это 250х120х65 мм. Еще бывает кирпич полуторный (с толщиной 88 мм) и двойной (толщиной в 138 мм).

Если кирпич имеет форму НЕ прямоугольного параллелепипеда, а какую-нибудь другую — он называется фасонным.

Полнотелый кирпич имеет не больше 13% пустот в своем составе, пустотелый — соответственно, больше.

Самая большая по площади сторона кирпича называется постелью. Это та сторона, которая идет параллельно кладке. Длинная боковая сторона называется ложок, а короткий “торец” — тычок.

ГОСТ классифицирует кирпич по разным показателям. Мы уже поняли, что такие изделия могут быть рядовыми и лицевыми, полнотелыми или пустотелыми — это все прописано в стандарте. А дальше начинаются цифровые классификации: по прочности, по морозостойкости, по средней плотности, по теплотехническим характеристикам и, конечно, по размерам.

А еще устанавливаются четкие стандарты отклонений от геометрических размеров (считанные миллиметры), от перпендикулярности граней (3 мм). Словом, ГОСТ устанавливает совершенно четкие описания того, какой может быть кирпич.

Фото: srbu.ru

К лицевому кирпичу придирок больше

Технические требования, прописанные в ГОСТе, относятся и к лицевому, и к рядовому кирпичу. И они разные.

Так, для рядового кирпича составители документа более благосклонны с точки зрения внешнего вида: его грани могут быть гладкими или рельефными, какими угодно, и не иметь ни одной лицевой грани — все одинаковые. Какая разница, если поверхность кладки все равно будет закрыта либо штукатуркой, либо лицевым кирпичом? А вот у лицевого кирпича, во-первых, должно быть минимум две лицевые грани — ложковая и тычковая (это для того, чтобы можно было выложить красивый угол, используя только один ряд кирпича). И еще у него может быть офактуренная разнообразными способами поверхность. Например, знаете ли вы, что такое ангобирование? А торкретирование? А ГОСТ — знает.

Высолы (выход на поверхность кирпича разводов от минеральных солей) допустимы на рядовом кирпиче. На клинкерных и лицевых изделиях такие “огрехи” непростительны. Разные требования и к вспучиванию: на рядовом кирпиче вспучивающихся включений может быть максимум 1% от площади, а на лицевом — 0,2%.

Согласно таблице №4, на лицевом кирпиче не допускаются отбитости углов — вообще никакие. И трещин тоже на нашем декоративном друге быть не может. А на рядовых изделиях вообще не регламентируются отбитости до 1,5 см в длину и посечки длиной до 4 сантиметров. А трещин может быть аж до 4 штук на каждом кирпиче.

Черная сердцевина кирпича — это совершенно нормально, ГОСТ гласит, что она допустима. А вот касаемо половняка (когда кирпич расколот на две части) — понятно, что не бывает партий, в которой не разбит ни один кирпич, но ГОСТ сообщает нам, что его допускается не более 5% от общего объема партии.



Словом, лицевой кирпич должен быть, что называется, красивеньким, а рядовой — рабочая лошадка, его главная задача — прочность и крепость.

Фото: srbu.ru

Физические свойства

А вот что касается эксплуатационных характеристик — в ГОСТе подробно приводятся таблицы, которые описывают классы кирпича в зависимости от физических свойств. Например, есть 7 классов средней плотности кирпича — они маркируются как 0,7 (до 700 кг/куб.м), 0,8 (170-800 кг/куб.м), 1,0 (от 810 до 1000 кг/куб.м.) и далее до 2,4.

Группа кирпича по теплотехническим характеристикам — чуть ли не самый главный показатель. Он определяет, какой у сухой кладки будет коэффициент теплопроводности. Чем ниже этот коэффициент, тем теплее будет кладка (тем хуже она будет отдавать тепло наружу). Есть 5 групп керамического кирпича по теплотехническим характеристикам: высокой эффективности, повышенной, эффективные, условно-эффективные и малоэффективные (обыкновенные).

Марка кирпича по прочности — шкала из 15 шагов, от М25 до М1000. Чем выше марка, тем прочнее кирпич. А присваивается эта марка по значениям пределов прочности при сжатии и изгибе.

Идем по ГОСТу дальше. Дальше идет водопоглощение, которое для кирпичных изделий (кроме клинкерных) должно быть не менее 6,0%. И еще одно важное для строительства свойство — морозостойкость. Кирпич должен быть морозостойким и тоже маркируется по этому признаку. В зависимости от марки, он должен выдерживать в насыщенном водой состоянии определенное количество циклов замораживания. И на нем при этом не должно быть видимых признаков повреждений или разрушений — растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы (кроме отколов от известковых включений). Есть 7 марок морозостойкости кирпича: не менее 25; 35; 50; 75; 100; 200 или 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Фото: s-stroyka.ru

Проверяем документы

ГОСТ обязательно регламентирует, что должно быть указано в документации к кирпичу. На каждую упаковочную единицу нужно наносить маркировку (на упаковку или на этикетку, или на ярлык). В ней обязательно прописывается:

Название (или логотип) и адрес завода-изготовителя

Условное обозначение изделия (своеобразный шифр из цифр и букв, в котором описывается, что за изделие перед вами)

Номер партии и дата изготовления

Объем партии

Масса упаковочной единицы

Группа по теплотехнической эффективности.

Но не маркировкой единой жив строитель. К каждой партии кирпича должен прилагаться документ о качестве. Это подтверждение того, что вы действительно приобретаете настоящий керамический кирпич, прошедший все проверки и соответствующий всем установленным требованиям. Вот что указывается в сопроводительных документах: наименование или логотип завода, его адрес; наименование и условное обозначение изделия; номер документа и дата его выдачи; номер партии; число (масса) кирпичей в партии — в штуках или килограммах; марка по прочности, класс средней плотности, марка по морозостойкости; пустотность; водопоглощение; скорость начальной абсорбции воды; кислотостойкость (для клинкерного кирпича); группа по теплотехнической эффективности; удельная эффективная активность естественных радионуклидов.

Если изучить ГОСТ дальше, то можно ознакомиться с различными типами расположения пустот в кирпиче. В приложениях есть таблица теплотехнических характеристик кирпичной кладки, выполняемой на различных типах раствора.

Фото: stroy-podskazka.ru

Теперь, когда мы вооружены полным набором знаний о том, что представляет собой “кирпичная библия”, можем переходить к более подробному рассмотрению того, какими достоинствами и недостатками обладает кирпич как строительный материал и как его правильно выбрать. Об этом — в следующей статье.

