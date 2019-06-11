«Продавец мог найти более выгодного покупателя»: москвичей вывели из управления КМПО

«Связьинвестнефтехим» не выдвинет замгендиректора «Группы ГМС» Юрия Скрынника в совет директоров КМПО, а Дамир Каримулин выйдет из правления «Казанькомпрессормаша»

Фото: Олег Тихонов

ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» открыло горячую страду отчетных годовых собраний акционеров тихой и почти незаметной сенсацией. Владелец «Казанькомпрессормаша» московский холдинг «Группа ГМС», который как минимум 3 года считался негласным фаворитом в поглощении «Казанского моторостроительного производственного объединения», выходит из стратегического управления КМПО. Тем временем эксперты «Реального времени» не исключают, что заводом, обслуживающим структуры «Газпрома» и «Новатэка», мог заинтересоваться крупный иностранный игрок.





КМПО без ГМС

Российский машиностроительный холдинг «Група ГМС» братьев Молчановых, претендовавший на приобретение КМПО, отошел от управления этим активом, и, возможно, так и не станет его стратегическим инвестором. В обновленный совет директоров КМПО впервые с 2015 года не вошел заместитель гендиректора «Группы ГМС» Юрий Скрынник. При этом компания не стала выдвигать гендиректора КМПО Дамира Каримуллина в «Казанькомпрессормаш», но акционеры продлили трудовой контракт с ним еще на 5 лет.



В опубликованном 7 июня официальном сообщении КМПО был полностью раскрыт персональный состав обновленного совета. Фамилия Скрынника среди них отсутствует. И в этом преобразовании нет технической ошибки: заместитель гендиректора «Группы ГМС» Юрий Скрынник действительно не вошел в новый состав совета директоров общества, подтвердили «Реальному времени» на предприятии.

Даже если допустить, что он не может участвовать в работе совета директоров по причине сильной загруженности или по семейным обстоятельствам, то и эта версия не срабатывает. В совет директоров КМПО не вошел ни один из представителей «Группы ГМС», так что сменщиков также не оказалось. Хотя до этого одно из семи мест в совете традиционно отдавалось кандидату от российского машиностроительного холдинга.

Председателем совета директоров на праве «золотой акции» вновь стал глава республиканского Минземимущества Азат Хамаев. Фото Максима Платонова

Как обновили совет директоров

На этот раз большинство мест в обновленном совете директоров заняли представители правительства Татарстана. Как известно, крупнейшим акционером КМПО является госхолдинг «Связьинвестнефтехим», который через Sinek Investment & Development Limited владеет 49,24% акций КМПО. От СИНХ в совет директоров были выдвинуты гендиректор КМПО Дамир Каримуллин, еще два места заняли представители госхолдинга — давний управленец Сергей Алексеев и новенький Денис Сотов. Председателем совета директоров на праве «золотой акции» вновь стал глава республиканского Минземимущества Азат Хамаев.

Второй по величине акционер Юрий Кравцов, представляющий интересы таинственных интересантов, выдвинул на три места трех кандидатов: себя, директора по экономике и финансам «НПП «35-й Механический завод» Сергея Слабухо и главу «ТрейдСквер» Станислава Ерохина (застройщик-инвестор проекта торгово-развлекательного центра «Авиаттика»). Таким образом, из прежней команды управленцев КМПО на этот раз сенсационно выбыл представитель «Группы ГМС».

«Руководствуемся директивами»

Кандидатуру Юрия Скрынника не стал выдвигать госхолдинг «Связьинвестнефтехим», который получил соответствующую директиву от правительства Татарстана. Еще в феврале этого года совет директоров КМПО утвердил список кандидатов, в котором резервное место для «Группы ГМС» отдали в пользу представителя СИНХ. Информация об этом содержится в сообщении из системы раскрытия существенных фактов системы «Интерфакс». «При выдвижении и голосовании по кандидатурам в советы директоров портфельных компаний АО «Связьинвестнефтехим» руководствуется директивами своего единственного акционера», — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе СИНХ. Источники, близкие к правительству республики, объяснили такую волю властей тем, что разочаровались в несбывшихся надеждах и планах, обещанных несколько лет назад бенефициарами

«Группы ГМС» в развитии КМПО.

Напомним, «Группа ГМС», после приобретения в 2012 году ведущего производителя компрессорной техники «Казанькомпрессормаша», всерьез обсуждала возможность поглощения «Казанского моторостроительного производственного объединения». По словам источников, «Группа ГМС», изначально специализирующая на производстве насосов, решила сосредоточиться на выпуске газоперекачивающих агрегатов, то есть собирать технику только для «Газпрома».

«Группа ГМС», после приобретения в 2012 году ведущего производителя компрессорной техники, «Казанькомпрессормаша» всерьез обсуждала возможность поглощения «Казанского моторостроительного производственного объединения». Фото Максима Платонова

Чтобы стать опорным поставщиком «Газпрома» на рынке ГПА «Группе ГМС» необходимо усилить имеющиеся активы по выпуску центробежных компрессоров приобретением КМПО как производителя газотурбинных нагнетателей. В этом случае «Группа ГМС» получила бы полную производственную цепочку в Татарстане для выпуска ГПА для нужд газового монополиста страны.

