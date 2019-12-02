«Метробус» из Минска: автобусы-«гармошки» протестируют на казанских маршрутах

Сегодня в Казани начинается тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ 303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса. Автобусы в течение четырех дней протестируют на городских маршрутах. Для теста выбраны четыре маршрута до железнодорожного вокзала «Казань-1»: из Дербышек, с ул. Гаврилова, из Лесного городка и «Салавата купере».

