«У себя под боком не хотим» — Чувашия протестует против инвесторов из Китая

Разногласия с населением могут лишить республику 10 миллиардов рублей иностранных инвестиций

В Чувашии возможный приход китайских инвесторов вызвал народный бунт. Общественные слушания в Синьяльском сельском поселении Чебоксарского района обернулись массовой потасовкой. Конфликт между властью и народом разгорелся после того, как чиновники сменили категорию земель с сельскохозяйственного на промышленное назначение. Жители муниципалитета опасаются, что земля понадобилась для строительства китайского молочного завода. Власти уверяют, что иностранцы ни при чем, но люди хотят гарантий и требуют, чтобы спорному участку вернули сельхозстатус. В причинах разногласий разбиралось «Реальное время».

Земля в обмен на инвестиции

История чувашского противостояния «китайской экспансии» длится с середины 2018 года, когда жители деревни Эхветкасы Моргаушского района узнали, что земли вблизи их населенного пункта продали китайской корпорации «Сычуань — Чувашия» для реализации инвестпроекта по строительству крупного агропромпарка, включающего молочный комплекс на 10 тысяч коров и 20 тысяч гектаров пашни.

Проект был поддержан на уровне республиканского руководства. Правительство Чувашии гарантировало партнеру из Поднебесной все меры нефинансовой поддержки при реализации проекта. Иностранная компания, в свою очередь, пообещала 10 миллиардов рублей инвестиций, рабочие места и налоги. Однако жителям села перспектива соседства с китайскими товарищами не понравилась: в беседах с чиновниками и представителями инвестора люди заявляли, что и сами способны обрабатывать родную землю.

В 2018 году жители деревни Эхветкасы Моргаушского района узнали, что земли вблизи их населенного пункта продали китайской корпорации «Сычуань — Чувашия» для реализации инвестпроекта по строительству крупного агропромпарка, включающего молочный комплекс на 10 тысяч коров и 20 тысяч гектаров пашни. Фото anticor-21.livejournal.com

Дошло до потасовки

В результате власти Чувашии стали предлагать инвестору участки в разных районах республики и почти повсеместно сталкивались с сопротивлением местных жителей. Но попавшая на видео потасовка в Чебоксарском районе стала, пожалуй, самым ярым примером народного «ополчения». Даже заверения чиновников, что в данном случае участок предназначается не для китайского проекта, не помогли.

Как рассказал «Реальному времени» участник событий, житель Синьяльского сельского поселения (спорный участок расположен именно там) Дмитрий Морозов, заварушка началась после того, как глава поселения Андрей Михайлов попытался «запутать» людей:

— Они [чиновники] поменяли категорию земель, но не вид разрешенного использования. Для этого потребовались общественные слушания, которые были назначены на конец декабря. Мы дружно на них явились. Нам сообщили, что китайский проект на этом участке реализован не будет и что речь идет о строительстве логистического комплекса, но, даже если и так, мы и комплекс этот у себя под боком тоже не хотим видеть! Люди хотят, чтобы этот участок оставался землями сельхозназначения, потому что в противном случае здесь можно будет построить что угодно. Поэтому мы высказались против изменения вида разрешенного использования, и депутаты нас в этом поддержали. Тогда власти объявили, что по регламенту могут оформить это решение только через 10 дней, то есть уже после каникул. 10 января мы снова пришли в клуб, но они показали совсем другой документ, пытались нас запутать. Люди стали возмущаться, а глава попытался покинуть собрание. Тут и завязалась потасовка. В суматохе решение не менять вид разрешенного использования участка так и не было официально оформлено, то есть все обернулось так, как нужно главе.

Главу поселения спасала полиция

На видеозаписи видно, что помещение клуба, где проходило собрание, до отказа забито людьми, многие из которых настолько разъярены, что кричат на оппонентов матом, пытаются пробиться «к телу» главы поселения, а двое полицейских с трудом сдерживают их. Один мужчина, видимо, в попытке «вооружиться» поднял над толпой ряд соединенных между собой зрительских кресел. В результате глава поселения смог покинуть клуб только под прикрытием полицейских.

Как добавил Дмитрий Морозов, активисты намерены добиться отмены решения о смене вида разрешенного использования спорного участка, и установить ограничения на любые манипуляции с ним до 2024 года.

— Это дата, до которой действует межправительственное соглашение нашего правительства с китайцами, — пояснил Дмитрий. — Для нас главное — не допустить сюда именно китайских инвесторов. Со своими-то разобраться будет легче.

«Своим фермерам и многодетным семьям земли не хватает»

На вопрос о том, почему жители Чувашии так агрессивно настроены по отношению к китайским инвесторам, наш собеседник ответил, что земли не хватает местным фермерам и даже многодетным семьям, а для реализации промышленных проектов найдется другое место.

— Мы чуваши, у нас полезных ископаемых, нефти, газа, золота нет, но мы радуемся жизни, зачем нам этот завод? Не нужен он нам, нам и так нормально. Мы свою землю сами возделаем. У нас коровы пасутся, поля засеяны. Мы в спокойствии живем, у нас тишина, радость, — рассуждает Дмитрий. — Многодетным семьям не хватает участков, фермерам нашим землю не дают, говорят: нету. А тут сельхозземли в трех километрах от Чебоксар переводят в категорию промышленных. Это очень лакомый кусочек. Неиспользуемых промышленных площадей — туча: тракторный, агрегатный заводы, промзона в Канаше. Пусть там строят!



На вопрос о том, почему жители Чувашии так агрессивно настроены по отношению к китайским инвесторам, активисты отвечают, что земли не хватает местным фермерам и даже многодетным семьям, а для реализации промышленных проектов найдется другое место. Фото vk.com

Из истории противостояния чиновников и населения Чувашии по поводу присутствия китайских инвесторов можно вспомнить еще несколько эпизодов. Так, осенью прошлого года в арбитраж республики обратилась компания АО «Специализированный застройщик «ТУС» с заявлением о банкротстве ООО «СУ-56». Ранее последняя фирма сама судилась с китайцами, она выступала подрядчиком культуртехнических работ по расчистке пашни в Порецком районе в рамках проекта ООО «Сычуань — Чувашия агропромышленная торговая компания» — китайского агропарка с объемом инвестиций 10 млрд рублей. «СУ-56» выиграло спор на 24,9 млн рублей.

В качестве альтернативы рассматривают Татарстан и Нижегородскую область

«Реальное время» обратилось за комментариями к чувашским властям относительно ситуации с протестами населения против китайских инвесторов. Наш корреспондент дозвонился до врио генерального директора республиканской корпорации развития (структура курирует вопросы реализации инвестпроектов) Евгения Кириллова, однако он, сославшись на занятость, комментировать тему отказался. В пресс-службе республиканского правительства заявили, что готовы прокомментировать только письменно, но ответа на запрос наше издание пока не получило.

Между тем, сложившееся положение дел вполне может привести к тому, что Чувашия вовсе лишится китайских инвестиций. Представители корпорации из Поднебесной уже сообщали СМИ о своей готовности перенести проект в один из других регионов Поволжья. В качестве альтернативы называются Татарстан и Нижегородскую область. Опыт нереализованного китайского инвестпроекта есть у соседней Ульяновской области. Там корпорация «Конч» намеревалась построить цементный завод, однако из-за массовых протестов местных жителей (дело дошло до голодовки) от проекта пришлось отказаться.