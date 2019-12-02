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«Метробус» из Минска: автобусы-«гармошки» протестируют на казанских маршрутах

13:05, 02.12.2019 2
«Метробус» из Минска: автобусы-«гармошки» протестируют на казанских маршрутах Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани начинается тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ 303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса. Автобусы в течение четырех дней протестируют на городских маршрутах. Для теста выбраны четыре маршрута до железнодорожного вокзала «Казань-1»: из Дербышек, с ул. Гаврилова, из Лесного городка и «Салавата купере».

Видео Камиля Исмаилова
БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:11
    Вот из-за этого будут большие пробки, потому как если обычному автобусу нужно много места для маневра, так этому вообще пространство как для фуры нужно будет. А с учётом наших не совсем широких полос движения - будут пробки и сложности в движении
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  • Анонимно 16:21
    Вчера в 21.00 уехать автобусом в Дербышки (от "Канавто") было уже невозможно - их и в семь-восемь не дождешься, а тут выходной. И так со всеми окраинами. Спрашивается: зачем нам суперавтобусы. если транспорт не ходит? А если стоимость проезда поднимут, тем более - зачем: такси или собственная хоть какая старая машина куда надежнее и ненамного дороже.
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