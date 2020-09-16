Застройщик «Светлого» может построить второй мегапоселок с производством для создания рабочих мест

Девелопер надеется, что тем самым проект сможет избежать ряда проблем жилищного первенца

Московский девелопер, основатель ДК «Антей» Владимир Осташко подыскивает 50-150 га в 30-километровой зоне от Казани для строительства малоэтажного коттеджного поселка, аналогичного «Светлому», сообщил он «Реальному времени». Приступить к реализации проекта застройщик планирует по прошествии четырех лет, когда закончит строительство жилья в Куюках на 28 тысяч человек. Новый поселок будет возводиться по той же технологии, что и «первенец», но строго в соответствии с запросами рынка. К тому же, предприниматель попытается обеспечить хотя бы часть его жильцов рабочими местами. Эксперты констатируют: попытки «остановить маятник трудовой миграции» давно предпринимаются даже в Москве. По их оценке спрос на загородную недвижимость в Татарстане в этом году вырос значительно: на 30-40 процентов, в то же время казанцы комплексным коттеджным поселкам предпочитают дома в обыкновенной деревне.



Строят муравейники, где людям негде работать

Давно работающий в Татарстане московский девелопер Владимир Осташко рассказал «Реальному времени», что его компания приступила к активным поискам земельного участка площадью от 50 до 150 гектар в 30-километровой зоне от Казани.

— Мы прорабатываем вопросы свободных земель определенной категории. Само собой, это должны быть земли населенных пунктов, — сообщил он.

С 2006 года компания застройщика — «Антей» — возводит в Пестречинском районе вблизи Казани поселок «Светлый», который на данный момент еще не завершен. Осташко отмечает, что старается находить новые объекты до того, как закончена работа над предыдущими, чтобы «не разрушать строительный комплекс и не создавать негативные условия для рабочих и персонала».

К тому же, как известно, на различные согласования требуется время. Пока девелопер получит землю, размежует участки, поставит их на кадастровый учет, пока разработает проект планировки. Затем его предстоит согласовать, провести общественные слушания. Одним словом, предварительная работа очень большая. Владелец девелоперской компании приводит пример с предыдущим проектом, упомянутые мероприятия по которому, начиная от выкупа земли и изменения ее категории до начала строительства, заняли 3,5 года.

С 2006 года компания застройщика — «Антей» — возводит в Пестречинском районе вблизи Казани поселок «Светлый», который на данный момент еще не завершен. Фото vk.com/svetlykazan

Свою активность в нашей республике Осташко объясняет местной «грамотной» инвестиционной политикой, упоминая, что в Московской области за последние десять лет кадастровая стоимость земли увеличилась в 10 раз. Судя по всему, на планы главы «Антея» повлияла и переоценка горожанами загородного жилья после пандемии.

— Люди хотят жить за городом, — отметил он во время беседы с «Реальным временем». — Я за два месяца пандемии (а Осташко и сам живет в ближайшем Подмосковье) ни разу в магазине не был, все привозили по заказу. Это очень удобно. Не нужно по 2-3 часа стоять в пробках.

К тому же, многие компании, которые были вынуждены перейти на удаленный режим работы, нашли в этом положительные моменты: сколько мы платим за энергетику, содержание офисов и прочее. В самом «Антее» и сегодня, как рассказал ее владелец, часть сотрудников, не занятых на производстве и в строительстве, «сидят по домам и дают результаты. Всех устраивает».

Одним словом, Осташко полагает, что востребованность загородного малоэтажного жилья будет только расти. К слову, сегодня «Антей» и в Подмосковье строит большой комплекс на 100 гектарах. Девелопер говорит, что немало жителей российской столицы пережили пандемию не только напряженно, а даже «драматично» и теперь среди них есть те, кто хочет непременно перебраться жить из мегаполиса за город.

Осташко полагает, что востребованность загородного малоэтажного жилья будет только расти. Фото vk.com/svetlykazan

Есть в планах главы и владельца «Антея» и абсолютно новое направление работы. Осташко вспомнил, как в феврале этого года президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с девелоперами пенял им на то, что они строят под Казанью муравейники, где людям негде работать. По мнению президента, куда лучше было бы продумать какую-то производственную площадку, чтобы местные жители могли там и жить, и трудиться, а не ездить для этого в столицу, вечером снова возвращаясь в свои поселки в пригороде как в спальные районы.

