Ринат Фахретдинов: «В день боя Абу-Даби превратится в фанатский сектор Хабиба»

Интервью татарстанского бойца MMA, который полетел на бой Нурмагомедова в Эмираты

Сегодня, 7 сентября, состоится главный бой года в MMA: Хабиб Нурмагомедов спустя 11 месяцев после победы над Конором МакГрегором встретится с американским бойцом Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Промоушен после пятилетнего перерыва возвращается в Абу-Даби. Накануне боя «Реальное время» связалось с известным татарстанским бойцом Ринатом Фахретдиновым по прозвищу Гладиатор, который отправился в Объединенные Арабские Эмираты поддержать Хабиба.

«Хабиб может посадить на задницу любого»

— Ринат, ты сейчас в Абу-Даби. Как там обстановка и что можешь сказать о предстоящем бое Хабиб — Порье?

— Естественно, болеем за Хабиба. Группа поддержки у него тут большая, я бы даже сказал очень большая. За него приехали поболеть не только из России, но и из Азербайджана, Казахстана, других стран. Людей собралось очень много, вы даже не представляете сколько. Ажиотаж вокруг поединка тоже на уровне. Но я думаю, что в день боя Абу-Даби превратится в фанатский сектор Хабиба. Я живу в соседней с бойцами гостинице. В принципе, все на позитиве, все вроде идет неплохо.

— Судя по твоему аккаунту в Instagram, ты лично знаком с Хабибом. Там есть несколько совместных фото.

— Мы с ним в дружеских отношениях, но это не значит, что мы с ним постоянно созваниваемся и видимся. Когда я вижу его на соревнованиях и где-то на тренировках в зале, то общаемся, у нас доброе отношение друг к другу. Но такого, что «мы постоянно на связи», нет. Перед боем мы не говорили, я понимаю, насколько ему сейчас важно быть сосредоточенным. От нас поддержка будет во время боя.

Кстати, Хабиб меня награждал после не так давно выигранного боя. Это было в Пензе, я тогда защищал пояс против бразильца Альберто Уда Перейры. Был и в Махачкале на сборах у команды Хабиба и его отца.

— Очевидно, что фаворит этого боя — Нурмагомедов. В чем, на твой взгляд, его самое главное преимущество?

— Думаю, что основное преимущество Хабиба — в психологии. Это если не говорить о борьбе, в которой ему вообще нет равных. У него просто удивительная работа в партере. Но и на задницу, как Конора МакГрегора, он тоже может посадить любого. От него мало кто этого ожидает, но Нурмагомедов способен на многое.

Ну и трибуны в Абу-Даби, как я уже сказал, будут за Хабиба. Они придадут ему мотивации. Поэтому я думаю, что с Дастином Порье у него проблем не будет.

Фото instagram.com/khabib_nurmagomedov

Думаю, что основное преимущество Хабиба — в психологии. Это если не говорить о борьбе, в которой ему вообще нет равных

— Что можешь сказать о Порье? В чем может быть его шанс на победу?



— В том, что он сможет «зацепить» нашего бойца. Случайным образом. Но, как мы знаем, Хабиба еще никто в нокдаун не отправлял.

И еще, есть такой момент, который может повлиять на Нурмагомедова — это то, что в андеркарде (на «разогреве», — прим. ред.) дерется много его друзей и братьев. Он может засуетиться, где-то отвлечься, сместить акцент. Но я думаю, что все пройдет гладко — до первого перевода в партер. Там уже Хабиб свое дело знает, а Порье потеряет очень много сил при первом положении лежа.

«Никакой мусульманский праздник не может помешать подготовке к бою»

— Когда ты смотрел год назад бой МакГрегора с Хабибом, какие эмоции он у тебя вызвал? Может быть, удалось побывать на нем?

— Нет, я смотрел его в Москве в компании спарринг-партнеров. Какие эмоции? Знал, что Хабиб выиграет, что обязательно «задушит» Конора, заставит его сдаться.

— Как отнесся к поступку Хабиба, когда он выпрыгнул из октагона?

— Раз он так сделал, значит было за что. Он же прыгнул в толпу команды соперника, не побоявшись, что его лишат пояса, «закроют» за решетку, оштрафуют и так далее. Хабиб лишний раз показал, что у нас в стране за свой язык надо отвечать.

Это за океаном принято сначала песочить друг друга, а потом обниматься. А у нас принято, что за свои слова нужно отвечать. Он это наглядно показал. Здесь я его сто процентов поддерживаю. С другой стороны, представляете какой был пиар? Все бы уже давно забыли непосредственно про бой. Ну «задушил» и «задушил». Год прошел, а до сих пор все вспоминают, что он выпрыгнул из октагона. Так что, думаю, ничего страшного не произошло. Все остались только в плюсе.

