«Порошенко теряет легитимные шансы остаться у власти. Поэтому он может пойти на все что угодно»

Никита Джигурда — о предвыборных раскладах на Украине

«В сегодняшней политической элите Украины есть вменяемые и профессиональные люди, но они запуганы и поэтому не баллотируются на пост президента. В этой ситуации популярность Зеленского, как нового лица в политике — молодого, не связанного с мафиозными структурами, — закономерна», — считает известный актер, уроженец Киева Никита Джигурда. О своем отношении к основным фигурам президентской кампании он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Свою президентскую кампанию Зеленский готовил давно»



— Никита Борисович, впервые среди кандидатов в президенты Украины — артист. Скажите, это правда, что первым артистом-кандидатом должны были быть вы, уроженец Киева, живший там, имеющий до сих пор гражданство Украины, но помешал этому Евромайдан?

— Да, в 2015 году я должен был по предложению некоторых структур идти кандидатом в президенты Украины. Почему это было возможно и почему у меня были шансы? Потому что когда в 2013 году мне это предлагали, никаких фейков и заказухи обо мне, как сейчас, не было, и люди меня очень любили и в Украине, и в России, и я был единственным актером — заслуженным артистом и России, и Украины.

— Почему так получается, что в последних опросах среди почти сорока (!) кандидатов около трети граждан готова голосовать за вашего коллегу, артиста Владимира Зеленского, а не за узнаваемых опытных политиков и управленцев-профессионалов? Это что — разочарование украинцев в политиках?

— В сегодняшней политической элите Украины есть люди вменяемые и профессиональные, но ситуация такова, что огромная часть таких людей запугана и не баллотируется на высокий пост — ведь не просто так в Одессе 2 мая 2014 года заживо были сожжены люди. В этой ситуации до появления Зеленского я поддерживал Юлию Тимошенко, но только как гетеросексуал, но появился Зеленский, а это новое лицо в политике — молодой, не связанный с мафиозными структурами, и в силу этого я, как и многое другие, стал также выражать ему симпатию.

— А вы не предполагаете, что рейтинги Зеленского могут быть «заказными», завышенными, и на самом деле у него не 30, а скажем 20—22 процента?

— Нет, рейтинги не заказные — свою кампанию Зеленский готовил давно. Это изначально было не так заметно, но был сериал «Слуга народа», в котором человек не из политической обоймы становится президентом (в главной роли — Владимир Зеленский, — прим. ред.), поэтому рейтинг Зеленского настоящий: весь молодняк после просмотра фильма теперь за него, и это колоссальный плюс для избирательной компании! Ведь мы знаем, что молодые традиционно не ходят на выборы, а в этом случае, если есть кандидат, близкий молодежи, «прикольный» — естественно, они отдают предпочтение ему и на избирательном участке. Плюс ко всему есть протестный электорат, который, условно говоря, не видит в Зеленском президента, но отдает ему свои голоса, потому что Порошенко обманул людей по всем пунктам.

«Рейтинг Зеленского настоящий: весь молодняк после просмотра фильма теперь за него, и это колоссальный плюс для избирательной компании!». Фото tickethunt.net

— По вашему наблюдению и знанию этого человека, Зеленский сам хочет стать президентом или его выдвижение — просьба хорошо относящегося к артисту Игоря Коломойского, чтобы быстрее избавиться от Порошенко?

— Просьба Коломойского вполне могла быть, потому что когда я в 2013 году готов был идти в президенты Украины, это предложение поступало мне от определенной партии. Понимаете, без поддержки какой-то партийной или олигархической структуры выдвижение в президенты выглядело бы бледно хоть у меня, хоть у Зеленского, хоть у Ксюши Собчак у нас в России.

«Если уж Кличко научился кое-как говорить, то у Зеленского получится импровизировать на политические темы на украинском языке»

— Какие сложности могут быть у Зеленского уже в качестве президента?

— Главная сложность в том, что для него это будет новая роль, он не играл ее в жизни. Но преимущество Зеленского в том, что играл президента в кино. Его огромный плюс, что он лицо, не завязанное на внешних игроков, что он любим, у него прекрасное чувство юмора. Да, выяснилось, что он не может так же легко импровизировать на украинском языке на политические темы, как на другие, но если уж Кличко научился кое-как говорить, то и у Зеленского все и здесь получится.

Я считаю, что в XXI веке кандидату можно многого не понимать в политике, но можно окружить себя профессиональными людьми, и тут даже можно взять пример успешного правления Рейгана в США еще из 80-х: да, он был артистом, но не был комиком, как Зеленский, а в жизни комик бывает трагиком. Еще хотелось бы заметить, что для Зеленского это может быть опасная роль — ведь в президентской работе речь идет о распоряжении миллиардами долларов, и если он не пойдет на те уступки, которые от него будут ждать и требовать, то та участь, которая в Америке постигла Кеннеди, может постигнуть не только Зеленского, а любого кандидата в президенты и президента.

