Плющенко опять плохо шутит, Дзюба идет на третий кубок, Сорокин прощается

Спортивный Instagram-обзор недели

Новый спортивный сезон приближается, несмотря на тревожные сообщения о возможности второй волны коронавируса. И спортсмены уже вовсю постят свои видео и фото с полей, баз и ледовых площадок. О том, как готовятся к сезону номинант «Харт Трофи» Артемий Панарин, новоиспеченный энхаэловец Илья Сорокин и дипломированный специалист Елизавета Туктамышева, а также о новых образчиках юмора от семьи Евгения Плющенко — в традиционном обзоре самых заметных постов в инстаграм-аккаунтах популярных спортсменов.

Дзюба обещает взять три трофея в сезоне. Болельщики предлагают сделать это без помощи судей

Артем Дзюба на этой неделе решил поделиться кадрами эмоций, вызванных победой «Зенита» над заклятым соперником — московским «Спартаком». Сначала в видеозаписи демонстрируются скамейка запасных и радость наставника петербуржцев Сергея Семака, потом оператор показывает, как футболисты празднуют победу с фанатским «виражом», а уже напоследок зритель видит раздевалку сине-бело-голубых.

Интересно, что на этот раз Дзюба не был замечен рядом с Сердаром Азмуном. Наученный горьким опытом иранский форвард скромно присел на свое место и старался не выделяться.

«Три из трех в этом году, три из трех», — говорит Артем в кадре, намекая на трофеи, которые «Зенит» завоюет в этом сезоне. Кубок России питерцы пока еще не взяли, но судя по тому, какая для клуба оказывается «всесторонняя поддержка» прямо на поле, можно не сомневаться, что и эта «чашка» уедет в Санкт-Петербург.

«Красавцы, когда-нибудь и без судей научитесь», — это один из самых залайканных комментариев к видео.

Плющенко и Рудковская по-прежнему пытаются шутить

Семья Евгения Плющенко продолжает пытаться юморить. Нельзя сказать, что это всегда получается удачно. Пару дней назад супруги разыграли странную сценку, где Яна Рудковская почему-то стоит в кустах, а ее супруг готовит руку для какого-то действия. Затем первая оборачивается, а второй начинает исполнять некое подобие лезгинки. «Зажигательная! Эх, лезгиночка, хорошо пошла!» — подписал это видео экс-фигурист.

«Вот где Кадыров, когда он так нужен?» — написали не слишком впечатленные зрители в комментариях.

А днем ранее Евгений и Яна процитировали отечественный сериал «Сваты», где муж запрещает жене все радости жизни. «Вернулся со сборов и не выдержал», — подписал эту сценку тренер сборной России по фигурному катанию.

Юмор зашел далеко не всем. Судя по всему, после памятного агитационного видео «за поправки» пара уже не вызывает у поклонников прежнего вдохновения.

Елизавета Туктамышева — выпускница и неплохой монтажер

Ижевско-петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева на днях обрела диплом Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта.

«Спасибо! Большое спасибо за этот диплом! Я благодарна всем, кто имеет отношение к моему институту. Всем преподавателям и однокурсникам. Незабываемое время и эмоции», — подписала Лиза свое фото с красной «корочкой».

Днем ранее она провела «репортаж» с подготовки спортсменов к сезону на базе в Кисловодске и даже продемонстрировала свои навыки монтажа на мобильном телефоне. Под трек Carly Dee — Crazy Baby, Insane она запилила наиболее яркие моменты: тут и совместные фото с коллегами по цеху, и видео со льда, и кадры с лошадьми, которые обнаружились неподалеку от базы. В общем, судя по всему, не так уж беспросветна и тяжела жизнь фигуристок, как они любят об этом говорить.





Ну а в середине недели Туктамышева по традиции выложила «спальное» фото — минимум одежды, много макияжа и немного размышлений. На этот раз под своим селфи в полотенце фигуристка поделилась тем, как восстанавливается после тренировок.

«По возможности — это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И еще супер-средство — это сон. Ну и покушать, естественно».

Илья Сорокин прощается с «зоной комфорта» и ЦСКА

Свежеиспеченный «островитянин» Илья Сорокин, отправившийся недавно в США, посвятил свое «открытое письмо» ЦСКА, в котором провел 5 лет. В своем спиче голкипер благодарит всех, кто поддерживал его все это время.

При этом, как рассказал сам хоккеист в своем недавнем интервью «Спорт-Экспрессу», его пугала зона комфорта, в которой тот находился, играя в КХЛ.

«Дорогие друзья! Хочу поблагодарить великий хоккейный клуб за время, которое мне посчастливилось провести в нем! Благодарю всех: начальников Команды, тренерский состав действующий и прошлых лет, работников офиса, сервисменов, докторов, массажистов за доверие и терпение, а также руководство клуба за предоставленную возможность играть и развиваться! Отдельное спасибо парням, с которыми работал бок о бок, которые наставляли, делились опытом и советами, не жалели себя и помогали защищать ворота любой ценой! Благодарю тех, ради кого мы выходим на лед, — Болельщиков! Людей, которые переживали вместе со мной взлеты и падения, подгоняли и мотивировали, ругали и хвалили, разделяли горечь поражений и наслаждались непередаваемыми эмоциями от побед! Хочу пожелать Команде дальнейшего развития и новых громких побед! Спасибо всем Вам за эти незабываемые 5 лет. Счастлив быть частью легендарного клуба ЦСКА», — подписал пост со своим фото на льду Илья.

Артемий Панарин получает удовольствие на льду

Другой российский хоккеист Артемий Панарин, уже давно освоившийся за океаном, никак не нарадуется, что командам наконец-то разрешили приступить к тренировкам на льду, и не только по индивидуальной программе.

Черно-белое фото двухдневной давности в тренировочном джерси «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий явно посвятил своему номинированию на «Харт Трофи» — приз хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Фото Артемий никак не подписал, а просто поставил эмодзи руки, изображающей «рогатку».

Напомним, конкурентами Артемия в борьбе за трофей стали центрфорварды «Эдмонтона» и «Колорадо» Леон Драйзайтль и Натан Маккиннон.