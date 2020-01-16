Айгуль Михневич: «Беларусы тогда дали отпор татарам, чем очень гордятся»

В очередной колонке для «Реального времени» супруга беларусского политика и предпринимателя, сооснователя крупнейшего в СНГ разработчика игр Wargaming.net Айгуль Михневич рассказывает забавный случай, который произошел с ней много лет назад во время автопробега из Минска в Киев. Заехав в небольшой городок на границе, туристы оказались в музее, где им рассказывали об истории этого древнего места, неразрывно связанной, как выяснилось, со средневековыми военными походами татар.

Гениальный человек гениален во всем

Когда мы познакомились (об этом я писала в своей первой колонке для «Реального времени»), Иван ездил на гордости немецкого автопрома, в которую я влюбилась с первого взгляда. Он тогда являлся членом BMW-клуба. Написал для этого сообщества правила езды в колонне, которыми они пользуются до сих пор. Гениальный человек гениален во всем.

— Айгуль, мы с клубом в мае едем в Киев.

Киев… Далекий загадочный Киев… Киевская Русь, о которой мы читали в школе... Всего-то 576 км от Минска, если ехать по трассе.

Собрались компанией около 10 машин. Ехали четко соблюдая правила Ивана, помогая друг другу, прикрывая и дружно нарушая, там, где было можно.

Сложнее всего было замыкающему. Обычно в хвосте ставится самая мощная машина. Причину я поняла, когда мы купили спорткар спустя несколько лет. Не буду описывать здесь всех нюансов. Просто поверьте.

Когда мы приехали на Украину, у меня была возможность пообщаться с ребятами из клуба поближе. Там же я подружилась с одной парой, с которой мы поддерживаем теплые отношения до сих пор.

Фото bmwclub.by

Эти товарищи живут весело и активно. Они постоянно путешествуют вместе, выручают друг друга в сложных ситуациях, организовывают разные встречи, участвуют в дружеских спортивных соревнованиях с другими автоклубами

Я уже говорила, что беларусы очень добрые, интеллигентные, дружелюбные люди.

BMW-клуб Беларуси вызывает у меня чувство гордости из-за причастности к нему. Эти товарищи живут весело и активно. Они постоянно путешествуют вместе, выручают друг друга в сложных ситуациях, организовывают разные встречи, участвуют в дружеских спортивных соревнованиях с другими автоклубами. Давным-давно они взяли шефство над детским приютом, который находится за Минском. Я видела, как радовались дети их визитам, как преобразился приют благодаря помощи клуба. Люди не только развлекаются вместе, но еще и делают большие и очень важные дела.

Что вы на меня так смотрите?! Не виноватая я!

С этой же компанией у меня связан один забавный случай.

Мы поехали на пару дней в Мозырь на экскурсию. Небольшой городок недалеко от границы с Украиной.

Нас повезли в Мозырьский замок в сопровождении гида, который очень интересно рассказывал историю города.

«И вот когда (злобные) татары пришли завоевывать Мозырь…» Тут все взгляды обратились на меня, так как я была единственной представительницей своей нации в коллективе…

— Что вы на меня так смотрите?! Не виноватая я! — ответила я смеясь.

Кстати, беларусы тогда дали отпор нашим, чем очень гордятся.

Фото Бориса Мавлютова / wikipedia.org

«И вот когда (злобные) татары пришли завоевывать Мозырь…» Тут все взгляды обратились на меня, так как я была единственной представительницей своей нации в коллективе…

Здесь, наверное, нужно коротко напомнить, как это было. Как писал в своей статье для «Реального времени» украинский историк Ярослав Пилипчук, в хронике Марцина Бельского под 1521 г. сообщалось, что 5 тыс. татар переправились через Днепр, взяли и сожгли город Мозырь и много убытков причинили земле между Пинском и Слуцком. Тогда Мехмед-Гирей отвоевал у русских Казань и подошел к самой Москве. В 1523 г. татары захватили в плен Е. Дашковича, однако тот сумел бежать из Перекопа. Сообщалось, что в это время среди перекопских татар ханом по воле турецкого султана стал Седеткерей (Саадет-Гирей). Отмечалось, что сразу же после восшествия на престол новый хан отправил дружественное посольство к полякам и литовцам и обещал быть другом их друзьям и врагом их врагам. Татарские послы были щедро одарены. В 1524 г. татары и турки в количестве 40 тыс. перешли Днепр и вторглись в Львовскую землю. Они опустошили львовские пригороды и дошли до Мостысько. Во главе войска находился Ислам-Гирей. Он возглавил 30-тысячное войско. Он распустил войска по Галичине. Татары захватывали городки и взяли в ясырь много людей. Попытка взять замок Прухник была неудачной. Сигизмунд приказал малопольской шляхте наступать на врага, а сам выдвинулся в Сандомир. Услышав об этом, татары начали отступать. Татары отошли от Мостыська и Львова, однако поляки не смогли нагнать врага.

Откуда взялись кряшены в 1548-м?

А я обычно шучу в таких случаях: «Беларусов завоевывали все, кому не лень. Географическое положение такое. Когда уставшие татары пришли их брать, они, отдохнувшие, с легкостью разгромили наших». Если углубиться в историю страны, можно увидеть, что границы ее то и дело менялись. В разные периоды она была частью Польши, Литвы и других государств, в том числе и Советского Союза, после развала которого она обрела свою нынешнюю форму.

Но потом я, конечно, «отомстила» гиду, поставив его в тупик вопросом, который меня давно мучил.

Дело в том, что в Мирском замке в Беларуси я увидела генеалогическое древо народов, где были указаны «кряшены» с датировкой «1548-й год».

— Иван Грозный взял Казань в 1552-м. Тогда началась массовая христианизация татар. Откуда взялись кряшены в 1548-м?

Гид не смог ответить на этот вопрос. А мне следовало бы лучше учить историю. Но сейчас не об этом.

Фото Paju / wikipedia.org

Бобруйск когда-то считался городом-шуткой, реальное существование которого повергало в шок далеких от Беларуси россиян

Прекрасный Киев и сказочный Бобруйск

Первой моей поездкой с клубом был прекраснейший Киев, поразивший своими масштабами, великолепием, богатой историей. В мае там цветут каштаны вдоль дорог, по которым мы проехали огромной колонной, сопровождаемой ГАИ, как положено.

Это был BMW-слет, куда приехали представители клубов любителей марки из разных стран. Было нечто грандиозное!

Потом мы участвовали в таком же слете в Петербурге. И это тоже было познавательно и очень эмоционально. Там же я увидела машину своей мечты, на обновленной версии которой езжу сейчас.

Кстати, по пути из Киева увидела указатель «Бобруйск». Конечно, я его сфотографировала и отправила друзьям.

— А он что, существует?!! — спрашивали меня они.

Да, Бобруйск когда-то считался городом-шуткой, реальное существование которого повергало в шок далеких от Беларуси россиян.

В прошлом году клуб отметил 20-летие.

Я очень благодарна его руководителям за большую интересную часть жизненного опыта, полученного в процессе общения.