— Эту задачу я принял как руководство к действию и занимаюсь сейчас поиском предприятий, которые бы изъявили желание работать в Татарстане, — рассказывает застройщик. — Я уже провел переговоры с некоторыми московскими компаниями, которые работают в области нефтехимии. Они пока что на словах подтвердили свое намерение участвовать. Для них это эксперимент. Для нас тоже.

Раскрывать все детали переговоров с потенциальными инвесторами застройщик пока не стал.

«Светлый» будет строиться еще 4 года



Поселок «Светлый» это в совокупности 500 тысяч квадратных метров жилых площадей. «Представьте себе поселок в 28 тысяч населения! Это часть города. Причем, значительная», — с гордостью говорит Владимир Осташко. На сегодняшний день при планах в 10 тыс. человек там постоянно живут все 15 тысяч. Девелопер говорит, что «Светлый» будет строиться еще около 4 лет, в том числе с учетом возведения инфраструктуры: школы на 1224 места, трех детских садов на 220 мест (один из них уже функционирует), поликлиники на 200 посетителей в смену и других объектов соцкультбыта. Застройщик обещает, что будет делать «ровно столько, сколько необходимо населению».

Владелец «Антея» сообщил, что на уже упомянутой февральской встрече с президентом шла речь в том числе и о перегруженной сегодня дороге от «Светлого» до Казани, которая «к сожалению, не отвечает потребностям»: люди с большими проблемами добираются на работу в город, а потом возвращаются домой. Осташко рассчитывает, что общими усилиями эту проблему удастся сдвинуть с мертвой точки. Так, по его словам, он предложил проложить дорогу по границе Танкового полигона с выходом на Оренбургский тракт: это согласуется с перспективным планом развития Казани до 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что эта идея была отвергнута президентом. Сам девелопер говорит, что о реакции руководства республики по этому вопросу ему неизвестно, но «если будут приняты другие решения, тоже хорошо».

Перегруженная сегодня дорога от «Светлого» до Казани, «к сожалению, не отвечает потребностям»: люди с большими проблемами добираются на работу в город, а потом возвращаются домой. Фото evening-kazan.ru

В поселке «Светлый» сохраняется единая архитектурная концепция, напоминает Осташко. Вместе с тем дома разные: и односемейные одноэтажные, и двухэтажные с мансардой, и трехэтажные многоквартирные. Предлагается 25 типов квартир площадью от 26 до 83 квадратных метров. «Когда приходит человек со средствами и говорит: «Мне нужна квартира в 70 «квадратов», а у нас такой нет, мы продаем ему две квартиры на 35 квадратных метров. Он их объединяет и получает желанную площадь», — описывает девелопер гибкость подхода.

Срыва по срокам ввода в эксплуатацию тоже не наблюдается: «Люди получают ключи, как написано в договоре».

— Мы прибылью карманы не набиваем. В условиях пандемии немножко «просели», но это произошло со всеми. Восстановили свою ликвидность только к началу сентября, — обрисовал Осташко последнюю ситуацию, — У нас все распродаётся на стадии строительства фундамента. Люди к нам потому и идут, что мы «держим» приемлемые цены.

«Планов уходить вверх нет»



По словам Осташко, следующий проект жилого комплекса также будет представлять из себя малоэтажное строительство: «Планов уходить вверх у нас пока нет». Поселок «Светлый» расположен на 300 га и к этому моменту девелопер уже практически использовал 200-250 га из них. На оставшихся 50-100 гектарах сейчас строятся как односемейные, так и многосемейные дома. Не факт, что новый проект будет меньше по площади.

— Если нам предложат земельный участок в 300 га, мы с удовольствием его возьмем, — сказал «Реальному времени» Владимир Яковлевич.

Главным условием он называет цену, ведь построить дешевое жилье на дорогой земле нереально. Одним словом, владелец «Антея» рассчитывает приобрести землю недорого. Если не получится, то рассмотрит вопрос аренды. Для этого потребуются какие-то стартовые средства. Он уточнил, что для первого проекта «Антей» привлекал банковские кредиты в размере порядка $5 млн (по сегодняшнему курсу 300 млн рублей), плюс собственные средства. Этого было достаточно, чтобы развернуть такое масштабное строительство. А дальше, как у всех девелоперов, стройка финансировалась за счет средств участников долевого строительства.

