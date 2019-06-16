«Пенсионное дело»: год самой резонансной реформе 2010-х

Повышение пенсионного возраста спровоцировало массовое недовольство граждан и падение рейтинга власти — мы вспомнили, как и почему это произошло

Фото: Максим Платонов

Пенсионной реформе сегодня исполняется ровно год: 16 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Это касалось каждого и потому не оставило равнодушным практически никого — несмотря на одновременное проведение в России чемпионата мира по футболу (впрочем, разговор о необходимости реформы в правительстве завели чуть раньше). Рейтинг власти резко упал, на улицы вышли вместе даже идейные противники, а президент Владимир Путин вынужден был выступить с телеобращением к гражданам, в котором объявил о внесении «смягчающих» поправок в законопроект. Как аргументировали свои позиции противники и сторонники повышения пенсионного возраста, на старте пенсионной реформы №2 вспомнило «Реальное время».

Рейтингу правительства и президента мундиаль не помог

Год назад премьер-министр России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект («Проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»), предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан с 1 января 2019 года — так началась пенсионная реформа.

Законопроект предполагал увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет у мужчин (в течение 2019—2028 годов) и с 55 до 63 лет у женщин (за 2019—2034 годы). В таком варианте месяц с небольшим спустя Госдума РФ приняла законопроект в первом чтении. Однако у большинства россиян эта инициатива вызвала в лучшем случае недовольство.

Согласно опросам лета и осени прошлого года, прошедшим на фоне протестов населения, резко отрицательно отнеслись к пенсионной реформе от 75% (Фонд «Общественное мнение») до 90—92% («Левада-Центр» и «Ромир») граждан России. Доля сторонников реформы не превышала 10—11%. Одновременно упал рейтинг как правительства, так и президента Владимира Путина. Деятельность кабинета Медведева в декабре 2016 года одобряли 61% респондентов ВЦИОМа, к началу лета — 45,4%, к концу июня — 38,5%. Электоральный рейтинг Путина упал с 66% в марте 2018 года до 54%. Президенту не помогла и попытка дистанцироваться от реформы: он уверял, что решение по ней принимает правительство, и во время «Прямой линии» 7 июня фактически ушел от ответа на «пенсионный вопрос».

Не помогло снизить градус возмущения россиян и объявление о реформе в самый разгар чемпионата мира по футболу. Министр финансов РФ Антон Силуанов, один из идеологов реформы, впоследствии уверял, что правительство, объявляя о реформе в дни старта ЧМ, «ничего не подгадывало, ... это было случайным совпадением». Тем не менее, по данным ряда экспертов, две трети россиян посчитало, что до президентских выборов (март 2018 года) «имело место умышленное замалчивание проблемы властями во избежание поражения Путина», — действительно, перед, во время и после выборов речи о пенсионной реформе фактически не было (опрос «Росбалта» от 17 июля 2018 года).

В декабре прошлого года ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым повышение пенсионного возраста россияне оценили как «главное событие 2018 года».

Антон Силуанов, один из идеологов реформы, уверял, что правительство, объявляя о реформе в дни старта ЧМ, «ничего не подгадывало, ... это было случайным совпадением». Фото Максима Платонова

«Единство» левых и правых, призывы продать здания Пенсионного фонда и неслучившийся референдум



Недовольство россиян не замедлило выплеснуться не только в петиции против реформы (петицию президенту РФ, властям и Госдуме «Не повышать пенсионный возраст!» к моменту ее закрытия осенью прошлого года подписали без малого 3 млн человек), но и в уличные митинги — несмотря на запрет на массовые публичные протесты во время чемпионата мира по футболу в городах мундиаля. Причем на улицы выводили людей как левые (КПРФ, «Справедливая Россия») и либералы (Алексей Навальный, ПАРНАС), так и условные правые (ЛДПР).

Особенно массовыми выступления были в июле (28 июля многотысячные митинги против повышения пенсионного возраста прошли в нескольких городах РФ, в том числе в Казани) и в сентябре. Коммунисты подали в ЦИК РФ заявку на проведение всероссийского референдума, который в силу бюрократических проволочек и, по словам инициаторов плебисцита, намеренного противодействия со стороны ЦИК «не взлетел».

