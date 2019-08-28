Tat cult fest — 2019: новый альбом Зули Камаловой, трибьют Альфие Авзаловой и электронная версия «Тала-тала»

В День Республики, 30 августа, на территории Казанского кремля стартует второй фестиваль современной татарской культуры Tat cult fest. На прошедшей сегодня пресс-конференции его организаторы сообщили, что в этом году нацелены на увеличение посещаемости, однако планы могут не сбыться из-за непогоды и насыщенной праздничной программы мероприятий на других площадках города. Вместе с тем ведущие артисты фестиваля рассказали, чем будут радовать зрителей в ближайшую пятницу: к примеру, певица Зуля Камалова презентует свой новый альбом, известный казанский хореограф Нурбек Батулла покажет спектакль «Алиф», а группа А-band представит программу-трибьют Альфие Авзаловой. Подробнее о том, чего ждать от фестиваля Tat cult fest в этом году, — в материале «Реального времени».

«Маленькие национальности все чаще исчезают, как и их культурный код»

Сегодня в резиденции креативных индустрий «Штаб» прошла пресс-конференция с организаторами и хедлайнерами фестиваля новой татарской культуры Tat cult fest. В этом году гостей мероприятия ждет обширная программа: на четырех основных сценах выступят современные татарские музыканты и актеры, а на десяти интерактивных площадках разместятся зоны кинопоказов, стрит-арта и аудиовизуальных инсталляций, выставка фотографий, дизайн-маркет и, конечно же, фудкорт с акцентом на национальной татарской кухне. Хедлайнеры фестиваля — «Аигел», Нурминский и Зуля Камалова.

Кстати, последняя исполнительница презентует на фестивале свой новый альбом «Алтын кон ярату». Пластинка была записана совместно с франко-голландским музыкантом Михелем Холландерсом, а вдохновением для певицы послужили стихи казанской поэтессы Йолдыз Миннуллиной. Напомним, в интервью «Реальному времени» Зуля Камалова подробно рассказывала о том, как проходила работа над этим альбомом.

— Я всегда интересовался проектами с этническим контекстом, и работа с Зулей была очень интересной для меня. Работа над альбомом заняла достаточно много времени, поскольку мы записывали его дистанционно, в режиме онлайн из-за того, что я живу в Греции, а Зуля в тот момент находилась в Австралии, — рассказал сегодня на пресс-конференции Михель Холландерс. — На мой взгляд, из-за того, что мир все больше глобализируется, маленькие национальности все чаще исчезают, стираются, как и их культурный код. Поэтому мне кажется очень важным сохранять ту историю, которая у нас есть, причем не пытаясь ее копировать, а пытаясь ее модернизировать.

«Это первый сохранившийся пример записи татарских мелодий»

Отметим, что в фестивале будет принимать участие музыкант Марат Татурас, отвечавший за электронную составляющую нового альбома Зули Камаловой. Он подготовил специальный сет, в который войдет, как электронный кавер на песню «Тала-тала», так и треки, созданные на основе записей с медных музыкальных пластинок начала 20 века.

— В Казанском Кремле хранится около 400 пластинок начала 20 века, все они изготовлены в Казани методом механического штампования, то есть это не виниловые пластинки, а их прародители, — пояснил продюсер фестиваля Ильяс Гафаров. — Это первый сохранившийся пример записи татарских мелодий. Некоторые из них известны и по сей день, некоторые — совершенно забытые или вообще стали для нас открытием. Эти мелодии сейчас можно воспроизвести в их аутентичном звучании — специальная огромная музыкальная шкатулка проигрывает эти пластинки. Мы записали по минуте с каждой. Первые 10 записей мы начинаем раздавать различным электронным музыкантам (в том числе Марату Татурасу), ну и попробуем сделать что-то совместное с Михелем и нашими казанскими музыкантами.

Также на главной сцене фестиваля будет представлена программа-посвящение легенде татарской эстрады Альфие Авзаловой. Подробно об этом рассказал музыкальный директор групп А-band и «New Мон» Валерий Коротков: «Я являюсь продюсером и руководителем всех музыкальных программ Фонда имени Альфии Авзаловой, и на главной сцене мы с А-band делаем программу-трибьют в ее честь: прозвучат песни из ее репертуара, которые мы представим в новых, современных аранжировках. С нами на сцене также появится ее дочь, руководитель Фонда Зульфия Авзалова».

«Пока у нас смешанные чувства, потому что четкого прогноза погоды нет»

Помимо музыкальной составляющей стоит обратить внимание и на театральную сцену: в этом году гостям фестиваля покажут спектакли «Салкын кын», «Төп геройлар», «Бию пәрие», а также долгожданный «Әлиф» с участием известного казанского хореографа Нурбека Батуллы, получившего за эту постановку премию «Золотая маска».

— В прошлом году я принимал участие в фестивале в качестве ведущего, а также актера экспериментального спектакля «КУ». В этом году я принимаю участие с дорогим моему сердцу спектаклем «Алиф». Мы планировали показать его в прошлом году, но не получилось, потому что команды не было в полном составе. Выступление перенеслось на год, и, может быть, так даже лучше: в Мексике мы недавно провели «генеральную репетицию», а здесь вдарим по полной, — рассказал Нурбек Батулла. — В целом, Tat cult fest мне особо дорог, поскольку, по моим ощущениям, мы росли вместе: все начиналось примерно в конце нулевых, когда группа «Иттифак» и другие представители татарской альтернативной музыки вместе делали вечеринки под названием «Узэк-пати», где собиралось не такое большое количество зрителей, а теперь это естественным образом переросло в большой фестиваль.

К слову о количестве зрителей: по словам продюсера фестиваля Ильяса Гафарова, в прошлом году посещаемость мероприятия составила 35 тыс. человек, а в этом году, если не подведет погода, организаторы надеются собрать еще больше гостей.

— В этом плане у нас пока смешанные чувства, потому что четкого прогноза нет и в то же время в Казани проходит очень много параллельных событий на других площадках, — признался Ильяс Гафаров.

«Много параллельных событий» будут проходить не только в городе, но и на самом Tat cult fest, что может стать проблемой для зрителей, желающих не пропустить, к примеру, и выступление Зули Камаловой, и рэпера Нурминского. Решением могла бы стать трансляция мероприятия, однако организаторы сообщают, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения, поскольку необходимо оценить технические возможности: «Если трансляцию будет реально обеспечить, то мы обязательно об этом объявим. В прошлом году трансляция, напомним, была. Более того, будет работать команда видеографов, которая будет фиксировать все происходящее».