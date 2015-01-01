Finnopolis-2015: Набиуллина, Никифоров, Греф, Тиньков и Ко в Казани

17-18 сентября 2015 года в Казани прошел первый форум высоких технологий в финансовом секторе, который собрал на одной площадке ведущих топ-менеджеров, экспертов и бизнесменов России. В ходе дискуссии затрагивались самые актуальные темы развития ИТ в финансовой сфере. За обсуждением следили корреспонденты "Реального времени".