Источники «Реального времени» рассказывали, что «Группа ГМС» планировала выкупить 49,2% акций, принадлежащих госхолдингу. Тогда называлась возможная цена — $100 млн, которая сегодня вызывает легкую улыбку. Между тем, 7 лет назад «Группа ГМС» потратила на выкуп 77,8% акций ККМ приблизительно $167 млн. Под заманчивую идею газового альянса СИНХ согласился выдвинуть заместителя гендиректора группы ГМС Юрия Скрынника в совет директоров КМПО, а в ответ

«Группа ГМС» выдвинула гендиректора КМПО Дамира Каримуллина в совет директоров ККМ.

Выйти из перекрестка

Перекрестное управление двумя предприятиями функционировало с 2015 года, во время него не раз случались разногласия. По словам источников нашего издания, конфликтов нельзя было избежать, так как КМПО и ГМС хотя и не прямые, но конкуренты на рынке поставок газоперекачивающей техники. «Бывает, что КМПО выиграет тендер, и тогда ККМ ждет, что его возьмут на подряд, а случается наоборот. На практике оказывалось, что делиться генподрядами никому из них не хотелось», — рассказал один их собеседников «Реального времени».

Как уже писало наше издание, серьезные трения возникли при исполнении контракта на поставку очередной партии ГПА мощностью 16 МВт для ОАО «Арктическая газовая компания» (СП «Газпром нефти» и «Новатэка») стоимостью 3,25 млрд рублей. КМПО было признано победителем одного из серии аукционов на изготовление нового газоперекачивающего оборудования для Яро-Яхинского месторождения. Поставщиком компрессоров должен был стать Казанский компрессорный завод, но в итоге КМПО подписало контракт с питерским «РЭП-Холдинг» (входит в структуру «Газпромбанка»). В свою очередь «РЭП-Холдинг» получил солидные контракты от ТАНЕКО.

С 2015 года ГМС выдвигало в совет директоров ККМ гендиректора Дамира Каримуллина, но после директивы правительства становилось бессмысленным оставлять его в своем совете. Фото Олега Тихонова

С уходом ГМС из КМПО распалось и перекрестное управление. С 2015 года ГМС выдвигало в совет директоров ККМ гендиректора Дамира Каримуллина, но после директивы правительства становилось бессмысленным оставлять в своем совете Дамира Каримуллина. 27 июня на годовом собрании акционеров «Группы ГМС» предстоит избрать новый совет, и, как стало известно «Реальному времени», в него выдвинуты исключительно представители ГМС. Бюллетени для голосования разосланы миноритарным акционерам, и в них нет фамилии гендиректора КМПО. В корпоративном управлении ККМ подтвердили, что в списке изменена одна фамилия.

Источники, близкие к этим предприятиям, утверждают, что распад перекрестного управления свидетельствует о разрыве отношений КМПО и ККМ. По их словам, правительство не увидело сильных обнадеживающих проектов, которые могли скрепить производственную кооперацию. «Контракты с «Газпромом» невыгодны предприятиям.И на КМПО это хорошо понимают», — говорит один из представителей отрасли.

«Продавец мог найти более выгодного покупателя»

Между тем, КМПО, сделавшее ставку на сотрудничество с «Новатеком», показало по итогам 2018 года отличные результаты. По официальным данным, выручка от реализации продукции составила 11,86 млрд рублей и выросла на 27%. Чистая прибыль практически удвоилась — до 1 млрд рублей. «Рост выручки и прибыли обеспечили рост чистых активов объединения. Их стоимость на 31 декабря 2018 года составила 6,5 млрд рублей, или 112% к уровню 2017 года», — отмечается в сообщении КМПО. Благодаря этому акционеры приняли решение продлить еще на 5 лет трудовой контракт с действующим гендиректором Дамиром Каримуллиным. Финансовые итоги ККМ пока не раскрыты.



Эксперты считают, что гипотетический разрыв с «Группой ГМС» может свидетельствовать не только о разочаровании правительства Татарстана, но и о том, что на горизонте появился новый стратег. «Не исключено, что ранее стороны действительно могли вести переговоры о приобретении, для чего и были выдвинуты представители в совет директоров друг друга. Однако после нескольких лет сотрудничества стороны могли прийти к выводу о разности взглядов на развитие отрасли и рынка, что и привело к отказу от участия в составе совета директоров друг друга», — рассуждает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

— Наконец, нельзя исключать того, что либо вероятный покупатель отказался от своих намерений, либо продавец мог найти более выгодного покупателя. В этой связи заслуживает внимания следующее обстоятельство: осенью прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что интерес к российскому рынку проявляет один из крупнейших в мире производителей компрессоров и промышленного инструмента — Atlas Copco. Причем в сообщении ведомства отмечалось, что «она уже ведет переговоры о сотрудничестве с рядом ведущих российских машиностроительных компаний, готова участвовать в реализации крупных промышленных проектов, <…>, и заинтересована в расширении круга местных поставщиков и партнеров».

Может быть, Atlas Copco станет новым партнером моторостроительного объединения? Неизвестно, так ли это на самом деле, и каким может быть формат этого сотрудничества. Тем не менее можно допустить, что выход из состава совета директоров друг друга мог быть сделан именно потому, что найден потенциальный новый партнер для объединения.



Отметим, что озвученные выше решения по составу совета директоров не означают, что стороны полностью прекращают сотрудничество. «Они вполне могут его продолжить, конечно же, на условиях равенства и взаимной выгоды, объединяя свои усилия для отстаивания своих позиций на рынке», — подчеркивает Баранов.