Nissan сократит производство автомобилей в России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский завод Nissan планирует за несколько месяцев перейти с двух смен на одну. Сократить выпуск авто решено из-за падения спроса.

Как пишет «Коммерсантъ», продажи Nissan за 2019 год упали на 20%. В 2019 году завод уже сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей

Предприятие марки в Санкт-Петербурге выпускает модели X-Trail, Qashqai и Murano.

В октябре стало известно о том, что Nissan может сократить производство по всему миру, и больше всего это коснется бюджетного бренда Datsun, который производится на мощностях АвтоВАЗа.