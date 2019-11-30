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Видеоопрос: «Вы согласны, что Казань — лучший город России по качеству жизни?»

07:00, 30.11.2019
Видеоопрос: «Вы согласны, что Казань — лучший город России по качеству жизни?» Фото: Максим Платонов

На этой неделе Казань получила премию Финансового университета при правительстве РФ как лучший город России по качеству жизни населения. На втором месте оказался Грозный, на третьем — Тюмень, Москва заняла пятую позицию, Санкт-Петербург — шестую.

«Вы согласны, что Казань — лучший город России по качеству жизни?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у участников и гостей церемонии вручения деловой премии «Реальный рейтинг», учрежденной нашим интернет-изданием.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоБизнесМероприятия Татарстан
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