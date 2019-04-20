Причины ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехима» устанавливает специальная комиссия

Фото: Артем Рябов

Расследование причин случившегося на «Нижнекамскнефтехиме» держит на контроле генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин. Накануне на заводе изопрена-мономера произошло возгорание, в результате которого пострадали 17 работников подрядных организаций, которые были привлечены к ремонтным работам.

Возгорание на заводе началось в 16.40

ЧП на заводе изопрена-мономера случилось накануне вечером: в 16.40 на установке БК-3 цеха №1813 началось возгорание. Спасатели прибыли на место в 17.10, и в 17.36 открытое горение было ликвидировано. По сообщениям Управления МЧС по Татарстану, к ликвидации было привлечено 61 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 48 человек и 16 единиц техники.

«Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует», — уточнили МЧС.

Пострадавшие находятся в больницах Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани

В результате ЧП пострадали 17 человек — работники двух подрядных организаций, которые были привлечены к ремонтным работам планового капитального ремонта на предприятии. Они получили термические ожоги разной степени: восемь человек в состоянии средней степени тяжести доставили в ЦРБ Нижнекамска, девять человек в тяжелом состоянии были отправлены в Набережные Челны. Позже двое пострадавших из Челнов были перевезены в Казань.

«Два человека были переведены 19 апреля в РКБ по линии санитарной авиации силами вертолета Ми-8 авиазвена МЧС России с установленным медицинским модулем», — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Сообщается, что сегодня в Казань должны привезти еще двоих пациентов.

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, сразу после случившегося на место происшествия в Нижнекамск выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он вместе с генеральным директором «Нижнекамскнефтехима» Азатом Бикмурзиным вечером навестил пострадавших в больницах.

В причинах случившегося разбирается специальная комиссия

Сразу после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» была создана специальная комиссия, которая расследует происшествие и устанавливает причины случившегося. Ситуацию держит на контроле генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин.