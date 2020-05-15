«Превратить сложности в возможности»: как резиденты ОЭЗ смогли сыграть на коронакризисе

С наступлением коронакризиса мы все чаще слышим истории о закрывшихся компаниях или замороженных проектах, однако есть примеры, когда бизнесу удается обратить сложности себе в плюс. Позитивными кейсами, в рамках конференции, организованной ОЭЗ «Технополис Москва», накануне поделились резиденты нескольких экономических зон России, включая ОЭЗ «Иннополис». Подробности — в материале «Реального времени».

«Резкий разворот в другую сторону»

О том, как пандемия отразилась на «бизнесе с преференциями» накануне обсудили резиденты нескольких российских особых экономических зон. Участвовавший в конференции сопредседатель правления и директор по развитию Ассоциации индустриальных парков Минэкономразвития РФ Максим Паздников, назвал текущий период «непростым, но интересным», отметив, что некоторым компаниям удалось быстро «превратить сложности в возможности».

Одним из таких кейсов поделился генеральный директор ООО «Грасис–Тех» Дмитрий Щавелев, чья компания до кризиса занималась производством оборудования для получения и разделения газовых сред.

— С началом пандемии мы стали наблюдать спад заказов по основному направлению деятельности, и мы приняли для себя решение выйти на выпуск кислородного оборудования. Кислород — это то, что необходимо сегодня медучреждениям для борьбы с коронавирусом, то, без чего не будут работать ИВЛ, — рассказывает Дмитрий Щавелев. — Вообще, мы давно имели разработанную линейку, а с началом кризиса просто оперативно ее доработали. Теперь мы поставляем мобильные кислородные генераторы и крупные кислородные станции, которые питают больницы.

Удачно «сыграть» на пандемии удалось соседям Щавелева по ОЭЗ — компании «Хирана+», которая и до кризиса занималась выпуском аппаратов ИВЛ. По словам гендиректора предприятия Василия Шимко, с одной стороны, коронавирус застал его врасплох, а с другой, помог сгруппироваться и принять нестандартные решения.

— Количество заказов выросло, но сегмент их вырос не в сторону ИВЛ, а в другую. Мы продали ИВЛ на несколько миллионов долларов, но расходные материалы принесли нам значительно больше дохода. Я просто перестроил свой завод на выпуск немного другой продукции, которая тоже востребована. Резкий разворот в другую сторону позволил нам остаться на очень хорошей скорости развития, — констатирует Василий Шимко.

Продукт резидента «Иннополиса» надеется откусить кусок от пирога Zoom

О том, как переживает коронакризис одна из татарстанских особых экономических зон, находящаяся в Иннополисе, рассказал заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев. По словам спикера, на данный момент ситуация у резидентов разная.

— У нас сейчас 115 компаний, у кого-то дела идут чуть хуже, у кого-то — чуть лучше. Но некоторые компании смогли использовать коронавирус, как поле для возможностей, — рассказал эксперт. — Один из таких кейсов — компания ООО «ИВКС», которая еще до коронакризиса разрабатывала систему видеоконференцсвязи. Она сертифицирована по всем требованиям ФСТЭК и ФСБ, в отличие от того же Zoom, где есть серьезные уязвимости. Сейчас они совместно с правительством РТ проводят большой пилот: ожидается подключение большого количества пользователей и переход Татарстана на систему «ИВКС».

Еще один кейс разворачивается на базе университета Иннополис, в котором сейчас полным ходом идет обучение нейронной сети — в скором времени она должна начать распознавать коронавирус на снимках компьютерной томографии. Другая история касается компании Provectus, разрабатывающей приложение на базе ИИ по системе безопасности сотрудников. Одна из его функций — проверка наличия масок, перчаток, СИЗов.

«Ни одна из мер поддержки пока к нам не применима»

Помимо этого, в числе резидентов особой экономической зоны «Иннополис», которым кризис только сыграл на руку, есть проект Medgreat. Как рассказала его руководитель Вероника Абрамова, команда разработала специальное ПО для больниц — телемедицинский сервис. Поскольку приемы и плановую госпитализацию в Татарстане приостановили, люди обращаются за консультациями к ним.

Трансформировать свой бизнес под новую реальность удалось и другому резиденту ОЭЗ «Иннополис» — компании Visiology, которая раньше разрабатывала корпоративный софт для бизнес-аналитики, а теперь сосредоточилась на мониторинге эпидемиологической обстановки. В числе их заказчиков — администрации нескольких регионов России.

— В целом мы сейчас ждем решений по поддержке IT-отрасли, которую не считают пострадавшей. Ни одна (практически) из мер поддержки пока не применима к нам. Если этих мер не будет, то продуктовые компании окажутся под большими рисками. Персонал — это наше все. Если у нас возникнут какие-то проблемы, то какой-нибудь… Чуть не сказал Huawei. Какие-нибудь сильные западные компании с радостью сделают предложение нашим специалистам, от которого невозможно будет отказаться, — резюмирует гендиректор Visiology Иван Вахмянин.