— Что если во второй тур выйдут Зеленский и Тимошенко?

— Если выйдут Зеленский и Юлия Владимировна, то там уже четко можно распределять посты, чего, как я слышал, Юлия Владимировна очень хотела бы. То есть если Зеленский становится президентом, то Юля — премьером. И возможно, что после этого в Раде могут провести голосование, по которому главным человеком в стране станет премьер, как в Германии. На мой взгляд, это было бы оптимальным вариантом.

«Выяснилось, что он не может так же легко импровизировать на украинском языке на политические темы, как на другие, но если уж Кличко (на фото) научился кое-как говорить, то и у Зеленского все и здесь получится». Фото Андрея Гудзегко (file.liga.net)

«Президент России настаивает на том, что Донбасс — это часть Украины»

— Важным вопросом является решение проблемы Донбасса. Зеленский предлагает постепенно вводить в регион миротворцев из стран, которые устраивают и Россию, и Украину. Этот пункт плана реален?

— Реален на тысячу процентов, если к власти придут вместе и Зеленский, и Тимошенко. Если та же Надя Савченко показала Украине, что в ДНР и ЛНР можно приезжать на переговоры и договариваться с той стороной по обмену теми же ранеными, то и Зеленский тоже понимает, что лучше худой мир, чем война.

— То есть Москва, влияющая на ДНР и ЛНР, этот план поддержит без всяких оговорок?

— Медведчук и Бойко, побывавшие недавно в Москве, сказали, что президент России настаивает на том, что Донбасс — это часть Украины. Но весь вопрос упирается не в миротворцев, а в автономию — в Донецке и Луганске есть силы, которые ратуют за присоединение к России, и это проблема.

— Но про автономию ни Зеленский, ни Тимошенко не сказали. Почему?

— Это настораживает. Но думаю, они не говорят об автономии, потому что если сейчас, перед выборами, они выскажутся об этой идее, эти кандидаты будут опасаться, что Россия может поставить Украине еще более жесткие условия. Но автономия — это действительно компромисс: два языка и так далее.

— А националисты Украины не взорвутся протестом в том случае?

— Эти силы себя могут показать, только если во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко. Националисты могут начать топить за Порошенко, потому что он против переговоров с Путиным, что для националистов очень удобно, а Зеленский уже объявил, что он за переговоры, за то, чтобы найти пути взаимодействия с Донбассом и прийти к компромиссу. Для националистов же компромисса нет, и они могут сделать все, чтобы Порошенко стал президентом.

— А способен националистов, скажем так, утихомирить Коломойский?

— Утихомирить их он не сможет, но резко ограничит их влияние при условии, если его люди — Зеленский или Тимошенко — победят. И в этом случае активных националистов, как и везде, будет только 2—3 процента, как и в большинстве стран. Я уверен, что если к власти придут Зеленский и Тимошенко, напуганные одесскими событиями 2014 года люди начнут пробуждаться и не бояться высказывать свое мнение и по Донбассу. Осталось лишь чуть-чуть подождать.

«Утихомирить националистов Коломойский не сможет, но резко ограничит их влияние при условии, если его люди — Зеленский или Тимошенко — победят. И в этом случае активных националистов, как и везде, будет только 2—3 процента, как и в большинстве стран». Фото unian.net

«Думаю, Зеленский, Тимошенко, Саакашвили и Савченко договорятся»

— Убежит ли из страны Порошенко в случае поражения?

— Конечно! Правда, непонятно куда, потому что в отношении его персоны в разных странах могут быть начаты расследования. Ситуация у Порошенко патовая — ему надо выигрывать, потому что куда сбежишь?

— Нужны ли Зеленскому и Тимошенко в их работе такие одиозные фигуры, как Саакашвили и Савченко?

— Саакашвили нужен — он проделал огромную работу в Украине и пошел против Порошенко, несмотря на дружеские с ним отношения. И нужна Надя Савченко — она хоть и против Зеленского, но она за компромисс с Россией. Я думаю, Зеленский, Тимошенко, Саакашвили и Савченко договорятся. Я считаю, что сейчас ситуация в Украине напоминает ситуацию с желанием избавиться от Януковича — но тогда Януковича сняли незаконным образом, а сейчас есть возможность снять президента уже законно. Но не исключаю, что Порошенко может выиграть и будут попытки Майдана.

— Уйдет ли украинская тема с экранов российского телевидения, если Порошенко не будет избран?

— Нет, Украина с экранов не уйдет, потому что нужно отвлекать внимание от того, что происходит в России, а это для телеканалов очень удобная позиция — лучше рассказывать про то, что происходит в Сирии, Украине или во Франции. Это геополитика! Да, спадет градус напряжения в отношениях России и Украины, если победят те, кто за компромисс с Россией, но, думаю, ситуация на этой неделе будет накаляться, потому что Порошенко теряет легитимные шансы оставаться у власти. А значит, он может пойти на все что угодно.