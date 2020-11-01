Сооснователь «A1Tuning»: «Большинство людей воспринимает тюнинг как нечто яркое, аляпистое»

Директор московского тюнинг-ателье — о культуре тюнинга, его стоимости и «прокачке» кабины экскаватора

Буму тюнинг-культуры в России положили начало популярные теплепрограммы — того же знаменитого шоу «Тачки на прокачку» или серии фильмов «Такси». Однако в последнее время у автовладельцев оформился запрос уже не на безумно яркий, а на красивый и сдержанный тюнинг, говорит директор и совладелец одного из крупнейших московских тюнинг-ателье «A1Tuning» Александр Синдеев. О трендах тюнинга, о том, сколько стоит усовершенствовать машину, как установить кальян в премиум-авто и прокачать кабину экскаватора, он рассказал «Реальному времени».

«Сейчас в 95 процентах случаев делают красиво, сдержанно и аккуратно»

— Расскажите, с чего и как вообще появилась культура тюнинга?

— Здесь следует понимать, что вообще такое тюнинг. Это доработка и улучшение заводских характеристик автомобиля как внешних, так и внутренних. Есть базовая комплектация автомобиля — стоковая, которая у всех. А есть улучшенная — то, что будет, условно, только у меня и у Майкла Джексона. И такое всегда будет иметь спрос и актуальность.

— Тогда тюнинг, наверное, стал возможен и интересен на каком-то этапе развития автомобильного рынка — когда было и что, и чем улучшать?

— Скажем так, тюнинг возник в тот момент, когда пользователь понял, что производитель не удовлетворяет все потребности и не дает того максимума, который заказчик хочет видеть. Например, у другого производителя эта опция есть, а у меня ее нет, и я хочу доработать — пожалуйста. Тогда уже подключаются тюнингеры.

Но надо четко понять, что такое тюнинг, и разграничить его. Одно дело — обвесить машину какими-то непонятными навесными детальками, другое — качественно ее доработать и улучить ее заводские характеристики.

— У меня, как и у многих, есть такой стереотип, что продукт тюнинга — это как раз яркая, обвешанная тачка…

— И мы пытаемся этот стереотип сломать. Конечно, большинство людей воспринимает тюнинг как нечто яркое, аляпистое, заставляющее людей повернуть голову, когда машина проезжает мимо по улице.

В нашем понимание тюнинг — это та доработка, которая не изменяет внешний вид автомобиля кардинально, а только его улучшает, подчеркивает какие-то базовые характеристики.

Если мы говорим про внешний тюнинг — то это части аэродинамических элементов, которые только подчеркнут уже и так красивый внешний вид базового авто.



Тюнинг возник в тот момент, когда пользователь понял, что производитель не удовлетворяет все потребности и не дает того максимума, который заказчик хочет видеть

Если мы говорим про внутренний тюнинг — то это доработка салона. Надо понимать, что завод-производитель экономит. Экономит на отделке, не использует кожу, там, где она может быть, использует довольно-таки скудную палитру цветов. Тут подключаемся уже мы, чтобы расширить цветовую гамму, обогатить отделку. Не испортить автомобиль, а улучшить и усовершенствовать базовый салон.

— Тогда, наверное, можно выделить два направления или, лучше сказать, два типа клиентов. Одни хотят, как вы сказали, улучшить заводские характеристики, а вторые хотят, чтобы было «вау», чтобы оборачивались.

— Тенденция на рынке сейчас такая, что те переделки, которые делают, чтобы было «вау» — их все меньше и меньше становится. По нашему опыту, сейчас в 95 процентах случаев мы делаем красиво, сдержанно и аккуратно, и 5 процентов — это «вау, заставить обернуться».

— А с чего вообще начался запрос на это «вау»? У меня те же стереотипы сложились с подачи медиа — в детстве «Тачки на прокачку» по MTV смотрел.

— Конечно. «Тачки на прокачку», фильм «Такси» — большие спойлера, большие диски…Конечно же, пользователь автопрома — отечественного и импортного — 20—30 лет назад был очень ограничен. У него не было ничего — был просто набор автомобилей, и все. Скучно. Конечно, на рынок пришли производители выхлопных систем, спойлеров, дисков, и запестрили эти машины на дорогах России.

Фото: instagram.com/sindeev_a

Сейчас в 95 процентах случаев мы делаем красиво, сдержанно и аккуратно, и 5 процентов — это «вау, заставить обернуться»

Опасный тюнинг

— Как вы сами в эту индустрию пришли?