Фото: newsbeezer.com

Какие эмоции? Знал, что Хабиб выиграет, что обязательно «задушит» Конора, заставит его сдаться

— Расскажи, какой еще бой из андеркарда 7 сентября тебе интересен?



— Да, в принципе, я болею за всех наших ребят. И не сомневаюсь в их победе. Думаю, что особенно интересным будет бой Шамиля Абдурахимова с Кертисом Блейдсом. Абдурахимов сейчас — надежда российского MMA в тяжелом весе UFC.

— Известно, что план боев Хабиба выстраивается в зависимости от мусульманских праздников. Насколько это правильно с точки зрения спорта и как сильно влияет на подготовку к бою?

— По факту мы [мусульмане] пропускаем всего месяц. За год у нас не так много праздников. Но даже в этот месяц постоянные тренировки не прекращаются. Пусть даже их не две в день, а одна. Но даже после Рамадана в этом году прошло чуть ли не три месяца. Поэтому, я думаю, на подготовку к бою Хабиба это никак не повлияет. Никакой мусульманский праздник не может помешать.

— Буквально за три дня до боя его проведение могло быть под вопросом из-за того, что Хабиб не укладывался в весовую категорию — ему нужно было скинуть 6 кг.

— Организм у всех разный. И все бойцы к взвешиванию подходят по-разному. Кто-то за 16 часов до взвешивания может 5 кг оставить, кто-то оставляет 3 кг. Все очень индивидуально. Для Хабиба скинуть 6 кг за такой срок — это нормально.

Что касается меня, то я никогда много веса не гонял. Если не брать последний бой, там пришлось сбросить 13 кг. Было нелегко, но такого, чтобы я убивался, что не сделаю вес, не было. Понятно, что Нурмагомедов «гоняет» больший вес, но там и уровень другой. Там уровень мотивации другой. На кону другие титулы, финансы, много чего. Поэтому лично я даже не сомневался, что Хабиб «сделает» вес.

— Кого видишь следующим соперником Хабиба?

— Только Тони Фергюсона. Пока больше никого и близко на горизонте нет.

Фото mmaboxing.ru

Только Тони Фергюсона. Пока больше никого и близко на горизонте нет

«Желание выступать в Америке есть — ищем возможности»

— У тебя самого последний на сегодня бой был не так давно, 30 августа, в Астрахани. Ты победил чемпиона Латиноамериканской лиги Джонни Карлоса. Какие планы на данный момент?

— Да, на прошлой неделе попробовал себя в весовой категории 77 кг. В принципе, понравилось. Планирую до конца года провести еще хотя бы один бой.

Вообще, с 2011 года я живу в Москве. Здесь у меня большая группа бойцов-учеников. Есть планы выступать на турнирах в Америке. Сейчас со мной в Абу-Даби мой брат, он же и менеджер. Мы приехали на UFC не только бой Хабиба посмотреть, но и обсудить дальнейшие варианты развития карьеры с другими менеджерами. Как говорится, желание есть — ищем возможности.

— Ты был на матче ЦСКА — «Ак Барс» на этой неделе. Расскажи о своих впечатлениях.

— Матч был очень интересный, атмосфера на трибунах хорошая, но «Ак Барс» проиграл. Жаль, что мои друзья, Эмиль Гарипов и Альберт Яруллин, из-за травм не играли. Было бы вдвойне приятно наблюдать за их игрой. Поэтому сидели все вместе на трибуне.

— Судя по фото в соцсетях, ты довольно дружен с Гариповым и Яруллиным. Расскажи, как познакомились.

— С Эмилем как-то познакомились в Интернете, сошлись на татарской волне. Религиозный парень, с ним по этой теме общались. Долгое время переписывались, а потом он приехал на игру в Москву. Познакомились лично и с тех пор дружим. Он меня и с Альбертом познакомил. Заочно мы друг друга знали давно, но как нас всех собрал Эмиль, так с тех пор и «кентуемся».

— Летом они открыли в Казани свой барбершоп, бывал там?

— Да, был на открытии. Вроде у них там все неплохо идет.

— Прокомментируй фразу в шапке твоего Инстаграма — «1% таланта и 99% труда».

— Работать надо над всем при любом таланте. Не бывает такого, что в определенный момент ты перестаешь что-то отрабатывать. Необходимо постоянно совершенствоваться. Много тренироваться и никогда не останавливаться. А как еще можно добиться успеха? Только трудом.