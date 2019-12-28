Никита Беликов: «Мы хотим создать что-то наподобие детской «Икеи»

Как за 4 года крошечная торговая точка по продаже кроваток в Казани превратилась в международный бизнес и как в этом помогает Фонд поддержки предпринимательства РТ

Никита Беликов с женой в 2016 году начали небольшой бизнес по продаже детских кроваток. Теперь ООО «Три кроватки» запустило параллельную точку по развивающим игрушкам, организовало производство кроваток и матрасов под собственным брендом, поставляет продукцию в ближнее зарубежье, Латвию, США, Турцию и Израиль. В своем интервью для «Реального времени» Никита рассказывает, как ему удалось за такой короткий срок набрать обороты и как в этом помог Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан*.

Как на основе собственного опыта угадать, чего хочет потребитель

— Как пришла идея этого бизнеса, с чего все началось?

— Бизнесом я начал увлекаться еще с 2013 года — занимался сайтами, работал в соцсетях, изучал бизнес-планирование. Потом мы открыли цветочный магазин, он проработал больше года, потом мы его закрыли и ушли работать по найму. Моя жена работала в «Меге» в развивающем центре, я — в КФУ. И после того, как я поработал по найму, понял, что хочу опять заниматься бизнесом, и что это мое. Хочу сам решать, как и куда должна двигаться организация, в которой я участвую.

Мы как раз ждали ребенка, жена выбирала кроватку и увидела в «Инстаграме» очень интересный вариант: круглую кроватку-трансформер. Был 2016 год, и в Казани мы таких кроваток не нашли — у нас их просто никто не продавал. Мы, недолго думая, решили попробовать бизнес. Сняли офисное помещение 10 квадратных метров, нашли поставщиков. Договорились с одним из производителей, закупили первые шесть кроваток, сделали красивые фотографии, и я начал продвижение в соцсетях — сам, потому что уже был опыт. В одном помещении у нас был и склад, и витрина, и продажи. После этого мы с каждым годом прирастали, усложнялись, развивались. С того момента очень многое изменилось: мы поменяли несколько помещений, и сейчас у нас 90 квадратных метров торговой площади.

— То есть стартовой точкой стала своя личная потребность?

— Именно так. И это было не один раз. Ребенок рос, развивался, и мы со временем открыли магазин игрушек — и тоже это связано с нашей внутренней потребностью. Жена занималась ребенком, ей хотелось многое попробовать, использовать разные игрушки. И поэтому она начала профессионально в этом разбираться, давала советы по подбору для любого возраста подругам. И когда она мне предложила открыть магазин игрушек, я согласился. Так что мы и свои потребности закрываем, и другим в этом помогаем. Будучи внутри всего этого, мы понимаем потребности потенциальных клиентов.

Начать со 140 тысяч рублей и окупиться в первый же месяц

— С какой суммы первоначальных вложений вы начинали?

— У меня было около 140 тысяч рублей накоплений. Первую партию кроваток мы купили примерно за 50 тысяч, арендовали помещение, вложили тысячи две-три в рекламу. Сайт я делал сам. Реклама была исключительно через соцсети, потому что я уже знал, как это делается.

— Были ли сложности на первом этапе?

— Вот предыдущий мой опыт бизнеса был довольно непростым: цветы — капризный товар и сезонный, нужно просто жить в холодильнике, товар быстро портится. Именно поэтому я и ушел из этого бизнеса. А в нашей нише сейчас я искал что-то, чтобы товар не портился, чтобы не было сезонности, и сейчас у нас все идет гладко. Не могу сказать, чтобы были серьезные трудности, сложности.

— Быстро отбились первоначальные вложения?

— В первый же месяц мы вышли в плюс тысяч на 30. Кроватки тогда стоили тысяч 15 в продаже, закупочная стоимость была 10—12. И мы за первый месяц сделали 15 продаж, с каждой по 4—5 тысяч заработали.

— Вы сталкивались с необходимостью брать заемное финансирование от банков?