— Я сам начал 18 лет назад работать в собственном гараже и устанавливать мультимедийные системы, сигнализации, делать какой-то минимальный тюнинг. Это началось все в глубинке, в город Мичуринске Тамбовской области (сейчас в нем проживает около 90 тыс. человек, — прим. ред.). А потом я попал в один из самых лучших сервисов Москвы — компанию «Аларм сервис», которая занималась как раз тюнингом, и мне было очень интересно — я пришел туда работать как раз установщиком дополнительного оборудования. И потихоньку вырос до должности генерального директора и совладельца.

— Если вернуться назад на 18 лет: тогда, в небольшом городке, на что был спрос?

— Вот сейчас пытаюсь понять продуктовую линейку, что вообще приходилось делать. Много ставил сигнализаций, но также много устанавливали музыкальных систем, потому что базовая «музыка» в отечественном автопроме — она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Всегда заказчик, покупая машину, оставлял некий бюджет на доработку: на сигнализацию, на «музыку», на шумоизоляцию, на новые диски. На разные «хотелки», которые, по его мнению, считаются важными. Кому-то важна сигнализация, а кто-то думает, «лучше поставлю диски и буду самый модный парень».

— Если оценивать уже современность: кто сейчас основные игроки на рынке автотюнинга? Есть ли у нас свой West Coast Customs (компания из шоу «Тачки на прокачку» — прим. ред.)?

— Конечно, игроки на рынке есть, которые умеют делать качественно и делают. Все благодаря тому, что есть спрос, есть заказчик, которому постоянно хочется новых, уникальных решений. И есть детали. Но я бы затронул еще другой аспект — это влияние государства и реформ, связанных со всеми этими изменениями.

Сейчас с каждым годом идет ужесточение норм Госавтоинспекции на те или иные доработки автомобилей. Что, на мой взгляд, конечно, очень правильно. До недавнего времени делали кто во что горазд. Надо понимать, что продукт таких «поделок» просто опасен на дороге. Конечно, это нужно регулировать, контролировать, делать согласно прописанным правилам и регламентам.

— Что тогда можно отнести к опасному тюнингу?

— Первое — это вмешательство во внешнюю аэродинамику автомобиля. Это может быть опасно для пешехода.

Фото: a1tuning.ru

Сейчас государство контролирует такого рода переоборудование, и любая переделка салона должна быть согласована с контролирующими органами

— По-простому если, это что?

— По-простому — это какие-то тяжелые, большие бампера, произведенные из некачественного пластика, которые могут травмировать пешехода в случае аварии. Вероятность пешеходу пострадать непосредственно от автомобиля намного больше, чем от осколков бампера, но все-таки надо этот процент тоже учитывать. В пяти процентах аварий, если бампер был бы оригинальный, мягкий, то пешеход не пострадал бы. Все это надо проверять, ставить сертифицированное.

— А второе?

— Второе — это переоборудование салона. Например, лимузины, которые в одно время просто хлынули на российский рынок. Переделанные машины, длинные, увеличенные, с огромным количеством посадочных мест, которые никаким образом не были проверены на безопасность. И такие машины не безопасны ни для пассажиров, ни для водителя. Сейчас государство контролирует такого рода переоборудование, и любая переделка салона должна быть согласована с контролирующими органами.

— Наверное, самый часто встречающийся в России вид тюнинга — это уменьшение дорожного просвета, «занижение». Часто о нем просят?

— Мы такие работы не делаем совершенно, вот от слова «совсем». Наш заказчик не видит необходимости «занизить» ту или иную машину. Мы очень много работаем с Mercedes G-класс (он же «Гелендваген», — прим. ред.) — есть ли смысл его занижать? Нет, наоборот, только повыше сделать, побрутальнее.

В целом это популярная опция, но она интересна больше отечественному автопрому. Оттого и наблюдаем заниженные «Лады», которые, да, считаются крутыми в определенных кругах.

— Опасности, кстати, эта опция не представляет?

— Я не вижу опасности. За исключением, может быть, управляемости машины: в случае какого-то экстренного маневра на высокой скорости базовый автомобиль будет соответствовать своим нормам безопасности, а заниженная машина еще неизвестно, как себя поведет.

— Всегда казалось несколько странным, что с российскими, не всегда качественными дорогами, люди стараются занижать машины и создавать себе лишнюю головную боль…

— Тут желание выглядеть круче — не побоюсь этого слова. Оно может перекрывать те минусы, с которыми столкнется пользователь на дороге.

