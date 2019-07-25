Как выиграть тендер в коммерческих закупках: простые советы для поставщиков

Как искать подходящие тендеры? Что делать, если в тендере недостаточно информации? Обязательно ли предлагать самую низкую цену? Ответы на эти и другие вопросы — в советах экспертов электронной торговой площадки (далее — ЭТП) ONLINECONTRACT.

Не бойтесь больших конкурентов

Есть поставщики, которые считают, что на ЭТП работают только «крупняки» и заводы-изготовители с большими объемами производства, поэтому даже не пытаются участвовать в тендерах. Но большую часть рынка составляют торги до 10 млн рублей — для крупных компаний это слишком мало. Поэтому на ЭТП найдутся закупки для компании любого масштаба. Главное, трезво оценивайте свои возможности и ставьте себя на место заказчика.

Изменяйте настройки поиска тендеров

На электронных торговых площадках есть классификаторы — фильтры для поиска подходящих тендеров. При регистрации на ONLINECONTRACT настроить классификатор помогают персональные менеджеры, после чего поставщики получают уведомления о новых тендерах на электронную почту.

Нужно менять и актуализировать настройки классификатора. Фото sheervelocity.com

Однако мало единожды настроить классификатор. Рынок меняется, появляются новые товары, новые заказчики, поэтому нужно менять и настройки, по которым отбираются тендеры. Изменения настроек классификатора помогут поставщику получать больше точечных предложений и находить новые подходящие тендеры.

Кроме того, не стоит игнорировать письма от своих персональных менеджеров, которые подбирают закупочные процедуры специально для вас.

Внимательно изучайте тендерную документацию

Самый простой способ пролететь мимо тендера и дождаться отклонения заявки от заказчика — это не предоставить требуемые документы. Поэтому нужно досконально изучать требования заказчика — начиная от объемов, сроков поставки и условий оплаты и заканчивая необходимыми сертификатами и лицензиями.

Уточняйте требования у заказчика

Если в тендерной документации не хватает технической или юридической информации, можно задать вопрос через ЭТП напрямую заказчику. Он сам заинтересован в том, чтобы дать максимум необходимой информации, поэтому обязательно ответит на вопрос.

Внимательно изучайте требования к тендерной документации. Фото torg94.ru

Не путайте коммерческие и госзакупки



В государственных закупках всегда побеждает тот, кто предложил минимальную цену. В коммерческих закупках это правило не работает: заказчик выбирает победителя по соотношению цены и качества, условиям оплаты и другим критериям. Поэтому поставщику не нужно гнаться за уменьшением цены на грани маржинальности — в отдельных случаях будет достаточно улучшить условия поставки или другие параметры.

Предлагайте аналоги

На ЭТП поставщики могут предлагать аналоги.

Даже если в тендере не указано, что заказчик рассматривает аналоги, все равно предложите ему свой товар. Вполне возможно, что заказчик, познакомившись с вашим товаром, оценит его преимущества, и вы сможете конкурировать с другими поставщиками.

Но тем не менее цена остается одним из важных критериев при выборе поставщика.

Изучайте компании

На ЭТП ONLINECONTRACT хранится информация о каждом тендере за последние 12 лет. Любая компания, которая зарегистрируется на площадке, сможет изучить прошлые закупки потенциальных заказчиков, требования к продукции и поставщику и критерии отбора победителя. Изучая предыдущие тендеры, вы сможете лучше подготовиться.

Чаще участвуйте в тендерах

Количество всегда перерастает в качество. С каждым новым тендером, с каждой новой переторжкой, с каждым новым заказчиком вы получаете бесценный опыт и в дальнейшем сможете лучше понимать особенности работы на ЭТП.

Если вы еще не работали на ЭТП, попробуйте делать это на ONLINECONTRACT — площадке, на которой 50 тыс. компаний провели свыше 190 тыс. торгово-закупочных процедур. Звоните по тел. 8-800-555-39-39 и наши менеджеры помогут Вам пройти регистрацию, настроить классификатор, разместить тендер и ответят на все интересующие Вас вопросы.

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