«Лексус» за полцены: казанцев развели на автоконфискате

В деле бизнесмена из Зеленодольска фигурируют 14 обманутых покупателей

В Казани заключен под стражу 33-летний Андрей Кириллов из Зеленодольска. Бывшего исполнительного директора агентства недвижимости «АСК-Риэлт» обвиняют в мошенничестве под видом продажи за полцены люксовых иномарок и земельных участков из-под ареста. Ущерб по делу достиг 16 млн рублей, однако в полиции считают — обманутых «автоконфискатором» может быть значительно больше. Как выяснило «Реальное время», за плечами у Кириллова — непогашенный срок за аферу с продажей четырехкомнатной квартиры.

Ни машин, ни денег



Ни солидного офиса, ни представительского сайта, ни объявлений в Сети. По данным следствия, зеленодолец продвигал свои услуги с помощью сарафанного радио — через знакомых. Продав одним машину с солидным дисконтом, получил приток желающих воспользоваться той же услугой. Все обманутые — жители Казани. Все, по информации следствия, поверили в возможность приобрести вполцены «Лексусы», БМВ, «Пежо» и другие иномарки, а также земельные участки всего за полцены — якобы конфискованные у должников в рамках исполнительных производств.

Предварительно установлено: раскрутку своего бизнеса зеленодолец начал в марте этого года. Заключал с клиентами авансовые соглашения, брал деньги и... начинал кормить обещаниями с рассказами о внезапных сложностях, а затем переставал брать трубку. Первые заявления в УВД Казани поступили лишь в августе. Впрочем, уже к концу сентября количество потерпевших в деле достигло 14 человек, а размер похищенных, по мнению следствия, средств — 16 млн рублей.

23 сентября сотрудникам угрозыска удалось задержать подозреваемого Андрея Кириллова. Спустя два дня Вахитовский суд Казани отправил его в СИЗО уже в статусе обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Вину Кириллов не признает, утверждают источники «Реального времени».

В полиции считают — потерпевших может быть больше. Звонков пострадавших ждут в дежурной части УВД Казани по телефонам: (843) 291-48-21 или 02 (с мобильного — 020, 102).

Вахитовский суд Казани отправил его в СИЗО уже в статусе обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Фото УВД Казани

Откупился от потерпевшей и получил условный срок

Как выяснило «Реальное время», торговец «автоконфиксатом» имеет за плечами непогашенную судимость за мошенничество. Всего полтора года назад Кировский райсуд Казани признал его виновным в афере с ущербом 2,85 млн рублей и наказал 3 годами условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 200 тысяч рублей.

Согласно приговору, Кириллов на момент преступления был исполнительным директором агентства недвижимости «АСК-Риэлт» и решил воспользоваться информацией о том, что приставы передали на торги четырехкомнатную квартиру в Ново-Савиновском районе.

Кириллов дал на Аvito свое объявление о продаже этой же квартиры, при встрече с потенциальной покупательницей пообещал ей победу на публичных торгах по продаже интересующей жилплощади. От лица агентства заключил авансовое соглашение, взял 100 тысяч рублей и положил их в свой карман, прекрасно зная — торги по той квартире уже состоялись и покупатель определен. В последующем обманутая клиентка передала директору агентства оставшуюся сумму и, не дождавшись обещанного, пошла в полицию.

Кириллов дал на Аvito свое объявление о продаже этой же квартиры, при встрече с потенциальной покупательницей пообещал ей победу на публичных торгах по продаже интересующей жилплощади. Фото Романа Хасаева

На суде покупательница просила о снисхождении к подсудимому Кириллову — за время следствия он полностью возместил ущерб, признал вину и покаялся. И получил мягкий приговор суда.

Если вина Кириллова в новых преступлениях будет доказана, шанс остаться на свободе возможен лишь в случае прекращения дела за примирением со всеми потерпевшими. В противном случае условный срок по первому делу ему заменят реальным и добавят к нему наказание за новые «торги конфискатом».