— Красота требует жертв?

— Абсолютно верно.

«Пандемийный» тюнинг и кальян в салоне

— Какие сейчас есть тренды в вопросах тюнинга?

— Сейчас мы очень много делаем решения по салонам. Переоборудуем салоны — повторюсь, даже флагманы немецкого и не только автопрома все равно не дают те решения по салонам, которые нужны нашим заказчикам. Тогда мы перешиваем полностью салон или перешиваем там, где кожи нет.

Второе, самый сейчас хит в нашем направлении — это переоборудование Mercedes Benz V-class. Заказчик получает полностью приватное пространство в микроавтобусе, где он может работать, отдыхать без лишних глаз. А у многих водители меняются ведь. Тем более в условиях пандемии стало актуальным — многие заботятся о безопасности и стараются минимизировать все контакты, в том числе и с собственным водителем.

Фото: a1tuning.ru

Сейчас хит в нашем направлении — это переоборудование Mercedes Benz V-class. Заказчик получает полностью приватное пространство в микроавтобусе, где он может работать, отдыхать без лишних глаз

— Понятно, что каждый запрос индивидуален. Тогда можно ли оценить среднюю стоимость тюнинга в процентах от стоимости машины?

— Разумный чек — в пределах 10—20% от стоимости автомобиля. Заказчик, покупая автомобиль, готов еще 20% от ее стоимости вложить, чтобы его улучшить. Он даже, может быть, не знает, что это можно сделать, но если ему правильно объяснить и показать плюсы, то те 10—20% денег вложить в автомобиль можно. Но есть случаи, когда и 100%, и 110% от цены авто вкладывали.

— Какую самую «дичь» у вас просили поставить в автомобиль?

— Даже тяжело вспомнить, потому что мы сразу отсекаем неадекватные предложения, если они не соответствуют здравому смыслу. Но из того, что нас просили сделать и мы реализовали — это кальян в машину. Мы ставили в машину настоящий кальян, фиксировали, делали специальные гасители вибрации, чтобы кальяну во время езды не разливаться. Плюс была очень сложная задача, чтобы уголь нагревать, — поставили мощный преобразователь, маленькую плитку.

— Наверное, вытяжку еще надо было какую-то поставить, чтобы там все не задохнулись?

— Нет, там хватало штатных. А еще у нас был опыт — мы переоборудовали кабину экскаватора.

— Вот тот, который на стройке?

— Обычный такой, хороший экскаватор — нам привезли кабину и изложили вот какую задачу: собственник строительного бизнеса раз в месяц любит приехать на стройку и с сыном поработать на технике. И просили сделать люксовую кабину экскаватора. Вдумайтесь: мы поставили туда кресла от люксового автомобиля вместо обычных, подогрев, вентиляцию. Мы перешили всю кабину кожей, сделали подогрев пола, чтобы он в зимнее время мог босиком работать. Поставили кучу камер по периметру, чтобы контролировать обстановку вокруг. Множество приятных нюансов.

— Протюнинговать можно любой автомобиль, но для любого ли имеет смысл?

— Если взять автомобили, которые уже сами как произведения искусства — Pagani, Koenigsegg — машины, которые создаются вручную, то там настолько все совершенно, что что-то добавить в эту машину крайне сложно.

Фото: instagram.com/sindeev_a

Нам привезли кабину и изложили вот какую задачу: собственник строительного бизнеса раз в месяц любит приехать на стройку и с сыном поработать на технике. И просили сделать люксовую кабину экскаватора

— У меня напоследок еще один вопрос к вам как к официальному партнеру Mercedes-Benz по доработке. Видели, наверное, на «Ютьюбе» знаменитое видео про сожжение блогером Mercedes за 13 млн? Интересно ваше мнение.

— Видео это я, конечно, видел. Я не подписан на него и даже не знаю, кто это, но мне несколько человек в этот день прислали этот ролик. И думаю, что цель, которую преследовал этот блогер, — она достигнута. Он поставил себе цель получить максимальный охват от той ситуации, и он эту цель выполнил. Хорошо это или плохо — я не берусь сказать.

Многие пишут — вот, лучше бы эти деньги отдал в диплом. Имеет ли место это высказывание? Да, имеет. Но имеет место также право собственности — он что хочет, то и делает. Хочу — сжигаю, хочу — катаюсь, хочу — разбиваю. Это все остается на его ответственности.