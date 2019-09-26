Инноватор, консерватор или «пожарник» — какой закупщик работает в вашей компании?

Как повысить эффективность работы закупщика

Хорошие снабженцы — на вес золота. Эффективные закупки увеличивают выручку, расширяют круг поставщиков, укрепляют имидж заказчика. Мы описали три распространенных типажа закупщиков — инноваторы, консерваторы и «пожарники». Инструкция поможет собственникам и руководителям профильных направлений вычислить, какой тип снабженца работает в компании, как он влияет на прибыль и как увеличить его эффективность.

«Среднестатистический закупщик в России[1] — это управленец, получивший профильное образование, в более чем 30% случаев — окончивший один или несколько спецкурсов. Он проработал в отрасли около 9 лет, из них 4 года возглавляет направление по закупкам. Он не занимается научной деятельностью, редко пишет статьи на профессиональные темы, зато активно принимает участие в работе общественных организаций».

Работа снабженцев влияет на производственный процесс, конечную стоимость товаров и в итоге на финансовые результаты предприятия. В основе качественно организованного закупочного процесса лежат стандарты, планирование, прозрачность и конкурентоспособность. Но прежде всего — профессиональные и личные качества профильных сотрудников. Ведь именно они способны (или нет) обеспечить экономическую эффективность закупок.

Снабженец-инноватор

Главное достоинство снабженца-инноватора коммерческой компании — оперативная реакция на изменения бизнес-среды. Он следит за корректировками законодательства, планирует закупки и внедряет разработки, способные облегчить жизнь отдела и предприятия в целом.

Инноватор использует программные продукты и пакетные предложения ведущих разработчиков отрасли. Закупки предприятия и процесс сбора заявок он давно вывел на электронную торговую площадку (ЭТП), там же публикует годовой план закупок (ГПЗ). Так он обеспечивает прозрачность закупочной деятельности и улучшает имидж предприятия в глазах новых партнеров и контрагентов.

К участию в торгах снабженец-инноватор всегда приглашает не только действующих поставщиков, но и новых. По каждой позиции. Он понимает, что чем больше компаний примет участие в торгах, тем выше будет конкуренция. Такая среда точно обеспечит снабженцу лучшие условия и цену. Закупочная документация, составленная инноватором, — четкая и понятная людям, стоящим по другую сторону закупки. Он не меняет условия документов по несколько раз и всегда отвечает на уточняющие вопросы потенциальных партнеров.

Инноватор постоянно совершенствует собственные профессиональные навыки. Он слушает вебинары, посещает профильные мероприятия и всегда готов протестировать новый продукт или сервис, чтобы усовершенствовать закупочные процессы в компании. И да, такие снабженцы-инноваторы существуют.

Цель инноватора — сэкономить деньги акционеров и обеспечить эффективную, бесперебойную работу, прежде всего за счет автоматизации. Потенциальная проблема, требующая решения — отсутствие системного подхода к внедрению изменений.

Инноватору в помощь. ЭТП ONLINECONTRACT предоставит инструменты для эффективной организации закупочной деятельности — автоматизации и прозрачности. Пользователь ЭТП получает необходимые отчеты — по динамике цен, товарообороту закупок, количеству участников и др.

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Снабженец-консерватор

Консерватор умеет планировать, он понимает, что годовые планы закупок эффективнее квартальных или полугодовых. Но в силу разных причин, связанных с принятой в компании системой или условиями рынка, он пока использует ручное, а не автоматизированное планирование.

Такой снабженец вынужден использовать принцип ручного уторговывания и в работе с контрагентами. Выглядит это так: коммерческое предложение от поставщика №1 он отправляет поставщику №2 и ждет решения по цене. Если тот двигается, консерватор отправляет коммерческое предложение поставщика №2 поставщику №1 и ждет его решения по цене. Залог успеха такой схемы — в широком списке поставщиков на определенную номенклатуру и в наличии свободного времени, которое требуется для проведения таких процедур в бумажной форме.

Консерватор в большей степени ориентируется на цену, хотя и понимает, что цена в закупках — не всегда основополагающий фактор. Он знает, что стандартизировать и автоматизировать закупки — это хорошо, но компания, в которой он трудится, пока не готова к изменениям внутренних бизнес-процессов.

Цель консерватора — не сломать и сохранить работающее решение. Потенциальная проблема — психологическая и технологическая неготовность к изменению и совершенствованию существующих бизнес-процессов закупочной деятельности.

Консерватору в помощь. На сайте ЭТП ONLINECONTRACT опубликованы годовые планы закупок ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2019 год. Вы можете ознакомиться с ними и опубликовать ГПЗ своей компании. Публикация ГПЗ — это прозрачность и конкурентность закупок, расширение списка поставщиков, гарантия получения лучшей цены при сохранении качества.

«Снабженец-пожарник»



Рынок закупок эволюционирует, на нем регулярно появляются новые продукты и сервисы, способные качественно улучшить процесс и облегчить жизнь снабженца. Но «снабженец-пожарник» — заложник системы с неэффективным планированием закупок. Закупщику проще проводить их по факту, в авральном режиме. В большинстве случаев он может сегодня достать то, что компании нужно было еще вчера. Но в такой ситуации есть риск, что товар будет стоить дороже, а качество — ниже.

Цель «пожарника» вполне логична — сохранить устоявшуюся и выгодную систему закупок. Но выгодной она кажется только на первый взгляд: отсутствие стандартов и грамотно выстроенной мотивации снабженца не позволяет перейти к планированию и укрупнению сделок.



«Пожарнику» в помощь. ЭТП ONLINECONTRACT оказывает помощь в стандартизации бизнес-процессов закупочной деятельности предприятия. Эксперты помогут сформировать регламенты проведения процедур, критерии оценки и выбора поставщиков, систему мотивации персонала.

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