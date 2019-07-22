Нацпроекты в Татарстане: большая стройка на 7 миллиардов

Что построят в республике на средства национальных проектов: часть 2

Фото: Ринат Назметдинов

На реализацию нацпроектов в Татарстане за 3 года направят 44,7 млрд рублей, и значительная часть этих денег ожидаемо пойдет в реконструкцию и строительство. В первой части цикла материалов «Реальное время» рассказало о планируемых вложениях в рамках нацпроектов в республике. Во второй части мы анализируем предполагаемые новые объекты, средства на которые регион получил по линии нацпроектов. Их перечень довольно обширен — от новых школ и общественных пространств до новых очистных сооружений для спасения Волги. Вместе с тем большую часть средств нацпроектов освоят в рамках уже существующих учреждений.

Новые корпуса для «Демографии» и «Здравоохранения»

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане будут работать в том числе над повышением качества жизни старшего поколения. Большая часть этой работы пройдет в рамках существующих медицинских заведений, но при этом нацпроект предполагает значительное расширение Ново-Чурилинского психоневрологического интерната. У этого интерната появится новый жилой корпус, который сможет принять до 97 человек, проживающих сейчас в стационарах с нарушением нормативов. На строительство этого корпуса потратят 61,7 млн рублей в том числе 50 млн рублей из бюджета РФ и 11,7 млн рублей из бюджета РТ.

Еще нацпроект «Демография» предполагает развитие спорта в республике. Для этих целей в течение 3 ближайших лет в Татарстане построят 33 новых площадки для подготовки к сдаче комплекса ГТО. Также в рамках проекта в 2019 году планируется развивать сеть плоскостных спортивных сооружений (по-простому, спортивные полы, беговые и лыжные дорожки и т. д.) в сельской местности трех районов — Лаишевского, Мензелинского и Сармановского. На такие площадки потратят в 2019 году 2,84 млн рублей из федерального бюджета и 2,05 млн рублей из республиканского.

Аналогичная ситуация сложилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который тесно связан с «Демографией». В ближайшие годы значительная часть средств пойдет на переоборудование существующих медорганизаций и закупку нового транспорта (ранее «Реальное время» писало, что в рамках нацпроекта закупят два вертолета «Ансат» для санавиации Татарстана). Что до новых объектов, то в 2019 году в рамках этого проекта введут в действие фельдшерско-акушерский пункт в поселке Александровский Лаишевского района.

В рамках нацпроекта закупят два вертолета «Ансат» для санавиации Татарстана. Фото Максима Платонова

Бюджет «Образования» пойдет на WorldSkills

Значительная часть бюджета нацпроекта «Образование» связана с мероприятиями WorldSkills 2019 — 5,2 млрд рублей из общего бюджета в 6,6 млрд рублей на 3 года выделено на эти цели. Однако этот факт не исключает крупных строек. Например, на создание новых мест в общеобразовательных организациях выделят 537,7 млн рублей в 2019 году (224,6 млн рублей — бюджет республики, 310,1 млн рублей — бюджет РФ).

Средства пойдут на завершение строительства школы на улице Гареева в Казани и начало строительства школы по улице Жиганова. Каждая школа рассчитана на 1 224 места. К слову, школу на Гареева городские власти планируют сдать уже в сентябре этого года, а значит, в новом учебном году она уже примет первых учеников.

Нацпроект «Культура» связан со строительством культурно-досуговых учреждений. При сравнительно небольшом бюджете в 83,6 млн рублей на 3 года ключевой показатель нацпроекта — 162 созданных и капитально отремонтированных объекта организации культуры. В 2019 году запланировано создание трех культурно-досуговых учреждений в Альметьевском, Алексеевском и Мензелинском районах. На эти цели уйдет 44,94 млн рублей (26, 06 млн из них — федеральные, еще 18,88 млн рублей — республиканские).

Значительная часть бюджета нацпроекта «Образование» связана с мероприятиями WorldSkills . Фото Максима Платонова

Жилье, дороги, парки и скверы

Разумеется, одни из наиболее крупных строек приходятся на нацпроект «Жилье и городская среда». По целям строительства он во многом пересекается с предыдущими нацпроектами. Основные его показатели связаны с увеличением объема жилищного строительства, но для жилья необходима и инфраструктура — к примеру, те же дороги и школы.

В рамках одного из региональных проектов запланировано строительство школы на 1 501 место в казанском ЖК «Весна» за 511 млн рублей (РФ — 357,7 млн рублей, РТ — 153,304 млн рублей), строительство школы на 1 224 места в «ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района за 560,5 млн рублей (бюджет РФ — 392,3 млн рублей, РТ — 168,2 млн рублей), а также строительство межквартальных проездов в жилом районе «Салават купере» за 353,548 млн рублей (бюджет РФ — 247,484 млн рублей, РТ — 106,064 млн рублей).

