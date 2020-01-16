«Бетонное» обвинение ВИП-банкроту: за что приземлили экс-главу «Ройял Тайм Групп»

Бывшего руководителя совета директоров «ИнтехБанка» и замгендиректора «Сувар-Казань» обвинили в аферах на 166 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Объявил о личном банкротстве, получил требования на 120 млн рублей и попал под домашний арест по уголовному делу всего за год с небольшим известный бизнесмен Рустем Абдуллин. Вчера в казанском суде бывшему председателю совета директоров «Интеха» и бывшему гендиректору «Ройял Тайм Групп» огласили обвинение в мошенничестве и покушении на таковое с общим ущербом в 166 млн рублей. Защищает Абдуллина бывший гособвинитель.

Прокурор против прокурора и долги обвиняемого



В новом качестве предстал в Вахитовском райсуде Казани гособвинитель «Чистопольского джамаата», казанских неонацистов и «огненного рейса» под Заинском. Бывший прокурор Юрий Маданов в качестве адвоката взялся защищать обвиняемого Рустема Абдуллина — успешного бизнесмена в прошлом с большими проблемами в настоящем.

Абдуллину — 41 год, за плечами — руководство советом директоров «ИнтехБанка», попытка строительства империи азарта во главе «Ройял Тайм Групп», должность замгендиректора в компании «Сувар-Казань». Карьерный взлет обернулся не менее резким падением. В октябре 2018-го бизнесмен сам подал в Арбитраж заявление о личном банкротстве. И оно было удовлетворено.

В числе кредиторов Абдуллина — налоговая, три банка (включая «Интех») и ООО «НефтеТрейдСервис», директором и владельцем которого он был до апреля 2016-го. Общий размер требований, согласно реестру — 120 млн рублей. Конкурсник распродает личное имущество банкрота — от земельных участков до посудомоечной машины и люстры. С зарплаты отчисления не идут, под домашним арестом возможности работать у Абдуллина нет.

За невиновность второго подсудимого, Айрата Файзрахманова, бьются уже сделавшие имя в адвокатуре экс-сотрудники Следкома Айрат Уразманов и Ринат Вильданов

За невиновность второго подсудимого, экс-директора и владельца ПК «Стройиндустрия», а ныне безработного Айрата Файзрахманова, бьются уже сделавшие имя в адвокатуре экс-сотрудники Следкома Айрат Уразманов и Ринат Вильданов. Ранее судом и следствием были прекращены дела их клиентов — топ-менеджера «ИнтехБанка» Марселя Зарипова, сына экс-вице-премьера РТ Владимира Швецова и бывшего замглавы Минлесхоза РТ Рамиля Махмутова. Причем последнего суд оправдал.

Интересы потерпевших организаций на процессе представляет бывший адвокат профлидера Татьяны Водопьяновой Наталья Душина. А представлять обвинение на процессе поручено старпому прокурора Вахитовского района Степану Спиридонову, что требовал реальные сроки для банкира Евгении Даутовой и фигурантов дела «Лизинг-гранта», а недавно отличился при задержании беглого преступника.

Разобраться в обстоятельствах непростого дела в 25 томах должен зампред суда Артем Идрисов.

Версия обвинения: 8 млн похищены, 158 млн защитил арбитражный суд

Абдуллину и Файзрахманову инкриминируют покушение на хищение 158 млн 40 тысяч рублей. В такую сумму следователи ГСУ МВД Татарстана оценили 328 единиц имущества, возврата которого из «незаконного» владения ЗАО «УК «Файненшнл Партнерс» требовал в 2018-го году в интересах ПК «Стройиндустрия» Марат Хасанов, что сменил Файзрахманова на посту гендиректора этой фирмы. Три инстанции арбитража признали претензию Хасанова незаконной.

На старте расследования Хасанов был главным подозреваемым, позже стал свидетелем. По версии обвинения, его действия направляли ныне обвиняемые, и они же занимались подготовкой липовых документов о якобы имевшем место переходе прав собственности на указанное имущество путем уступки прав на него «Стройиндустрии» в 2015-м году неким ООО «Висмут». В ходе арбитражных процессов и следствия установлено — указанный в качестве гендиректора «Висмута» гражданин Нестеров договора уступки не подписывал, более того — его подпись на указанные даты уже не имела силы ввиду реорганизации «Висмута» путем присоединения к другой фирме.



Подсудимым предъявляют уже завершенное хищение — у того самого «НефтеТрейдСервиса», директором и учредителем которого до апреля 2016-го был Рустем Абдуллин

Спорное имущество находилось на территории бывшего бетонного завода в Казани на улице 3-й Победиловской. Эту землю и промышленную площадку со всем оборудованием и техникой «Оримэкс Сувар» в 2008-м продал компании «Сувар-Казань», а спустя пару лет, по данным следствия, она перешла по договору купли-продажи в ЗАО «УК «Файненшнл Партнерс». УК занялось поиском арендаторов, и договор временного владения был заключен сначала с компанией «Ресурс+», а затем с ПК «Стройиндустрия». Куратором развития промзоны от «Сувара» выступал начальник юротдела Абдуллин, на следствии он признавал, что был совладельцем «Ресурса» и даже вкладывал в его развитие личные средства.

Силовики полагают: фактическое руководство «Ресурсом» и «Стройиндустрией» осуществляли ныне обвиняемые, причем вели себя на арендованных площадях как хозяева — давали указания на перепланировку, возведение пристроев, сносы конструкций и вывоз имущества. В результате часть имущества была утрачена, а часть теперь невозможно идентифицировать, сообщил при оглашении обвинительного заключения старший помощник прокурора района Степан Спиридонов.

