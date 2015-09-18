Эксперты обсудили, как «поженить» порталы госуслуг Татарстана и России

Зам Николая Никифорова рассказал о возможности создания в России единого портала услуг не только для всех ведомств, но и для коммерческих сервисов

В рамках первого казанского форума инновационных финансовых технологий Finnopolis-2015 накануне состоялся круглый стол на тему развития электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, Банком России и участниками финансового рынка. В ходе дискуссии, которую слушала и корреспондент «Реального времени», обсуждались вопросы дигитализации финансового рынка, межведомственное взаимодействие на основе электронного документооборота и перспективы перехода всех ведомств на единую электронную площадку.

«Хотелось создать такую площадку, которая позволила бы коммуницировать с рынком»

Открывая круглый стол, Ольга Гончарова, директор департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России, презентовала дорожную карту по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. «В силу географических особенностей России и ее масштабов бумажные технологии уже не могут удовлетворять потребностям рынка», — утверждает она.

По словам Гончаровой, идея всего проходящего в Казани форума родилась именно исходя из дорожной карты. «Хотелось создать такую площадку, которая позволила бы коммуницировать с рынком и быть уверенными в том, что заложенные в карту идеи находят свое применение на практике», — поделилась сутью проекта столичная гостья.

По словам Гончаровой, развитие электронного взаимодействия неизбежно приведет к повышению уровня киберпреступности и киберугроз, и к этому нужно быть готовыми. Фото Максима Платонова



Как стало известно, дорожная карта строилась с учетом правовых и технологических вопросов, вопросов идентификации и киберпреступности. По словам Гончаровой, дальнейшее развитие электронного взаимодействия неизбежно приведет к повышению уровня киберпреступности и киберугроз, и к этому нужно быть готовыми. «Это острая тема на повестке всех регуляторов, поэтому в настоящее время все регуляторы ставят тему киберпреступности в первую тройку по приоритетности», — рассказала она.

В Татарстане доля людей, пользующихся электронными госуслугами, почти в 2 раза выше, чем в среднем по РФ

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев представил присутствующим данные портала электронных госуслуг. Так, по его словам, на сегодняшний день в России 35% граждан пользуются электронными услугами. В некоторых субъектах этот показатель достигает 60%. К ним относятся Москва, Татарстан и Мордовия. «На сегодняшний день в стране более 60 млн пользователей Интернета, из них 18 млн зарегистрировано в системе электронных услуг», — утверждает Козырев.

По словам заместителя министра связи РФ, контент, предлагаемый на сайте, востребован. «Преимущество заключается в том, что, попав один раз в систему электронных госуслуг, человек уже имеет электронный профиль, позволяющий постоянно пользоваться электронными сервисами», — сообщил он.

На сегодняшний день в России 35% граждан пользуются электронными услугами. Фото vest-news.ru



Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», как он оценивает портал госуслуг Татарстана, Козырев заявил, что это один из лучших примеров реализации электронных сервисов в России. «Этот факт подтверждает огромное количество граждан, предпочитающих пользоваться именно электронными услугами, а не традиционными бумажными. И цифры говорят сами за себя. 90% заявлений на регистрацию брака подаются в электронном виде. Несмотря на то, что регистрация брака — довольно редкая услуга и торжественный повод, даже в этом случае люди предпочитают электронный формат. Потому что это удобнее», — ответил он.

— На правительственных площадках России и Татарстана используются единый личный кабинет и единая учетная запись, — рассказал Козырев. — Действительно, они развивались параллельно: Татарстан начал в 2004 году, федеральный портал — в 2010 году. Портал правительства Татарстана отличается по конфигурации от всех правительственных порталов России и требует определенных специфических решений, которые как раз мы представили. Это позволит жителю Татарстана иметь доступ к федеральным и региональным сервисам, а в центре всего этого будет находиться единый личный кабинет, который имеет логин и пароль, подходящие и туда, и туда.

На правительственных площадках России и Татарстана используются единый личный кабинет и единая учетная запись, рассказал Козырев. Фото minsvyaz.ru



Единая электронная витрина гражданина РФ

Объединение не только регионов, но и всех ведомств и даже некоторых коммерческих сервисов (например, по продаже билетов) на единой электронной площадке позволит выстроить электронное взаимодействие бизнеса и власти, уверен Козырев. Также он считает, что сервисы нужно объединять вокруг единого клиента. По словам Козырева, из всего многообразия электронных сервисов необходимо сделать одну электронную витрину для гражданина.

— Эта витрина будет отображаться на едином портале госуслуг. Сейчас необходимо, чтобы на единой площадке была навигация, правильное описание всех возможных сервисов и чтобы на любом электронном сервисе срабатывала наша аутентификация-идентификация. Также она будет срабатывать и на негосударственном сервисе. И тогда мы получаем такую модель сервисов, где в центре стоит клиент, у него есть логин и пароль, и он может пользоваться любым государственным и какими-то коммерческими сервисами, — предположил замминистра.

У татарстанского ведомства связи оказалась иная позиция по поводу введения коммерческих сервисов на портал госуслуг. «Когда разрабатывался портал, была идея социальной значимости. Если на государственном портале появляется услуга, которая улучшает качество жизни, это хорошо. Поэтому тогда появились сервисы, позволяющие оплатить коммунальные счета и счета за детский сад», — возразил заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов.

У татарстанского ведомства связи — иная позиция на включение коммерческих сервисов на портал госуслуг. Фото Тимура Зарипова, itpark-kazan.ru



На вопрос модератора, когда появится единая площадка для всех ведомств и электронных сервисов, замминистра связи РФ ответил, что как только появится инициатива и спрос, государство готово будет на него отреагировать. «Сейчас для этого есть техническая возможность», — заверил он.