Самым ярким оказался «лозунг» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, заявившего, что «одной из главных причин нехватки средств на выплату пенсий в России являются непомерные и бессмысленные расходы на содержание Пенсионного фонда РФ» (100 тыс. сотрудников, роскошные здания филиалов), на которое тратится 1,5% всех пенсионных накоплений. Титов предложил ликвидировать ПФ, передав его функции казначейству. Некоторые горячие головы вообще предлагали продать с молотка здания ПФ. Звучали и призывы ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и обложить дополнительными налогами нефтегазовые компании.

Недовольство россиян не замедлило выплеснуться не только в петиции против реформы, но и в уличные митинги. Фото Олега Тихонова

Как Путин «сделал скидку»

И власти услышали людей — но частично и не всех. К концу августа 2018 года к законопроекту поступило порядка 300 поправок, и Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, предложив поднять пенсионную планку для женщин не до 63, а до 60 лет, «удивившись», что правительство повысило возраст выхода на пенсию слабому полу не на 5 лет, как мужчинам, а сразу на восемь. Кроме того, президент предложил тем, кому предстоит выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, и ввести «административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста» (предпенсионный возраст — 5 лет до пенсии).

Отметим, что первая и большая часть обращения была посвящена разъяснению необходимости пенсионной реформы, которая давно назрела — иначе пенсионная система «затрещит и окончательно развалится». Об «успокоительном» характере речи говорило использование товарищеского тона: в обращении четыре раза было использовано словосочетание «Дорогие друзья!» и один раз «Уважаемые друзья!».

…но отказался от радикальных предложений несогласных

Путин заверил, что сам он с 2000 года всегда был против пенсионной реформы, так как экономика страны и благосостояние граждан на тот момент не были к ней готовы. О необходимости реформы, напомнил он, говорили «и в советский период, и в 90‑е годы — но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались». Но время настало, медлить уже нельзя.

Предложения несогласных же Путин раскритиковал. По его словам, продажа зданий ПФ дала бы бюджету 120 млрд рублей, которых хватило бы лишь на шестидневную выплату пенсий, потом деньги закончатся. Примерно столько же может дать применение повышенной ставки подоходного налога, «к примеру, в 20 процентов к высоким доходам», подсчитал он. Обложение же налогами топливно-энергетического комплекса позволит «кормить пенсионеров» не более двух месяцев.

Путин заверил, что сам он с 2000 года всегда был против пенсионной реформы. Но время настало, медлить уже нельзя. Фото kremlin.ru

Пенсионная реформа ударила по партии власти на выборах

Несмотря на сентябрьские протесты, законопроект был принят с поправками Путина и «единоросов» во втором чтении 26 сентября — при этом весь блок поправок от оппозиционных партий и профсоюзов был отклонен. Третье чтение прошло в конце сентября, 3 октября законопроект был одобрен Советом федерации, в этот же день его подписал президент — и после официального опубликования он обрел силу закона.

Колоссальное социальное напряжение из-за пенсионной реформы, однако, ударило по властям во время сентябрьских выборов: считается, что именно из-за нее в трех регионах, где прошли выборы губернаторов — во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае — кандидаты от «Единой России» проиграли второй тур выборов, а в Приморском крае, где во втором туре победил кандидат от «Единой России» Андрей Ищенко, результаты выборов со скандалом отменили. Одновременно партия власти проиграла выборы в заксобрания Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях. Координатор по работе с экспертным сообществом «Единой России», председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин оценивал негативный эффект от пенсионной реформы в 20% от результата на выборах.

Протесты же, хотя и в меньших масштабах, продолжались до конца года. Недовольные повышением пенсионного возраста и вообще оппозиционеры уверяли, что СМИ, особенно федеральные, после начала массовых протестов в июле прошлого года постепенно отказались использовать в своих эфирах «провоцирующие слова «повышение пенсионного возраста», заменив их на «законопроект о пенсионной реформе». Затем якобы отказались и от слова «реформа» как ассоциирующегося с реформами 1990-х, — заменив его более мягкими словосочетаниями «пенсионный законопроект» и «пенсионные изменения».

Несмотря на сентябрьские протесты, законопроект был принят с поправками Путина и «единоросов» во втором чтении 26 сентября — при этом весь блок поправок от оппозиционных партий и профсоюзов был отклонен. Фото duma.gov.ru

Что говорят противники и сторонники реформы в свою защиту

Реформа это или нет, но началась она в январе 2019 года, а полностью завершиться должна к 2034 году. Однако консенсус по ней в обществе до сих пор не сложился. Критики повышения пенсионного возраста указывают на то, что значительная доля, например, мужчин сегодня не доживает до пенсионного возраста, и предлагают взамен реформы пресечь нелегальную занятость: по их расчетам, из 77 млн работающих отчисления в ПФР платят 44 млн, остальные трудятся неофициально.

