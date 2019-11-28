28 ноя 2019

Online-конференция с Марией Киселевой, телеведущей и трехкратной Олимпийской чемпионкой

Online-конференция с Марией Киселевой, телеведущей и трехкратной Олимпийской чемпионкой

28 ноября в 18:30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет телеведущая и спортсменка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.

Задать свои вопросы нашей гостье можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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