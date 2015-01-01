Finnopolis-2015: Набиуллина, Никифоров, Греф, Тиньков и Ко в Казани
Сюжет 19 материалов
17-18 сентября 2015 года в Казани прошел первый форум высоких технологий в финансовом секторе, который собрал на одной площадке ведущих топ-менеджеров, экспертов и бизнесменов России. В ходе дискуссии затрагивались самые актуальные темы развития ИТ в финансовой сфере. За обсуждением следили корреспонденты "Реального времени".
- 22 сент, 07:00 12 «Это та же самая платформа, на которой сейчас обрабатываются транзакции Visa и MasterCard» Будущее Национальной системы платежных карт обсудили на круглом столе в Казани
- Мероприятия 19 сент, 07:00 8 Герман Греф: «Знаете, какая сейчас любимая песня у банков? «В комнатах наших сидят комиссары» Finnopolis-2015: «волоконные» руки минсвязи, переход Центробанка на «цифру», споры о криптовалютах и доступе к «трубе»
- 18 сент, 07:00 7 Игорь Юргенс: «Каждый собственник заинтересован в том, чтобы находиться в IT-мире, но вот федеральные органы — нет»
- Мероприятия 17 сент, 13:42 7 Как Набиуллина получила паспорт Иннополиса, а Никифоров дал надежду стартаперам В Казани начался форум инновационных технологий Finnopolis-2015