— Конечно. В первый раз мы брали кредит в 2017 году. Поняли, что оборот растет, денег не хватает, и не успевали постоянно оборачивать деньги. Продажи росли, но не хватало денег на товар — ведь на это нужны были большие суммы. С развитием бизнеса, с ростом оборотов приходилось брать кредиты в коммерческих банках. Позже в Фонде поддержки предпринимательства мы взяли микрозаем по поддержке МСП уже на миллион.

— Какие подводные камни вы обнаружили в процессе дальнейшего развития?

— Расскажу об одном интересном негативном примере. Через пять месяцев после того, как мы открыли первую точку, я нанял первого сотрудника — просто понял, что не справляюсь один. Это был продавец, который знал практически все: как и у кого заказывать, с какой периодичностью, как оформлять документацию. Бизнес наш тогда еще не был разбит на функции. Проработав с ним около полугода, я понял, что он меня обманывает, и попрощался с ним. И вдруг через пару месяцев оказалось, что он открыл такой же магазинчик, и работает точно по той же схеме, которая была разработана у меня. Это было в 2017 году. Была еще такая же картина в магазине игрушек: сотрудница уволилась и решила открыть такой же бизнес.

Так что недобросовестность сотрудников, «воровство» секретов и увод клиентов — неочевидная проблема, о ней мало говорят, но ее всегда надо иметь в виду. Правда, наша компания за последние два года нарастила оборот с 300 тысяч до 15 миллионов в месяц, а у первого моего сотрудника так и осталась одна торговая точка, в которой нет ни одного наемного работника.

Амбициозные цели и акцент на сотрудниках

— Сколько у вас сейчас сотрудников?

— 45 человек. Самая большая статья наших расходов — оплата труда персонала. Мы считаем, что наш главный актив — сотрудники. Мы на них не экономим. Средняя зарплата у нас около 45 тысяч, а максимум — 80 (столько получают, например, руководители отделов продаж, заведующий складом). У нас есть система мотивации, план продаж, прогрессивная шкала, которая позволяет хорошо зарабатывать.

— Давайте резюмируем: как вырос сейчас ваш бизнес?

— У нас два магазина, оптовый склад, отдельное производство матрасов, швейный цех, плюс производство кроваток на аутсорсе: под нашим брендом производители делают мебель. Здесь производим матрасы и швейную продукцию, потому что так получается гораздо выгоднее по логистике. А вот кроватки выгоднее производить в Марий Эл, Нижегородской области: просто у нас нет столько дешевой древесины. С нами работают уже шесть производителей. Спрос стабильно растет. Кроме того, что мы продаем кроватки в России, начались поставки за рубеж. Постоянные поставки наладили в Латвию и Киргизию, делали поставки и в США, периодически идут заказы из Казахстана, Турции, Армении, Израиля. Спрос стабильный, он растет.

— Как планируете дальше развиваться?

— Мы хотим создать что-то наподобие детской «Икеи», открыть магазин в Москве, отладить всю систему, чтобы все работало идеально. После этого в планах запустить франшизу по всей России: к нам уже много раз за ней обращались, но пока мы к этому не готовы.

Фонд поддержки предпринимательства РТ помог с льготными кредитами и с продвижением

— Как вы узнали о Фонде поддержки предпринимательства Республики Татарстан и какими его программами воспользовались?

— Я о Фонде поддержки предпринимательства знаю с 2013 года, потому что занимался организацией различных мероприятий, пока работал в университете в отделе инновационного развития. Когда сам начал заниматься бизнесом, я уже точно знал: «Пойду туда — и все!» И вот на том этапе, когда я понял, что мне нужна сумма побольше, чем кредит на физлицо в банке, то обратился в Фонд. У них работает интересная программа — микрозаймы для малого и среднего бизнеса под льготный процент**. В 2019 году мы там взяли 1 миллион на производство матрасов. Выплачивается он как обычный кредит, ежемесячно, но процент вдвое меньше, чем в коммерческих банках — максимум 7,5%.

— Сколько времени прошло с того момента, как вы обратились в Фонд поддержки предпринимательства, до получения денег?

