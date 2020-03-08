Автонеделя: машинная слежка за нарушениями, снижение производства Nissan и Skoda Rapid и новый «шильдик» BMW

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Системы слежения за нарушениями и переезд Франкфуртского автосалона

Собранные в России автомобили собираются начать оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения. Соответствующий ГОСТ планируют принять до конца октября 2020 года — об этом в среду сообщили «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Системы будут распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора. Устанавливать их смогут на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики. В случае грубых нарушений системы будут уведомлять водителей как визуально, так и с помощью аудиосообщений, и даже с помощью вибрации руля и сиденья. Потенциальный рынок устройств оповещения о нарушениях ПДД эксперты оценивают в 40—60 млрд рублей в год.

Тем временем один из самых известных автосалонов мира — Международный автосалон во Франкфурте-на-Майне — переедет в Мюнхен. Его организатором выступает немецкий Союз автомобильной промышленности — VDA. Мероприятие проводилось каждый нечетный год начиная с 1951-го. Последнее шоу, 2019 года, прошло на фоне протестов экологических активистов, на небольшой площади и при отсутствии многих крупных автомобильных брендов. Во время него ушел в отставку президент VDA Бернхард Маттес. Во вторник организация сообщила, что автосалон в 2021 году примет Мюнхен — он обошел Берлин и Гамбург. Известно, что у мероприятия изменится формат — основной темой станут не сами автомобили, а сфера мобильности «во всех ее проявлениях».

Международный автосалон во Франкфурте-на-Майне переедет в Мюнхен. Фото kmph.ru

Сокращение производства Skoda Rapid и Nissan

Некоторые автопроизводители на неделе объявили о сокращении производства. В частности, как во вторник сообщил «Коммерсант», из-за нехватки компонентов Volkswagen сократит объемы производства модели Skoda Rapid на заводе в Калуге. Отмечается, что речь идет о проблемах с поставками задних фонарей от международного поставщика. По информации издания, ситуация не связана с коронавирусом: причина — в пожаре на индийском заводе, который поставляет фонари для модели Rapid. Производство модели в полном объеме будет восстановлено «при ближайшей возможности».

Сокращение производства ждет и Nissan. Российский завод объявил, что в течение нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену. По данным «Коммерсанта», решение вызвано падением спроса: в прошлом году продажи автомобилей под этой маркой снизились на 20%. Связывают это с повышением утилизационного сбора, а также с проблемами с модельным рядом: собеседники «Коммерсанта» отметили, что у производителя на российском рынке нет автомобилей, которые могут конкурировать с лидерами в сегментах B и C, а модельный ряд в сегменте SUV довольно старый.

Из-за нехватки компонентов Volkswagen сократит объемы производства модели Skoda Rapid на заводе в Калуге. Фото avto-flot.ru

Продолжение успехов Suzuki и новый «шильдик» BMW

А вот другой японский производитель — Suzuki — второй месяц подряд продолжает демонстрировать очень значительный рост продаж. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Сузуки Мотор Рус». В России дилеры автопроизводителя в феврале продали 621 автомобиль — это почти в три раза больше, чем год назад. По итогам двух месяцев рост оказался еще больше — в 3,1 раза. Лидером остается компактный кроссовер Vitara — его продали в количестве 408 экземпляров. Рост за год — в 3,4 раза. Suzuki SX4 показал рост в 2,3 раза, до 170 автомобилей. Jimny нового поколения купили в количестве 43 штук — это в 2,3 раза больше, чем год назад.

Немецкий автопроизводитель BMW на неделе показал новый логотип. Его обнаружили на концепте электрокара i4. «Шильдик» BMW стал двухмерным и более четким, основные цвета — белый и синий — остались. А вот черная «окантовка» исчезла — логотип стал прозрачным. Последний раз производитель менял логотип в 1997 году, предыдущий раз — в 1963 году.