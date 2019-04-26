Экс-замминистра лесного хозяйства Татарстана: «Это уголовное дело — заказное»

Дело о хищении леса в Камском лесхозе на 26,5 млн развалилось в суде

Перед законом чист и имеет право на реабилитацию — сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ оставила в силе оправдательный приговор Мамадышского городского суда в отношении экс-замминистра лесного хозяйства республики, бывшего директора ГБУ «Камский лесхоз» Рамиля Махмутова, обвинявшегося в незаконной вырубке леса на десятки миллионов. Подробности судебного заседания — в репортаже «Реального времени».



Березовый «сплав»

Уголовное дело бывшего замглавы Минлесхоза Татарстана, заслуженного лесника Российской Федерации Рамиля Махмутова «выросло» на делянках ГБУ «Камский лесхоз», руководство которым ему было доверено в ноябре 2016 года. 18 сентября 2017 года сотрудники УЭБиПК МВД по РТ и Следкома задержали баржу с партией березового леса, которая предназначалась для башкирского ООО «Уфимский фанерно-плиточный комбинат». Объем древесины на барже, по оценке сотрудников правоохранительных органов, значительно превышал предусмотренный договором с Камским лесхозом. По подозрению в превышении должностных полномочий и незаконной рубке лесных насаждений, ущерб от которой, по предварительной оценке, составил 1,5 млн рублей, директор ГБУ был задержан и отправлен судом под домашний арест.

А уже 20 сентября в отношении Махмутова было возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в вырубке и реализации в ноябре 2016-го — январе 2017 года более чем 1,3 тыс. кубометров высококлассной сосновой древесины. Эта порубка, по предварительной оценке, потянула на 4,8 млн рублей. И тут Махмутова уже заподозрили в мошенничестве, поскольку документально поставку этой древесины ГБУ оформляло как частные порубки на дрова и срубы на делянках, оформленных на жителей поселка Камский леспромхоз.

Кроме того, Рамиля Махмутова заподозрили в мошенничестве и превышении должностных полномочий, имевших место еще в 2012 году, когда он занимал пост замминистра лесного хозяйства Татарстана. В том, что он дал указание директорам 17 татарстанских лесхозов заключить договоры на поставку главных передач заднего моста для грузовиков КАМАЗ с ООО «СтройЖилСервис» и сразу же перечислить по этим договорам в общей сложности почти 683 тыс. рублей. Несмотря на то, что у некоторых лесхозов КАМАЗов не было и в помине, а запчасти — задние мосты — по версии следствия, поставлены так и не были, на бумаге за их установку лесхозы отчитались, «установив» камазовские агрегаты на… тракторы.

В мае прошлого года дело Рамиля Махмутова поступило в Мамадышский райсуд. Фото mamadyshsky.tat.sudrf.ru

«Спасал предприятие в рамках полномочий»

В мае прошлого года дело Рамиля Махмутова поступило в Мамадышский райсуд. В нем фигурировали две статьи УК РФ — ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Суть обвинений сводилась к тому, что директор ГБУ «Камский лесхоз» пригласил к участию в двух аукционах мамадышскую предпринимательницу Данию Файзрахманову, с которой по их итогам заключил договоры купли-продажи лесных насаждений в объеме 3129 куб. метров, а вырубка по его указаниям была произведена в объеме, превышающем указанный в договорах в общей сложности на 90 кубометров, что нанесло ущерб Камскому лесничеству почти на 26,448 млн рублей.

Бывший замминистра вину отрицал, а продажу древесины объяснил суровой необходимостью спасать ГБУ «Камский лесхоз», дела в котором на момент его прихода на руководящую должность шли из рук вон плохо. По его словам, перед работниками имелась двухмесячная задолженность по зарплате на общую сумму 2 млн рублей и задолженность по налогам свыше 1 млн рублей, а само ГБУ «Камский лесхоз» находилось в предбанкротном состоянии.