Почти полчаса ушло у него на перечисление всех 328 единиц имущества, которые следствие оценило в 158 млн рублей. В перечень попала как продукция завода — бетонные плиты и сваи, так и техника — мостовой кран, бетоносмеситель, лаборатория испытания стройматериалов, а еще электронная проходная и система газификации завода. Претензий на землю, корпуса, железнодорожную ветку и артезианскую скважину бывший арендатор не предъявлял.

Второй эпизод дела потянул лишь на 8,1 млн рублей, но тут обоим подсудимым предъявляют уже завершенное хищение — у того самого «НефтеТрейдСервиса» (далее — НТС), директором и учредителем которого до апреля 2016-го был Рустем Абдуллин. По версии обвинения, по схожим липовым договорам с «Висмутом» были оформлены сделки, вследствие которых НТС утратил право требования вышеназванной суммы в качестве задолженности за арендованные «Ресурсом+» еще в 2011-м бетоносмеситель и трактор.

«В материалах дела не содержатся правоустанавливающие документы, подтверждающие права ответчика на имущество, на которое якобы покушались», — отметил адвокат Ринат Вильданов

О чем забыл потерпевший гендиректор

На вопросы судьи — понятно ли предъявленное обвинение, и согласны ли с ним — подсудимые заявили: суть обвинения по второму эпизоду им не ясна, вину ни в покушении, ни в хищении не признают. «Обвинение считаем надуманным, ничем не доказанным», — уточнил защитник Абдуллина Юрий Маданов. Его коллега Айрат Уразманов в защиту Файзрахманова заявил, что юридическая конструкция эпизода на 8 млн рублей не выдерживает критики: «Когда обвинение говорит о праве не возвращать имущество, у нас возникают сомнения в возможности вообще квалифицировать такие действия как мошенничество».

Эпизод на 158 млн адвокат считает реализацией законного права юрлица с обращением в суд с требованием о возврате имущества и не видит в этом состава преступления. «Противная сторона в арбитраже ни разу не заявила, что данное имущество принадлежит ответчику. Эта позиция появилась лишь при обращении в следственные органы с заявлением», — сообщил Уразманов. «В материалах дела не содержатся правоустанавливающие документы, подтверждающие права ответчика на имущество, на которое якобы покушались», — отметил адвокат Ринат Вильданов.

Первым по делу суд допросил представителя потерпевшего — гендиректора «НефтеТрейдСервиса» Ильдара Мазитова. Выяснилось, что претензии к сделкам в период руководства Абдуллина у юристов НТС появились почти через 3 года после его ухода — в 2019-м. «До настоящего времени задолженность в 8 млн 110 тысяч рублей «Стройиндустрия» не оплатила... Истребовать эту сумму через арбитражный суд не представляется возможным», — сообщил потерпевший, сославшись на позицию арбитража относительно правомочности договоров за подписью бывшего директора «Висмута».

Обвиняемого Файзрахманова новый гендиректор НТС не упоминал, заявив, что вообще его не знает. А еще очень многого не помнит в силу перенесенных операций. Так, Мазитов не стал отвечать на вопросы защиты, кто был учредителем компании при его трудоустройстве и кто именно принимал его на работу? Сначала возмутился: «Какое это имеет отношение к делу?!», потом заявлял — не помнит никого из учредителей, кроме своей мамы. В данный момент Винера Мазитова числится единственным владельцем НТС. Однако по выписке за май 2016-го года в составе учредителей Мазитова появилась одновременно с бенефициарами «Сувара» Евгением Корольковым и Айратом Жамиловым, тогда как ранее доля 100% принадлежала Рустему Абдуллину. «Это я принимал Мазитова на работу», — шептал в перерыве заседания обвиняемый своему адвокату.

Гендиректор признался — заявление в полицию о привлечении к ответственности своего предшественника Абдуллина писали его юристы

Согласно открытым источникам, мать Ильдара Ильдусовича ранее выступала учредителем ООО «Сувар-Инвест», а Ильдус Мазитов был первым замом гендиректора «Сувар-Казань».

Не имеющим отношения к делу потерпевший назвал и вопрос защиты о роде занятий и оборотах фирмы НТС, в свое время имевшей долю почти 10% в капитале «ИнтехБанка». Не смог ответить и на вопрос судьи о фамилии главного бухгалтера НТС. Гособвинитель ради интереса уточнил, сколько всего людей сейчас в подчинении у Мазитова? Оказалось, 14.

Гендиректор признался — заявление в полицию о привлечении к ответственности своего предшественника Абдуллина писали его юристы. «Я никого не обвиняю, ваша честь. Я просто хочу, чтобы разобрались», — отметил он, повторив, что свидетелем предполагаемого преступления не был.

— Планирует ли НТС обратиться в арбитраж для включения в требования кредиторов к ПК «Стройиндустрия»? — поинтересовался адвокат Уразманов.

— А какое это имеет отношение к делу? — вновь возмутился потерпевший. — Пока вопрос не обсуждался.

У судьи Артема Идрисова возник вопрос, а была ли вообще оплата на 8 млн рублей между НТС и «Суваром». Мазитов ответил утвердительно, но не смог пояснить, каким образом прошла указанная сумма. «В материалах указано — «оплата произведена с зачетом взаимных требований», — напомнил председательствующий.

— То есть у «НефтеТрейдСервиса» была задолженность перед «Суваром»? — уточнил судья.

— Видимо. Сказать не могу, — отвечал гендиректор.

На следующем заседании суд намерен допросить гендиректора потерпевшей УК «Файненшнл Партнерс».