Минэкономики Татарстана: до конца 2020 года в республике появятся 15 новых промплощадок

До конца 2020 года количество промышленных площадок в Татарстане превысит сотню. На сегодня их насчитывается 85, 80 из которых — частные.

«На прошлой неделе была комиссия по аккредитации промышленных площадок, еще три мы приняли, станет 88», — сообщил корреспонденту «Реального времени» министр экономики Фарид Абдулганиев.

По его словам, министерство проводило анализ показателей эффективности частных, государственных и муниципальных площадок и разницы выявлено не было.

«Законодательство нас не ограничивает, в том числе в финансировании тех или иных площадок. По линии Минэкономразвития РФ получили дополнительное финансирование на три площадки: Тюлячи — она действующая, мы просто ее расширяем, промпарк «Саба» и «Химград». На следующий год мы заявили девять площадок. Какие из площадок, документы на которые мы заявили, это будет решать уже комиссия федеральная».