Рамиль Махмутов сообщил суду, что по договорам с Файзрахмановой внес в Минлесхоз в качестве оплаты за лесные насаждения из своих собственных средств 3,9 млн рублей и эти деньги впоследствии были израсходованы на нужды ГБУ — на выплату зарплаты и ремонт техники, рубка была произведена исключительно в определенных договорами объемах, а сама древесина была реализована Файзрахмановой ООО «Лесснаб», принадлежавшему знакомому Махмутова Расиму Валееву, так как сама предпринимательница не могла в силу отсутствия расчетного счета ее реализовать. И уже «Лесснаб», по словам Махмутова, продал камский лес Уфимскому фанерно-плиточному комбинату.

Свидетели — рубщики и вальщики — подтвердили на процессе в Мамадыше, что рубили только клейменый лес и что это были живорастущие деревья — деловая древесина. Но не подтвердили данные следствию показания, что после рубки на некоторых делянках остались только сухостой и гнилушки. Они заявили, что объем порубок соответствовал договорному.

В суде также было представлено заключение судебной лесотехнической экспертизы, опровергающее экспертное заключение, на которое опиралось обвинение. В нем было указано, что вырубка не причинила ущерба лесным насаждениям. То же самое утверждал и представитель Минлесхоза

А эпизод с запчастями для КАМАЗов до суда не дошел.

В итоге обвинение в превышении должностных полномочий с Махмутова было судом снято, а по статье, предусматривающей ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, он был полностью оправдан, за ним было признано право на реабилитацию, но до вступления приговора в законную силу экс-директор ГБУ был оставлен под подпиской о невыезде.

Апелляция без последствий

Сегодня в Верховном суде РТ рассматривалось апелляционное представление прокуратуры РТ на вынесенный Рамилю Махмутову Мамадышским райсудом приговор. Старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Андрей Кропотов указал в нем, что этот приговор «не соответствует фактическим обстоятельствам дела». Он сослался на объемы вырубки и суммы ущерба, которые были указаны в обвинительном заключении и подверг сомнению лояльное заключение судебно-технической экспертизы, положенное в основу судебного решения.

Гособвинение просило отменить приговор и вернуть дело на дополнительное расследование.

Представитель Минлесхоза РТ — ведущий советник отдела государственного контроля и надзора Рамиль Шайхутдинов, не расслышав, чуть было не поддержал апелляционный протест, но после того, как его переспросили, исправился:

— Извините, я плохо слышу! Возражаю, не согласен с прокуратурой. Ущерба лесу не причинено. После рубок министерством были проведены проверки и фактов нарушения не было выявлено.

Подсудимый и его адвокат Ринат Вильданов с позицией гособвинения также не согласились.

В последнем слове Рамиль Махмутов кратко попросил суд оставить вынесенные ему ранее приговор в силе:

— Я закон не нарушал и должностных обязанностей не превышал.

После недолгого пребывания в совещательной комнате суд огласил, что приговор оставлен без изменений.

Необъясненный «заказ»

Перед началом судебного заседания заслуженный лесовод России кратко сформулировал корреспонденту «Реального времени» свою позицию. Он намекнул, что уголовное дело о вырубке берез и сосен на самом деле «липа»:

— На меня был заказ, дело заказное.

Кому и зачем потребовалось его «заказывать», Рамиль Махмутов не уточнил, но обещал более подробно изложить «Реальному времени» свою точку зрения по завершении судебного процесса.

Во время оглашения приговора он старательно прятал лицо от фотокамеры, как будто его не оправдали, а напротив, признали, что он нечист на руку. А по завершении заседания зайцем рванул к выходу, напрочь забыв про обещание обличить своих недругов.

Сразу после выхода из здания Верховного суда РТ экс-замминистра в сопровождении адвоката и двух бывших коллег по министерству, один из которых был в зеленой ведомственной форме, направился в расположенное на площади Свободы отделение Сбербанка.