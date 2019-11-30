Видеоопрос: «Вы согласны, что Казань — лучший город России по качеству жизни?»
На этой неделе Казань получила премию Финансового университета при правительстве РФ как лучший город России по качеству жизни населения. На втором месте оказался Грозный, на третьем — Тюмень, Москва заняла пятую позицию, Санкт-Петербург — шестую.
«Вы согласны, что Казань — лучший город России по качеству жизни?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у участников и гостей церемонии вручения деловой премии «Реальный рейтинг», учрежденной нашим интернет-изданием.
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