По словам Осташко, следующий проект жилого комплекса также будет представлять из себя малоэтажное строительство. Фото vk.com/svetlykazan

Говорить об объемах будущего строительства Осташко пока считает преждевременным. Известно, что это будут те же северо-американские, канадские технологии быстрого домостроения, которые уже апробированы в «Светлом». Осташко их горячий сторонник. «Если все делать качественно, грамотно, не нарушая технологического, производственного или строительного процесса, дома получаются теплые, легкие, быстровозводимые (двадцатиквартирный дом можно построить за 4 месяца), экологически чистые, не энергоемкие. Все то, что сегодня требуется от девелоперов», — говорит он.

Пока идет поиск земли, «Антей» работает над стратегией будущего поселка с тем, чтобы «она и рынок ответили друг другу взаимностью». Как удалось выяснить «Реальному времени», инициатор нового проекта предполагает, что он будет состоять как из многоквартирных домов, так и односемейных блокированных, четырехсемейных и т.п.

«Предпочитают дома в обыкновенной деревне»



Можно ли застройщикам трудоустроить жильцов своих коттеджных поселков, «Реальное время» поинтересовалось у экспертов.

— Думать о том, чтобы будущие жители имели в окружении места приложения труда, вполне здравая мысль. Минниханов говорил это не на одной встрече, а на многих, и будет говорить в дальнейшем, — подтвердил «Реальному времени» Павел Кострикин, партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера».

Сам он считает это нормой, отмечая, что без какой-либо привязки к инфраструктуре уже никто старается не строить. Особенно многоэтажные комплексы. В качестве примера привел соципотечный микрорайон: «В «Салават купере» людям и добираться сложно, и работать почти негде». Но рано или поздно проблема там, полагает Кострикин, решится: и развязки построят, и социальную инфраструктуру. В то же время эксперт убежден, что никто не будет специально строить рядом с районом застройки какой-то цех, а вот подстроиться под какое-то существующее производство вполне реально. Кострикин говорит, что можно привести опыт расширения Москвы. Там эти вопросы постоянно ставятся на повестку дня: обеспечить место приложения труда, чтобы остановить маятник миграции.



Сложно ли застройщикам найти такие варианты в Татарстане? Партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» говорит, что производство это не обязательно завод. Он напомнил, что недавно Марат Шагитов приобрел рядом с микрорайонами, которые в будущем будут застраиваться коттеджными поселками, производственные мощности и собирается их развивать. Как рассказывало «Реальное время» в марте этого года, гендиректор компании «Ак Барс Девелопмент» выкупил гусиную ферму под Казанью. Если же говорить о новых коттеджных поселках, Кострикин замечает, что в эконом-сегменте конкурентов сейчас заявлено много, кто и «рынок знает, и амбициозен».

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев говорит, что для покупателей жилищных поселков первостепенный вопрос транспортной доступности, что же касается рабочих мест, «такие вопросы практически не задают».

Поэтому тот же самый жилой комплекс «Салават купере» не особо популярен: люди не стремятся туда заселяться, как раз имея в виду достаточно сложную транспортную загруженность. А, например, в ЖК «Станция «Спортивная», «Лесной городок» или «Южный парк», который строится в лаишевском направлении, ситуация с транспортной доступностью достаточно благополучная, поэтому там спрос достаточно хороший, считает Савельев.



По словам Савельева, хотя спрос на загородную недвижимость в Татарстане в этом году вырос, и значительно — процентов на 30-40, остается большой запас еще нераспроданного жилья. К тому же, как отмечает президент Гильдии риелторов РТ, жители Казани не особо любят комплексные коттеджные поселки: «Предпочитают дом в обыкновенной деревне». То есть считают лучшим вариантом строительство или покупку индивидуального жилища, нежели готового коттеджа в закрытом поселке. Причин, по его словам, две. Цельный поселок имеет определенные ограничения, начиная от внешнего вида домов, материала строительства, заборов и т.д. Кроме того, затраты на «коммуналку» там всегда выше, чем в обычном населенном пункте.

Любовь Шебалова