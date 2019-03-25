Массовые ДТП и самолеты — на запасной аэродром: как Казань пережила аномальный снегопад

В Казани и окрестностях выпало две трети нормы снега, но это еще не все — идет вторая волна циклона

Фото: Максим Платонов

Казань сегодня пережила аномальный для конца марта снегопад. Выпало две трети месячной нормы осадков. Гололедица и снежная каша на дорогах спровоцировали массовые ДТП и пробки, в том числе с участием пассажирских автобусов. Чувашия закрыла трассу в направлении Татарстана из-за разгулявшейся стихии, а самолеты, следовавшие в Казань, улетали на запасные аэродромы. Подробности в материале «Реального времени».

Завтра Казань накроет второй снежный циклон

Сегодняшнюю погоду аномальной синоптики называть остерегаются, но признают, что такое случается редко — раз в 10—12 лет. За один день в Казани выпало две трети месячной мартовской нормы осадков. По данным Центра погоды «Фобос», за 6 часов в Казани выпало 8 см снега. По данным Гидрометцентра Татарстана на 18.00, количество осадков в разных районах Казани составило 13—18 мм. Каждый миллиметр равен 1—1,5 сантиметра снега. Сильнее всех завалило западные районы Татарстана, в Дрожжановском выпало 23 мм — это месячная норма. Снегопад метеорологи охарактеризовали как «очень сильный». Он начался в 6 утра и немного стих во второй половине дня. Но радоваться прекращению стихии рано, небеса вывалили еще не все снежные запасы.

Временное затишье продлится сутки, уже завтра вечером Казань накроет второй снежный циклон. Правда, обещают синоптики, не такой мощный, как сегодняшний.

— К вечеру 26 марта снова начнутся сильные осадки в виде мокрого снега, снега, дождя. Ночью будет слабоотрицательный «минус», днем 27 марта — слабый «плюс», — сказала «Реальному времени» начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

Без сегодняшнего снегопада талыми водами в Казани залило семь частных домов. В этом году снега на 30% больше, в управлении гражданской защиты исполкома Казани говорят о том, что есть угроза затопления.

«К вечеру 26 марта снова начнутся сильные осадки в виде мокрого снега, снега, дождя. Ночью будет слабоотрицательный «минус», днем 27 марта — слабый «плюс», — сказала Ирина Трущина. Фото ok.ru



ДТП из 11 машин и двух автобусов

Снегопад спровоцировал пробки и массовые ДТП. На несколько часов парализовало движение по Горьковскому шоссе из Залесного в сторону Казани. Столкнулись 11 автомобилей и два пассажирских автобуса. Один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге, ехавшие следом автомобили начали сталкиваться по принципу домино.

Автомобили получили серьезные повреждения, на видео с места происшествия водители просят друг друга и пассажиров автобусов не нагнетать панику. По словам участника ДТП, в одной из машин оказались заблокированы двое детей, но травм они не получили. «Они сидят, они просто в шоке. Нормально все», — говорит по телефону один из водителей.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, в массовом ДТП на Горьковском шоссе пострадали четыре человека. У 66-летней пассажирки Mitsubishi закрытый перелом ребер, женщину госпитализировали в ГКБ №12, у 10-летней девочки, ехавшей в этом же автомобиле, под вопросом сотрясение головного мозга, от госпитализации родители отказались.

У 56-летнего водителя автомобиля Hyundai, предположительно, сотрясение мозга, он тоже отказался от госпитализации. Еще один пострадавший, пассажир автобуса «Зеленодольск — Казань», получил ушиб поясницы, от госпитализации также отказался.

В ГИБДД Татарстана «Реальному времени» сообщили, что за день на дорогах зарегистрировано 778 ДТП, в которых 58 человек погибли и 976 получили ранения. Впрочем, в госавтоинспекции отметили, что цифры ниже среднесуточных: ДТП — на 44 факта, погибших — на шесть человек, раненых — на 60.



Аэропорт «Казань» был закрыт по метеоусловиям до 12.30, задержано семь рейсов. Фото Максима Платонова

Чувашия закрыла въезд в Татарстан, самолеты улетали в Самару

По данным Минтранспорта РТ, на уборку и обработку реагентами региональных дорог выехали 285 единиц техники.

«Наибольшее количество спецтехники выехало в Алексеевском, Высокогорском, Зеленодольском и Лаишевском районах. Рассыпаны 508 тонн песко-соляной смеси, 6 тонн чистой соли, 10 тонн смеси соли и воды. Сейчас дороги обслуживают 285 единиц снегоуборочной техники», — уточнили в министерстве.

По данным Росавтодора, на дорогах федерального значения в границах Татарстана работали 123 единицы техники. В Татарстане ограничение на трассах не вводилось, соседняя Чувашия решила закрыть участок М-7 в направлении Татарстана.

В Казани на очистке дорог и тротуаров, по информации комитета внешнего благоустройства города, были задействованы 230 единиц техники и 424 дорожных рабочих.

Правда, по отзывам водителей, стоявших в часовых пробках, снегоуборочной техники они не видели. Во время незапланированных остановок автовладельцы умудрялись выходить из машин и лепить снеговиков.

Аэропорт «Казань» был закрыт по метеоусловиям до 12.30, задержано семь рейсов. Командиры экипажей двух самолетов приняли решение сесть на запасном аэродроме в Самаре. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.