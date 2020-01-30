В Казани назначили слушания по поводу строительства турецкой компанией гостиницы на ул. Волкова

В Казани пройдут общественные слушания по поводу строительства гостиницы по ул. Волкова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Гостиницу на площади в 933 кв. м хочет построить турецкая компания «Полистройкапитал». Общественные слушания по поводу предоставления разрешения на строительство пройдут с 30 января по 27 февраля.

Ранее сообщалось, что компания «Полистройкапитал», входящая в ГК «Полимекс», инвестирует $100 млн в строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса на Вахитовском холме в центре Казани. До этого они инвестировали $50 млн в реконструкцию Шамовской больницы и создание в ней отеля, а в августе откроют вторую очередь на $20 млн. При этом компания, как уже писало «Реальное время», также намерена построить тепличный комплекс и реализовать проект в области зеленой энергетики.