Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство литейного завода КАМАЗа, 1970-е

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "КАМАЗ"

О том, что на КАМАЗе потребуется свой литейный завод, было известно с самого начала: не было в стране ни одного самостоятельного литейного, который мог бы обеспечить проектные мощности всего комплекса автозаводов. Уже в 1970 году утвердили генплан литейного завода.

За день рожденья «литейки» берется 22 июля 1971 года, когда назначили ее первого директора. Аркадий Лобанов приехал в Челны из Ярославля — он руководил литейным цехом на ЯМЗ, и было ему всего 35 лет. КАМАЗ вообще был уникальным предприятием в этом отношении: директора заводов были не прославленными функционерами, медленно и верно «высидевшими» себе в райкомах руководство предприятия, а молодые деятельные люди, которым доверяли с нуля возводить свои вотчины. Лобанов практически жил на заводе, руководил и проектированием, и строительством, выбором технологий, ориентируясь на все самое передовое в мире. Он руководил работой ЛЗ до 1980 года, а потом его сделали главным металлургом КАМАЗа.

По генплану предусматривалось строительство четырёех корпусов — серого и ковкого чугуна (КСКЧ), стального литья, цветного литья и КВЦ. Строительная организация «Металлургстрой» вела работы (ее организовали на базе ПО «Камгэсэнергострой». Первый ковш грунта для котлована будущего КСКЧ экскаваторщик А.П. Стрелков из УМС-1 «Камгэсэнергостроя» вынул 13 ноября 1970 года. В декабре на стройплощадке вовсю орудовали скреперы. Глубина фундамента по проекту доходила до 9,5 метра. Под КСКЧ отводилось 18 га земли.

Поскольку речь шла о металлургии, то место для завода выбирали особо тщательно: с учетом розы ветров и на отдалении в 5 км от жилых районов. Фундаменты под КСКЧ были монолитными, как и для остальных подразделений КАМАЗа, а вот под плавильное отделение корпуса стального литья использовали буронабивные сваи. К концу августа 1972 года на стройплощадку поступило 20 тысяч метров свай.

13 сентября 1972 года на литейном заводе начат монтаж еще одного корпуса — стального литья, а 12 ноября забиты пять свай под первый ростверк фундамента для корпуса точного стального литья.

Монтаж плавильных печей на «литейке», 1975 год

На строительство литейного завода понадобилось почти 5 лет. На КАМАЗе понимали: если не будет запущен он, не заработает весь остальной комплекс. В 1975 году были сданы все корпуса, начался монтаж основного технологического оборудования.

5 ноября 1975 года сюда запустили первый трамвай: к годовщине Октября строителям и заводчанам был сделан именно такой подарок. В декабре принято в эксплуатацию 8,5 км трамвайных путей от РИЗа до литейного завода. Это был уже третий трамвайный маршрут — «Сангородок — Литейный». Под сангородком подразумевался район нынешней БСМП.

Производственные корпуса литейного завода в 1976 году начинали первые отливки. 17 апреля первая плавка прошла в корпусе стального литья. На митинг по этому случаю собралось более тысячи человек.

Первая плавка в корпусе стального литья

А потом запускали электронику. Управление печами плавки было невозможно без ЭВМ. Первая плавка в компьютерном режиме была выполнена 22 августа 1979 года в КСКЧ. Первым в стране литейный завод КАМАЗа внедрил систему АСУ ТП «Плавка», которая получила не только восторженные отзывы технологов, но и золотую медаль ВДНХ СССР.

Плавка под управлением ЭВМ, 1979 г.

Людмила Губаева