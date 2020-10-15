Как казанские мебельщики «кидают» клиентов

«Потерпевших все больше и больше»

На этой неделе в Казани судили владелицу мебельных компаний «Заретта» и «Заретта Казань» Марину Морозову. Ее приговорили к 3,5 года колонии общего режима за хищение средств 22 клиентов, которые еще в 2018 году остались без денег и заказанных в мебельном салоне кухонных гарнитуров. В комментариях к статье читатели «Реального времени» пожаловались на другие подобные случаи:



«Директор ООО «Глянец» Бариева Ольга Сергеевна. Набирает заказы, берет аванс и после этого до нее вы уже не дозвонитесь никогда. Приставы исполнительные производства закрывают в связи с невозможностью взыскания. Потерпевших день за днем все больше и больше».



Ольга Бариева также полностью владеет еще одной организацией — ООО «4 комнаты», которая располагается также на Симонова, 14/41 и так же, как и «Глянец», специализируется на торговле мебелью. Фото yandex.ru

Не самый удачный бизнес?

Казанская фирма «Глянец» действительно существует и тоже занимается мебелью. Предприятие было зарегистрировано в ЕГРЮЛ почти 2 года назад, 17 октября 2018 года. Директором, основателем и единственным владельцем указана Ольга Сергеевна Бариева. Основной вид деятельности — розничная торговля мебелью в специализированных магазинах.

Что касается исполнительных производств, то, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», у «Глянца» имеется три текущих на сумму 317,1 тыс. рублей и четыре завершенных на 1000 рублей. Доходы компании не указаны.

Ольга Бариева также полностью владеет еще одной организацией — ООО «4 комнаты», которая располагается также на Симонова, 14/41 и так же, как и «Глянец», специализируется на торговле мебелью. Фирма была зарегистрирована 13 мая 2016 года и сразу показала убытки: в 2016 году они составили 14 тыс. рублей, в 2017 году — 254 тыс., в 2018 году — 7 тысяч. Наибольшая выручка, 3,1 млн рублей, зафиксирована в 2016 году.

В отношении второй фирмы Бариевой имеется 25 исполнительных производств с суммой долга на 410 тыс. рублей. Директор ООО «4 комнаты» Карпова Юлия Владимировна ранее управляла еще одной мебельной фирмой по тому же адресу на Симонова, 14/41 — ООО «Кароса-мебель».



«Реальному времени» не удалось связаться с руководством фирм по телефонам, указанным в открытых источниках. Возможно, дозвониться не могут и их клиенты.



В отношении второй фирмы Бариевой имеется 25 исполнительных производств с суммой долга на 410 тыс. рублей. Фото yandex.ru

После полной оплаты вы им больше не нужны

На различных сайтах, собирающих отзывы, обе фирмы имеют в основном отрицательные мнения. В случае с «Глянцем» большинство таких написано в апреле и сентябре этого года:

«Дело до конца не доводят. Не торопитесь с полной оплатой. Полностью оплатив вы им больше не нужны. А ваши замечания это лишь сотрясания воздуха. Доставка это вообще отдельная тема. Берите целый день. Потому что обещают одно, а на деле другое», — написал один из клиентов «Глянца» в феврале (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).



С ним согласился другой пользователь в феврале этого года: «Заказали кухню еще в ноябре, на дворе февраль, Кухня стоит не собранная! Про качество вообще молчу, везде сколы и царапины! Каждый день кормят завтраками, и не могут приехать все собрать до конца! Несерьезно и неуважительно относятся к своим клиентам, мы думаем уже писать заявление по факту присвоения наших денег и бездействия! Потому что ждать уже нет сил!»



«Мошенники настоящие! С марта этого года сыну недопоставили кухонный гарнитур. Рассказывать про их отмазки и вранье времени не хватит. Суд он выиграл, сейчас одна цель — получить деньги, тогда будет какое-то удовлетворение», — делится еще один клиент.

Люди также жалуются на полное игнорирование их жалоб и невозможность попасть по указанному адресу: «Короче, если нет лишних денег, то держитесь от них подальше».

Есть жалобы и на фирму «4 комнаты»: «Решили мы заказать у них обувницу и вешалку в коридор. Все значит, договорились о цвете, цене, доставке и т.д. Перевела оплату 100%, а оплата за доставку по факту. В переписке было обговорено что срок изготовления 1,5—1 недели из-за пандемии, нас это устраивало. Прошло 2 недели, не ответа, не привета. Пишу что да как, в ответ получаю «во вторник отправка», прошел вторник, в конце недели пишу: «отправили?», и тут начался игнор! По итогу не товара, не денег! Пусть будет мне уроком не заказывать с оплатой».

«Мошенничество может сейчас проявиться более активно»

Рафик Шайхутдинов, президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, говорит, что к ним подобных жалоб не поступало, и посоветовал внимательно выбирать продавца:

— Здесь надо просто внимательно смотреть, у кого покупаете. На рынке очень много сейчас «пены», которая живет одной минутой, одним часом, где-то что-то урвать под видом предпринимателей. Это же надо понимать.

По словам главы Ассоциации, в такой ситуации оказываются не только обычные потребители, но и крупные компании — заключают договор с какими-то подставными, нулевыми фирмами: «И такое бывает. То есть мошенничество может сейчас проявиться более активно, чем раньше».

Дарья Пинегина