— У нас на сбор всех необходимых документов ушел примерно месяц. Но мы и сами не очень торопились: медленно готовили необходимые бумаги, подтормаживали. Думаю, что при должном усердии все это проходит куда быстрее.

— Мы знаем, что вы участвовали в конкурсе «Молодой предприниматель России». Как в этом помог Фонд поддержки предпринимательства?

— Да, Фонд поддержки предпринимательства пригласил меня участвовать в конкурсе «Молодой предприниматель», и в Татарстане моя заявка победила в номинации «Торговля». Потом сотрудники Фонда помогли подготовить заявку на всероссийский этап, и я стал победителем в специальной номинации «Международная торговля». Победа дала больший статус и возможность познакомиться с другими предпринимателями. Кроме прочего, теперь я получил возможность презентовать свой проект перед президентом Татарстана. Поэтому я благодарен Фонду поддержки предпринимательства за то, что они показали мне эту возможность и помогли ее использовать. Это повысило мои бизнес-компетенции и дало шанс завести полезные контакты среди коллег.

Фонд поддержки предпринимательства: реальная помощь реальному бизнесу

Алина Шайхутдинова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства РТ, рассказала «Реальному времени» о том, как Фонд поддержки предпринимательства РТ помогает представителям малого и среднего бизнеса республики встать на ноги, узнать о важных инициативах и научиться новому.

— Расскажите, пожалуйста, нужно ли уже иметь раскрученный бизнес, как в случае Никиты Беликова, чтобы получить заем на льготных условиях?

— Это вовсе не обязательно. Есть разные программы поддержки, разработанные специально под малый и средний бизнес. Они учитывают потребности предприятий на разных этапах развития. У нас гибкая схема получения микрокредитной поддержки, есть разные варианты по обеспечению обязательств.

— Какие цели преследует работа Фонда поддержки предпринимательства?

— Мы работаем вместе с Министерством экономики РТ, и наша цель — реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». До 2024 года целью нацпроекта становится увеличить число МСП в стране на 30%, но для этого нужны системные меры поддержки. Этим мы и занимаемся: предоставляем микрозаймы для МСП, запустили проект центров «Мой бизнес», где можно найти ответ на любые вопросы о нацпроекте и о поддержке МСП.

— Что такое ФАСТТРЕК.РФ***?

— Это уникальная онлайн-платформа. Мы разработали ее совместно с Минэкономики РТ, и она позволяет малому и среднему бизнесу быстро и эффективно взаимодействовать с госструктурами. Чтобы получить тот или иной вид поддержки, теперь не надо обивать пороги лично: достаточно направить электронную заявку и сканы документов по списку через ФАСТТРЕК.РФ . Наша статистика показывает, что эта платформа ускорила получение поддержки вдвое. Сейчас, до конца 2019 года, через ФАСТТРЕК.РФ можно получить самые популярные меры поддержки (например, микрозаймы), а в следующем году на портал будут добавлены еще более 40 мер поддержки.

— Насколько популярны микрозаймы на территории Татарстана, часто ли к вам обращаются?

— Статистика нас радует. За 2018 год выдано 235 микрозаймов на сумму 381 миллион рублей. За 2019 год, а именно на 25 декабря этого года, выдано 382 микрозайма на сумму 906 миллионов рублей. Запланировано подписание договоров на 28 микрозаймов на сумму 69,978 миллионов рублей.

— Кроме микрозаймов, какие еще меры поддержки вы предлагаете на ранних этапах развития бизнеса?

— Например, мы можем предложить компенсировать затраты на рекламу (не более 300 тысяч за одну услугу) или помочь с затратами на сертификацию товаров или услуг. Нужно всего лишь обратиться к нам в Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ, который находится по адресу: ул. Петербургская, 28 в Казани, или по телефону горячей линии 8 (843) 524-90-90. А для предпринимателей из других муниципальных районов Татарстана в этом году начал работать еще один уникальный инструмент — в каждом районе у Фонда есть региональный представитель, контакт которого можно узнать по телефону горячей линии 8 (843) 524-90-90.

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