Сторонники же упирают на то, что без повышения пенсионного возраста в стране очень скоро не останется денег на выплату пенсий — по причине демографической ямы 1990 годов. И отмечают, что, согласно официальным данным Росстата, средняя продолжительность мужчин в 2017 году составляла 67,5 года (у женщин — 77,6), 68 лет она должна достигнуть к 2021 году — противники повышения пенсионного возраста в официальную статистику не верят, считая ее завышенной. Согласно Росстату, к 2035 году, когда пенсионная реформа завершится, средняя продолжительность жизни мужчин в России должна составить 70,3 года (у женщин — почти 80 лет). В Татарстане, к слову, согласно данным регионального подразделения Росстата, продолжительность жизни выше — в 2016 году она составляла 68,2 года у мужчин и 78,8 года у женщин.

Согласно «майским указам» президента 2018 года, прогнозы Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян жизни должны быть обеспечены путем выполнения ряда нацпроектов. Уже в 2019 году улучшение жизни после реформы должны почувствовать пенсионеры: по расчетам чиновников, ПФР сэкономит до 800 млрд рублей, из которых 700 млрд рублей пойдут на увеличение пенсий тем, кто уже стал пенсионером (индексация должна составить 7%).



Одна пенсионная реформа на год «заморозила» другую

Массовая реакция граждан на одну пенсионную реформу стала причиной временной заморозки другой. В прошлом году должно было начаться публичное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая смогла бы модернизировать накопительную пенсию (размер отчислений, согласно второй реформе, будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе, пока не достигнет 6%). Запускать индивидуальный пенсионный капитал будут в январе 2020 года. По подсчетам Минфина, такая система позволила бы довести пенсии до уровня в 60% от прежней зарплаты (сегодня — всего 40%). А ведь план перехода на новую систему ведомство Антона Силуанова планировало опубликовать еще в августе 2018 года.

Но вторая пенсионная реформа фактически все же стартовала на днях: на этой неделе Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала, опять-таки внеся в законопроект изменения. Изначально авторами новой пенсионной модели — Минфином и Центробанком — предполагалось, что граждане, имеющие накопления, должны будут подключаться к системе автоматически, а выйти из нее можно было бы, лишь подав соответствующее заявление. Президент отказал Минфину в автоподписке, сделав систему добровольной. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца июня или в июле.

У большинства россиян сложилось недоверие к пенсионной системе как таковой. Правила игры в ней меняются слишком часто. Фото Максима Платонова

В правительстве РФ отмечают: «Чтобы ИПК перестал ассоциироваться с непопулярной реформой по повышению пенсионного возраста, есть идея продвигать его в качестве нового финансового инструмента, позволяющего накопить на будущее». О том, что вспышка протестов из-за пенсионной реформы до сих пор беспокоит Кремль, можно судить и по апрельским слухам о том, что Пенсионный фонд могла возглавить Валентина Матвиенко (напомним, материал в «Коммерсанте» об этом привел к конфликту с владельцем издания Алишером Усмановым и увольнению отдела политики газеты в полном составе): политического веса у экс-спикера Совфеда было бы достаточно, чтобы «отбивать удары» недовольных и попытаться сделать из одного из самых непопулярных на данный момент институтов более-менее уважаемое ведомство.

Две трети россиян не готовы делать дополнительные пенсионные отчисления

На этом фоне «Левада-центр» опубликовал в начале июня этого года результаты опроса россиян, показавшие их неготовность к реформе пенсионных накоплений: почти две трети опрошенных (63%) не хотели бы осуществлять дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд помимо обязательных взносов, которые уже делает работодатель. Желание дополнительно отчислять на накопительную пенсию от 1 до 5% своего дохода выразили лишь 19% опрошенных, 10% готовы отчислять 6% дохода и более.

По данным экспертов, доля россиян, не желающих осуществлять дополнительные взносы на пенсию, примерено совпадает с долей тех, у кого нет никаких сбережений (таковых 65%). Медианный доход семей в России — в пределах 24,4 тыс. рублей (данные Росстата), что просто-напросто не позволяет накапливать эти сбережения.

И кроме того, у большинства россиян сложилось недоверие к пенсионной системе как таковой. Правила игры в ней меняются слишком часто.