В рамках другого регионального проекта в 2019 году планируется обустроить 54 общественных пространства. Общая сумма финансирования — 3,27 млрд рублей. Перечень этих пространств уже утвержден на уровне Кабмина РТ, их выбирали, основываясь на онлайн-опросе и результатах конкурса Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Среди самых дорогих объектов — пляж озера Комсомольское в Дербышках. На его благоустройство выделят 72,4 млн рублей. Однако его обгоняет по стоимости проект по благоустройству участка улицы Ленина в Альметьевске — он обойдется в 114 млн рублей. На благоустройство улицы Баки Урманче в Нижнекамске потратят 57,3 млн рублей, а на обновление парка «Три медведя» в Елабуге — 60 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году отремонтируют более 200 км автодорог. Фото Максима Платонова

Проект «Безопасные и качественные дороги» связан с ремонтом существующих дорог: в 2019 году в рамках этого нацпроекта отремонтируют более 200 км автодорог и потратят на это 5,39 млрд рублей (бюджет РФ — 3 млрд рублей, бюджет РТ — 2, 32 млрд рублей). В Татарстане также будут развивать сеть автоматических постов весогабаритного контроля. Всего их появится 15 штук, в том числе четыре единицы в 2019 году. Также запланировано размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и местного значения (2019-й — 6 единиц, 2020-й — 11 единиц, 2021-й — 15 единиц).

Для предпринимателей построят промпарки

Есть строительные проекты и в планах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году на средства, выделенные по этой линии, планируют продолжать развитие капитальное строительство индустриального парка «Саба» (122,2 млн рублей: РФ — 99,0 млн рублей, РТ — 23,22 млн рублей). Уже известно, что площадь индустриального парка составит 106 гектаров. На территории парка уже ведут деятельность три резидента и создано 43 рабочих места. К 2024 году планируется, что в «Сабе» будет 22 резидента и 511 рабочих мест.

Напомним, что в целом планы республики по строительству промпарков гораздо амбициознее. Ранее министр экономики Фарид Абдулганиев заявлял, что до конца 2020 года количество промышленных площадок в Татарстане превысит сотню. На сегодня их насчитывается 85, 80 из которых — частные.

Фарид Абдулганиев заявлял, что до конца 2020 года количество промышленных площадок в Татарстане превысит сотню. Фото Максима Платонова

Для «Экологии» построят очистные сооружения и мусоросортировочные станции

Нацпроект «Экология» имеет два строительных направления. Первое связано с реконструкцией и созданием новых очистных сооружений и водозаборных станций в республике. В 2019 году запланирована реконструкция водозаборной станции в Болгаре на 5000 куб. м/сутки. Затрачено будет 33,7 млн рублей: из федерального бюджета — 27,3 млн рублей, из бюджета Татарстана — 6,4 млн рублей. Целый ряд проектов связан с оздоровлением Волги:

строительство биологических очистных сооружений в селе Красный Бор Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 0,15 тыс. куб. м в сутки, стоимость — 53,6 млн рублей;

строительство очистных сооружений в Поповском сельском поселении Заинского муниципального района Республики Татарстан на 0,6 тыс. куб. м в сутки, стоимость — 87,9 млн рублей;

строительство очистных сооружений в п. г. т. Алексеевское Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 1,2 тыс. куб. м в сутки, стоимость — 148,3 млн рублей;

строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках ливневой канализации в водные объекты в городе Казани в районе Ветеринарной академии на 30 литров в секунду, стоимость — 91,4 млн рублей;

реконструкция районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в городе Елабуге (1-й этап) на 19,5 тыс. куб. м в сутки, стоимость — 795,5 млн рублей;

устройство ливневой канализации в городе Тетюши Республики Татарстан, стоимость — 108,8 млн рублей.

В республике необходимо создать восемь мусоросортировочных станций, пять экологических технопарков при межмуниципальных полигонах для утилизации ТКО. Фото Олега Тихонова

Второе направление связано с необходимостью повысить долю твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, до 37 % в 2019 году. Для этого необходимо создать в республике восемь мусоросортировочных станций стоимостью 3,5 млн рублей, пять экологических технопарков при межмуниципальных полигонах для утилизации ТКО (25,0 млн рублей). Но здесь точный расклад по финансированию еще не определен, так как пока не заключены соглашения о предоставлении субсидий.