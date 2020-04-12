Видео недели: «землетрясение» в Казани, танцующие полицейские и заразостойкий Хабиров

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Видео недели с опозданием в 3 недели

Телеканал RT опубликовал интервью с главврачом больницы в московском поселке Коммунарка Денисом Проценко еще 20 марта. Позже ролик был удален с YouTube как «недопустимый» и «нарушающий правила сообщества». На этой неделе видеохостинг вернул запись.

Напомним, что у главврача «Коммунарки» также был обнаружен коронавирус.

Корж вспоминает Казань

Рэпер Макс Корж вспомнил прошлогодний концерт в Казани, когда в домах возле «Татнефть Арены» было зафиксировано «землетрясение». На youtube-канале исполнителя был опубликован ролик, посвященный этому событию. Видео набрало почти 900 тысяч просмотров.

Колумбийские полицейские

В Колумбии полицейские занимаются танцами с желающими из числа самоизолированных. Правоохранители устраивают групповые занятия, находясь на улице, а жители повторяют движения, глядя на них из окон и с балконов.

Бунт в колонии

В Ангарске заключенные исправительной колонии №15 устроили бунт. Они утверждают, что сотрудники ФСИН принимают к ним слишком жесткие меры. В результате зеки напали на охранников и укрылись в промзоне, подпалив перед этим лесопилку.

Пожар охватил огромную площадь, его тушили несколько часов. Зарево было видно на километры вокруг.

Загитова и ЕГЭ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как проходит ее самоизоляция в Казани. Спортсменка выложила в Instagram видео с подготовкой к ЕГЭ.

Концерт в поселке

В татарстанском поселке Октябрьский некая пара устроила импровизированный концерт на балконе. Самоизолированные супруги выступили для своего двора в домашних халатах.

«Руслан» привез маски

В Казань из Китая прибыл самолет «Руслан», доставивший в Татарстан 5,8 млн медицинских масок. Также на борту находились боксы для транспортировки больных коронавирусной инфекцией и линии по производству масок.

«Реальное время» сняло посадку самого большого грузового самолета в мире в аэропорту татарстанской столицы.

Обращение Путина

Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам, в котором анонсировал новые меры поддержки населения в связи с режимом самоизоляции. Также глава государства заявил, что Россия справится с пандемией коронавируса, как уже справлялась с нашествиями половцев и печенегов.

Корона флексит

Уже несколько недель в молодежной среде идет флешмоб: пользователи создают короткие ролики, в которых герои танцуют под знаковую песню «Супералисы» — «Татарстан — супер гуд». Авторы используют специальные программы для создания анимации или просто нарезают кадры из фильмов, мультфильмов и компьютерных игр. Все они получают схожие названия по модели «(Некто) флексит под Татарстан супер гуд» (сленговое флексить объединяет значения глаголов танцевать и выпендриваться).

Например, в прошлое воскресенье очередной пользователь выложил видео: «Коронавирус флексит под татарстан супер гуд прикол мем».

Или ролик «Пухляш флексит под татарстан супер гуд»

«Зараза к заразе не пристает»

В Башкирии стал активно распространяться фрагмент репортажа телеканала БСТ, в котором глава республики Радий Хабиров объясняет начальнику своего же управления по социальным коммуникациям Елене Прочаковской, почему не носит маску. «Зараза к заразе не пристает», — уверенно говорит «башлык».

Погоня за зараженным

В Арзамасе медикам пришлось ловить зараженного коронавирусной инфекцией. Врачи в буквальном смысле бегали за больным в полной амуниции. Позже выяснилось, что ловили психически больного. Где он заразился COVID-19, неизвестно, но свою опасность для окружающих мужчина явно не сознавал.