История в башне: в Раифской обители открылся музей монастыря

Раритет XVll века и карта, объединившая … Синайский полуостров и местечко в Зеленодольском районе, история монаха Филарета, показанная на потолке, и раритеты из собрания Национального музея РТ и Госархива республики — в Раифском Богородицком мужском монастыре открылся первый, но самый большой по площади, музейный зал, рассказывающий о том, как возникала обитель и о первом времени ее существования.

«Здесь можно узнать историю нашей главной святыни»

Башня слева от колокольни, в нескольких десятков метров от озера, которая много лет пустовала, сейчас становится одним из самых посещаемых мест в Раифском монастыре. Здесь принял первых посетителей музей истории обители. Вход в него с территории монастыря, указатель с надписью славянской вязью стоит слева, сразу за церковной лавкой.

Слева у стены — открытые бойницы, их обнаружили при реставрации башни, предназначенной для размещения музея, но они были заложены кирпичом. Можно предположить, что заложили их в то время, когда на территории монастыря была колония для ребят-правонарушителей, чтобы колонисты не убегали. Бойницы было решено открыть, и стена приняла первоначальный вид. Рядом со стеной — как-то вдруг неожиданно возникший симпатичный газон.

Несколько ступенек вниз, к двери в башню, и мы в круглом зале музея, экспозиция здесь рассказывает об основании монастыря в Раифе до начала XVlll века. Первый зал — самый большой по площади, всего же залов будет четыре, их общая площадь около ста квадратных метров. Над созданием музея работали дизайнеры студии Сергея Насекина и заместитель директора Свияжского музея-заповедника Елена Карташева.

Башня слева от колокольни, в нескольких десятков метров от озера, которая много лет пустовала, сейчас становится одним из самых посещаемых мест в Раифском монастыре

«Первый зал посвящен истории зарождения монастыря, истории древней Раифской обители на Синайском полуострове, от которой наш монастырь получил название. Он рассказывает о первых благодетелях, святителях Лаврентии, Тихоне и Адриане, они дали благословение и помогали в строительстве монастыря, здесь же можно узнать историю нашей главной святыни — Грузинской иконы Богородицы», — рассказал наместник Раифского монастыря игумен Гавриил (Рожнов).

«Работают» и пол, и потолок

Центр зала — макет Раифского монастыря, выполненный мастерской Сергея Насекина. Как разъяснил дизайнер, на макете Раифа середины позапрошлого века, хотя сам зал посвящен более раннему времени. Но, к сожалению, практически нет полной информации о том, как выглядел монастырь в XVlll и XVll веках, поэтому пришлось пойти на такой небольшой компромисс. Пол центра зала украшает карта Раифы и окрестностей — до самой Казани и Свияжска.

«В XVlll веке карт было уже много, на нашей карте животные, которых вы видите, деревья, условные обозначения рек, селений, выполнены в стилистике именно XVlll века. Участок, который мы изобразили на карте, нам пришлось немного ужать, но он соответствует тем топографическим принципам, которые тогда были», — пояснил «Реальному времени» Сергей Насекин.



Помещение небольшое, дизайнерам пришлось проявить выдумку и придумать, как разместить максимальное количество экспонатов. Поэтому «работают» и пол, и стены, и даже потолок. И — любимая фишка компании Насекина — плоскость, на которой размещен макет обители, снабжена выдвижными ящиками, в каждом из них, выдвинув, можно увидеть интереснейшую копию того или иного документа из Госрахива или Нацмузея, касающегося Раифского монастыря.

Помещение небольшое, дизайнерам пришлось проявить выдумку и придумать, как разместить максимальное количество экспонатов. Поэтому «работают» и пол, и стены, и даже потолок

Название пришло с Синая

Как известно, Раифская обитель была основана в 1613 году монахом Филаретом, пришедшим в Казань из Москвы в поисках уединения. Путешествуя по лесам, он набрел на берег озера, где, по преданию, увидел пролившийся с неба столп света. И поняв, что это знак свыше, решил остаться на этом месте, где через некоторое время основал монашескую обитель. Первый деревянный храм был освящен в честь святых отцов в Синае и Раифе изобиженных. Был такой трагический эпизод на заре христианства, когда в местечке Раифа на Синайском полуострове были забиты язычниками первые христиане.

В память об этом событии на одной из стен музея — карта, где дизайнеры изобразили рядом и Синайский полуостров, и нашу Раифу, словно соединив их в веках. На потолке первого зала демонстрируется фильм, посвященный Раифе.

Окна башни превращены в витрины, и между экспонатами, расположенными в этих витринах, и событиями фильма, есть связь. Когда в фильме, например, пойдет речь о Грузинской иконе Богородицы, луч света точно упадет на ту самую витрину, где выставлена ее копия. Так и со многими другими экспонатами.

Кстати, один из самых главных раритетов нового музея — подлинное издание XVll века — откровения Иоанна Богослова. Есть здесь и уникальные копии документов из Госархива и Национального музея РТ, панагия XVll века из монастырской ризницы, старинные богослужебные книги, облачения, фотографии и многое другое.

Центр зала — макет Раифского монастыря, выполненный мастерской Сергея Насекина

Вверх по лестнице

Одной из трудностей при создании музея был ремонт башни — она стоит совсем рядом с озером, и закрытое помещение было сырым. Пришлось проводить гидроизоляцию башни, потом класть плиту, штукатурить стены. По словам игумена Гавриила, спонсоров не привлекали, обошлись собственными средствами.

Всего в музее будет четыре уровня. Второй посвящен золотому времени обители — XVlll и XlX векам. Третий — трагическим годам гонения. Кстати, атмосфера безбожия на третьем уровне будет подчеркнута эмоционально — здесь нет окон. И, наконец, четвертый уровень будет посвящен главному строителю обители в ее новейший период, человеку, возродившему ее, — архимандриту Всеволоду, покинувшему этот мир в августе 2016 года.

Сделать музей Раифской обители было его давним желанием, которое он не успел воплотить, и, к счастью, дело продолжил и вложил в него много души и сердца его преемник — игумен Гавриил. Создать зал, посвященный архимандриту Всеволоду, благословил митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан.

Верхние уровни музея будут связаны внутренней винтовой лестницей, а с четвертого уровня можно будет выйти на смотровую площадку и увидеть сегодняшнюю Раифу. Как рассказал игумен Гавриил, вход в музей для туристов и паломников будет бесплатным, желающие смогут оставить пожертвование на содержание музея, опустив его в кружку. Оставшиеся три уровня музея будут открыты еще до конца лета.

Один из самых главных раритетов нового музея — подлинное издание XVII века — откровения Иоанна Богослова. Есть здесь и уникальные копии документов из Госархива и Национального музея РТ, старинные богослужебные книги

Ну, а помолившись в раифских храмах, осмотрев экспозицию музея, теперь можно выпить чаю или пообедать в «Монастырской трапезной», деревянное кафе в русском стиле братия монастыря открыла на берегу озера возле Дома паломника.

