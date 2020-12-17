Лунная золотая лихорадка может вызвать конфликт на Земле

Многие государства и частные компании лелеят амбициозные планы по исследованию или добыче полезных ископаемых на Луне. Борьба за ресурсы спутника Земли может привести к новым международным конфликтам, причем достаточно скоро, уже в ближайшем десятилетии. Чтобы избежать этой войны, нужно срочно предпринимать меры, пишет в своем исследовании для международного издания The Conversation Тони Миллиган, старший научный сотрудник по этике проекта Cosmological Visionaries (Космологические провидцы) из Королевского колледжа Лондона. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом его статьи.

Курс на Луну



Что касается Луны, все хотят одного и того же. Не в том смысле, что у всех общие цели, а в том, что все игроки нацелены на одни и те же стратегические объекты — как государственные учреждения, так и частный сектор. Все потому, что если вы хотите заниматься наукой или зарабатывать деньги, вам понадобятся такие вещи, как вода и свет.

Многие страны и частные компании имеют амбициозные планы по исследованию Луны или добыче полезных ископаемых на Луне. Это произойдет не когда-нибудь, а скоро — даже в этом десятилетии. Как мы указали в нашей недавней статье, опубликованной в «Транзакциях Королевского общества», это вызовет напряженность на местах, если мы не найдем способы управления ситуацией в ближайшее время.

До сих пор большая часть дебатов вокруг исследований и добычи на Луне была сосредоточена на космической напряженности между государственными агентствами и частным сектором. Но, на наш взгляд, неотложная проблема возникает из-за ограниченных стратегических ресурсов.

Важные объекты для науки также важны для строительства инфраструктуры государственными агентствами или коммерческими пользователями. Такие места включают «пики вечного света» (где почти постоянно присутствует солнечный свет, а значит, и доступ к энергии) и постоянно затененные кратеры в полярных регионах, где есть водяной лед. Каждый из них встречается редко, и сочетание двух — льда на дне кратера и узкого пика вечного света на краю кратера — является ценной мишенью для разных игроков. Но они происходят только в полярных регионах, а не на экваториальных участках, намеченных программой Аполлон в 1960-х и 1970-х годах.



Недавняя успешная посадка Чанъ Э-5 Китаем была нацелена на относительно гладкую посадочную площадку на ближней стороне Луны, но это часть более крупной поэтапной программы, которая должна направить космическое агентство Китая к южному полюсу Луны к 2024 году.

Индия попробовала использовать более прямой полярный маршрут: ее неудачный посадочный модуль Чандраян-2 потерпел крушение в том же регионе в 2019 году. Российский Роскосмос в сотрудничестве с Европейским космическим агентством также нацелился на южный полярный регион для посадки в конце 2021 года и в 2023 году в кратере Богуславский, в качестве испытательной миссии. Затем Роскосмос нацеливается на бассейн Эйткен в том же регионе в 2022 году, чтобы вести поиски воды в постоянно затененных областях. У ряда частных компаний также есть амбициозные планы по добыче ресурсов на Луне.

«На благо и в интересах всех стран»



Стратегические ресурсы, которых нет в полярных регионах, как правило, скорее концентрируются, чем распределяются равномерно. Торий и уран, которые могут быть использованы в качестве радиоактивного топлива, находятся вместе в 34 регионах с шириной менее 80 км. Железо, образующееся в результате столкновений с астероидами, можно найти на более широких территориях, от 30 до 300 км в поперечнике, но таких областей всего около 20.

А еще есть плакат с лунными ресурсами, добытый в десятках научно-фантастических фильмов: Гелий-3 для ядерного синтеза. Высеянный Солнцем в порошкообразную дробленую породу на поверхности Луны, он присутствует на обширных участках Луны, но самые высокие концентрации обнаружены только в восьми областях, относительно небольших (менее 50 км в поперечнике).

В худшем случае это отсутствие рамок может привести к усилению напряженности на Земле. Фото eso.org

Эти материалы будут интересны как тем, кто пытается создать инфраструктуру на Луне, а затем нацелен на Марс, а также для коммерческой эксплуатации (добычи полезных ископаемых) или науки — например, для создания телескопических групп на обратной стороне Луны, вдали от растущего шума человечества.

Как же тогда справиться с проблемой? Договор по космосу (1967 г.) гласит, что «исследование и использование космического пространства должны осуществляться на благо и в интересах всех стран и должны быть достоянием всего человечества». Государства не могут претендовать на части Луны в собственность, но они все равно могут использовать их. Куда это приведет к спорам и добыче частными компаниями, неясно.

Предлагаемые преемники договора, такие как Соглашение о Луне (1979 г.), рассматриваются как слишком ограничительные, требующие формальной законодательной базы и амбициозного международного режима регулирования. Соглашение не нашло поддержки среди ключевых игроков, включая США, Россию и Китай. Более поздние шаги, такие как Artemis Accords — набор руководящих принципов, касающихся программы Artemis для исследования Луны с экипажем, — воспринимаются как сильно привязанные к программе США.

В худшем случае это отсутствие рамок может привести к усилению напряженности на Земле. Но это также может привести к ненужному дублированию инфраструктуры, когда каждый будет создавать свои собственные вещи. Это приведет к увеличению затрат для деятельности отдельных организаций, которые могут поставить под угрозу возможности для науки и наследие, которое мы оставим будущим поколениям.

Более поздние шаги, такие как Artemis Accords — набор руководящих принципов, касающихся программы Artemis для исследования Луны с экипажем, — воспринимаются как сильно привязанные к программе США. Фото nasa.gov

Пути вперед

Беря во внимание управление труднодоступными местами на земле, наша лучшая из возможных реакций это проявление скромных аппетитов. Небольшие бассейны наземных ресурсов, такие как озера, граничащие с несколькими деревнями, или рыбные запасы часто управляются с помощью подходов, разработанных на местном уровне вместе с ключевыми участниками.

Это предполагает, что первым шагом к управлению лунными ресурсами станет достижение согласия между пользователями. При этом следует сосредоточить внимание на характере ресурсов, о которых идет речь, о том, как следует распределять их выгоды, и, что особенно важно, в наихудших сценариях, которых они стремятся избежать. Например, участникам, вероятно, нужно будет решить, следует ли управлять пиками вечного света как участком дорогостоящей недвижимости или как объемом выработанной энергии, который необходимо разделить. Возможно, стоит принимать решение в индивидуальном порядке.

Еще одна проблема будет заключаться в обеспечении соблюдения разработанных механизмов управления. С этой целью лунным пользователям было бы хорошо строить общие объекты, такие как объекты для приземления и снабжения, чтобы они функционировали как стимул, который можно было бы удержать от плохо себя ведущих участников. Такие частичные решения будет сложно добавить после того, как страна или компания сделают необратимые инвестиции в проекты миссий. Ясно, что пришло время разработать эти подходы.