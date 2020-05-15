«Превратить сложности в возможности»: как резиденты ОЭЗ смогли сыграть на коронакризисе
С наступлением коронакризиса мы все чаще слышим истории о закрывшихся компаниях или замороженных проектах, однако есть примеры, когда бизнесу удается обратить сложности себе в плюс. Позитивными кейсами, в рамках конференции, организованной ОЭЗ «Технополис Москва», накануне поделились резиденты нескольких экономических зон России, включая ОЭЗ «Иннополис». Подробности — в материале «Реального времени».
«Резкий разворот в другую сторону»
О том, как пандемия отразилась на «бизнесе с преференциями» накануне обсудили резиденты нескольких российских особых экономических зон. Участвовавший в конференции сопредседатель правления и директор по развитию Ассоциации индустриальных парков Минэкономразвития РФ Максим Паздников, назвал текущий период «непростым, но интересным», отметив, что некоторым компаниям удалось быстро «превратить сложности в возможности».
Одним из таких кейсов поделился генеральный директор ООО «Грасис–Тех» Дмитрий Щавелев, чья компания до кризиса занималась производством оборудования для получения и разделения газовых сред.
Удачно «сыграть» на пандемии удалось соседям Щавелева по ОЭЗ — компании «Хирана+», которая и до кризиса занималась выпуском аппаратов ИВЛ. По словам гендиректора предприятия Василия Шимко, с одной стороны, коронавирус застал его врасплох, а с другой, помог сгруппироваться и принять нестандартные решения.
Продукт резидента «Иннополиса» надеется откусить кусок от пирога Zoom
О том, как переживает коронакризис одна из татарстанских особых экономических зон, находящаяся в Иннополисе, рассказал заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев. По словам спикера, на данный момент ситуация у резидентов разная.
Еще один кейс разворачивается на базе университета Иннополис, в котором сейчас полным ходом идет обучение нейронной сети — в скором времени она должна начать распознавать коронавирус на снимках компьютерной томографии. Другая история касается компании Provectus, разрабатывающей приложение на базе ИИ по системе безопасности сотрудников. Одна из его функций — проверка наличия масок, перчаток, СИЗов.
«Ни одна из мер поддержки пока к нам не применима»
Помимо этого, в числе резидентов особой экономической зоны «Иннополис», которым кризис только сыграл на руку, есть проект Medgreat. Как рассказала его руководитель Вероника Абрамова, команда разработала специальное ПО для больниц — телемедицинский сервис. Поскольку приемы и плановую госпитализацию в Татарстане приостановили, люди обращаются за консультациями к ним.
Трансформировать свой бизнес под новую реальность удалось и другому резиденту ОЭЗ «Иннополис» — компании Visiology, которая раньше разрабатывала корпоративный софт для бизнес-аналитики, а теперь сосредоточилась на мониторинге эпидемиологической обстановки. В числе их заказчиков — администрации нескольких регионов России.
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