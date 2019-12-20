Казанский прокурор помог задержать преступника

Фото: "Реальное время"

Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов награжден за помощь в задержании беглого преступника. Как выяснило «Реальное время», стараниями гособвинителя по резонансным делам за решетку вернули осужденного за кражу и обвиняемого по делу о незаконной миграции.



Спиридонов выступал гособвинителем на процессе экс-главы «Спурта» Евгении Даутовой, настаивал на реальных сроках фигурантам дела о хищениях по программе «Лизинг-грант», сейчас поддерживает обвинение по делу о распиле средств бюджета на разработку в КАИ установки по выпуску «нанодоски».

25 ноября днем по дороге из Вахитовского суда Казани у Чеховского рынка Степан Спиридонов увидел не раз попадавшего на скамью подсудимых Сергея Берникова. На тот момент в Вахитовском суде находилось его уголовное дело по фиктивной установке иностранцев на учет, гособвинение поддерживал Спиридонов, однако процесс тормозила... пропажа подсудимого.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре района, скрылся Берников в связи с ужесточением приговора по другому делу. Ранее его осудили за кражу и назначили условный срок. Однако «условник» Берников проигнорировал требования закона об отсутствии нарушений и регулярной явке, а потому суд заменил условное наказание сроком в колонии-поселении. Добраться туда осужденный должен был самостоятельно, но не сделал этого. Стал бегать от суда и сотрудников ФСИН.

— Я когда его увидел у рынка, с очередной партией иностранцев, то сразу узнал, — подтвердил историю задержания герой этой истории Степан Спиридонов. — Он меня тоже узнал. Сказал, что в суд не ходит, боится, что «закроют». Я схватил его за руку: «Пойдем-ка в инспекцию», а он вырвался и побежал...

Рядом с пунктом временной регистрации иностранных граждан дежурил сотрудник Росгвардии, к нему-то и обратился старпом, и тот согласился помочь. Вдвоем догнали и скрутили беглеца. Уже 27 ноября он был арестован. Ну а Степана Спиридонова спустя две недели премировали приказом прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

Спиридонову — 60. В органах прокуратуры — свыше 30 лет. Служил в Базарных Матаках, Заинске и Бавлах. С 2008-го — в прокуратуре Вахитовского района Казани.