Какими сводами правил регламентируется строительство дома

Где найти нормы и правила, по которым должно идти проектирование и строительство

Главные параметры того, что же в Российской Федерации вообще может называться жилым домом (а значит, может быть зарегистрирован в его качестве), обрисовываются в своде правил «Дома жилые одноквартирные». В нем даются ссылки и на санитарно-гигиенические требования, и на технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, и на многочисленные другие своды правил, регламентирующие разные аспекты индивидуального дома, его строительства и жизни в нем. Словом, именно от этого СП нужно “танцевать”, определяя основные контуры вашего будущего дома.

Что такое, собственно, дом



За общую отрисовку нормативов по жилому дому в России отвечает свод правил “Дома жилые одноквартирные” — СП 55.13330.2016, который действует с 21 апреля 2017 года. Этот документ революцией не стал — он лишь является актуализированной редакцией СНиП 31-02-2001, действовавшего прежде.



Для начала, в своде правил объясняется, из чего вообще должен состоять дом: в нем должны быть жилые комнаты, кухня, ванная комната (или душевая), туалет, кладовая или встроенные шкафы. А если участок не включается в систему централизованного теплоснабжения — нужно отдельное помещение. В доме для постоянного проживания нужно обязательно предусмотреть отопление (с температурой не ниже 20 градусов для всех помещений с постоянным пребыванием людей), вентиляцию, водоснабжение, канализацию и электроснабжение.

СП 55.13330.2016 устанавливает и минимальные габариты, которым должен соответствовать жилой дом. Вот что рекомендуется в этом документе:

Площадь общей комнаты — 12 кв.м.

Спальня должна быть не меньше 8 кв.м. (но если она находится в мансарде — допускается обойтись и 7 кв.м.).

Минимальная площадь кухни — 6 кв.м.

Ширина помещений тоже регламентируется: кухня — не уже 1,7 метра, коридор — не уже 1,4 метра. На ширину ванной комнаты отводится не менее полутора метров, а туалету хватит и 0,8 м. А вот глубина туалета должна быть не менее 1,2 м (если дверь открывается наружу) или 1,5 м (если дверь открывается внутрь).

Высота потолка в жилых комнатах и кухнях зависит от того, к какому климатическому району относится регион в соответствии со СНиП 23-01-99 (Строительная климатология). В Татарстане эта цифра должна быть не менее 2,5 метра. В коридорах высоту можно уменьшать до 2,1 метра, а в мансарде — лишь до 2,3 метра.

А вот что касается максимальной площади дома — то она, теоретически не ограничивается. Правда, если его площадь более 500 квадратных метров, то уведомительный характер строительства действовать уже не будет. В этом случае нужно будет разрабатывать и согласовывать проектную документацию, проводить ее через экспертизу и получать разрешение на ввод в эксплуатацию (а это гораздо сложнее, чем уведомительная процедура, которую мы описывали в предыдущих статьях).

Фундаментальный вопрос

Один из ключевых параметров дома — фундамент и распределение нагрузок. Вряд ли вы будете рассчитывать все эти параметры самостоятельно, ведь этим занимаются специально обученные люди (архитекторы-проектировщики).

Однако полезно будет знать, на что они опираются в своих расчетах. Есть СП 20.13330.2011, в котором детально прописываются расчеты нагрузок и воздействий. В этом своде правил учтен каждый вид нагрузки на конструкции зданий и сооружений, начиная от наличия в здании людей и заканчивая ветровой нагрузкой. Этот свод правил изобилует формулами для расчетов. Если обычному человеку они кажутся китайской грамотой, то архитектор, разрабатывая проект дома, детально выяснит, какая нагрузка приходится на конкретную стену или, скажем, колонну, как фундамент будет реагировать на тот или иной тип перекрытий, какая снеговая нагрузка ляжет на вашу крышу и т.д. В этом же СП рассчитываются температурные и климатические воздействия, приводятся разнообразные таблицы (например, как поглощают солнечную радиацию наружные поверхности из разных материалов. Все эти расчеты впоследствии лягут в основу проекта дома.

Фото: onduline.ru

Еще один свод правил, один из важнейших, на которые ориентируются строители, СП 22.13330.2016, “Основания зданий и сооружений”. Именно по этим правилам рассчитываются фундаменты зданий, включая и наши индивидуальные дома. Это весьма подробный документ, разбираться в котором должен специалист по строительству и проектированию. Здесь приводятся формулы расчетов фундамента (их требуемой прочности, сопротивления, предельных нагрузок, возможности деформации и т.д.) в зависимости от разных факторов (основной из которых — особенности грунта). В нашем основном СП сказано, что именно на СП 22.13330.2016 нужно ориентироваться при проектировании фундамента дома, в зависимости от того, какой у нас на участке грунт и гидрогеологический режим.

Пожарная безопасность

Согласно действующему Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, к одноэтажным и двухэтажным домам не предъявляется никаких требований по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. А вот если этажей в нашем доме 3, то стоит заглянуть в таблицу 21 этого самого регламента: там перечислены требования к огнестойкости несущих элементов (не менее R 45), перекрытий (REI 45), ненесущих наружных стен (E15) и прочих элементов. Не регламентируется в таком доме только огнестойкость межкомнатных перегородок. Общий класс конструктивной пожарной опасности трехэтажного дома должен быть не ниже С2.

А еще, по этому регламенту, каждый дом должен иметь минимум один эвакуационный выход на улицу. Трехэтажный дом должен быть оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, причем на каждом этаже (правда, их не следует ставить на кухне, в ванных комнатах, душевых и туалетах).

Кроме прочего, в основном СП, посвященном строительству индивидуальных домов, подробно прописывается, как должны быть организованы камины, печи, варочные плиты, дымоходы (пп. 6.13 и 6.14).

Общая безопасность дома и системы комфорта

Дом, согласно своду правил, в принципе должен быть безопасным сооружением. Поэтому заботливые составители Свода правил отдельно прописали, как нужно об этом позаботиться. Из интересного и полезного:

Не допускается применение лестниц с разной высотой ступеней;

Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, кровли должна быть не ниже 90 см;

Температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов не должна быть выше 70 градусов по Цельсию, если до них можно дотронуться напрямую, и выше 90 градусов, если они забраны защитным коробом. Если отопление воздушное, то горячий воздух, выходящий из выдувного отверстия, ограничивается температурой в 70 градусов.

Температура горячей воды в ваших кранах не должна быть выше 60 градусов.



Достаточно вскользь упоминаются технические системы дома: как должна быть организована система вентиляции (например, из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 кубометров воздуха в час, а из ванной и туалета — 25 кубометров), отопление (СНиП 41-01-2003), звукоизоляция (здесь документ ссылается на СП 51.13330.2011 “Защита от шума”).

Освещение дома — важная часть его проекта. Здесь нужно ориентироваться на СП 52.13330.2011 “Естественное и искусственное освещение” и на СанПиН 2.1.2.2645-10 (раздел 5). В жилых комнатах и на кухне должно быть обеспечено естественное освещение (через окна). Определено сводом правил даже отношение площади световых проемов к площади пола в таких помещениях, и оно должно быть не меньше 1:8 (п. 8.7).

Словом, в своде правил, посвященном индивидуальному жилому дому, много интересной информации, но в основном идут отсылки к другим действующим СП, СанПиН и ГОСТам. Каждый отдельный вопрос по строительству описан в собственном регламентирующем документе, и в дальнейшем мы обязательно будем более подробно на них ссылаться и их изучать.