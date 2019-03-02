«Если ошибемся и появятся негативные факторы воздействия МСЗ, будем вынуждены переселять людей»

Депутат Госсовета РТ, гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев — о муниципальных парковках, падающем рынке и выходе из сделки с «РусКо»

Фото: Ринат Назметдинов

Из-за падающих доходов населения и сокращения потребительской активности ретейл начинает демпинговать, увеличивая количество акций и одновременно уменьшая доходы производителей. Если в ближайшее время власти не примут мер, «акционная экономика» лопнет как мыльный пузырь и схлопнет рынок, констатирует глава «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. На онлайн-конференции «Реального времени» он объяснил, почему считает китайский рынок самым перспективным, и прокомментировал сложности внедрения системы муниципального паркинга в Казани и неутихающие споры вокруг МСЗ.

«Здесь вопрос компромисса: или расходы инвестора, или гарантии безопасности»

Продолжается противостояние общественников и властей РТ по вопросу строительства в Казани МСЗ. 6 февраля Верховный суд России признал недействительной территориальную схему, предполагающую размещение МСЗ в казанском поселке Осиново. Таким образом, не была удовлетворена апелляция правительства РТ на решение Верховного суда РТ, который еще в сентябре прошлого года поддержал инициативную группу активистов. Суд обязал власти учесть мнение местных жителей при принятии новой терсхемы. В беседе с корреспондентом «Реального времени» Леонид Барышев рассказал о своем взгляде на неутихающие споры вокруг строительства завода, сделав упор на коммерческой составляющей ситуации.

«Я против того, чтобы МСЗ был построен близко к жилью. Если бы это было в моих руках, я был бы за то, чтобы вынести его на безопасное расстояние, чтобы не было столкновения с жителями, у которых прямо под носом строится такой объект. <…> Таких территорий достаточно много, но они инвестору не будут так удобны, — объяснил он. — Здесь же вопрос компромисса: или расходы инвестора на то, чтобы подвести коммуникации на новую территорию, или же нужно людям предоставить какие-то гарантии безопасности».

Моя точка зрения совпадает с точкой зрения этих людей: лучше перестраховаться, сделав зону от жилых домов больше. Если вдруг мы ошибемся в своих подсчетах и в течение ближайших 10—20 лет появятся какие-то негативные факторы воздействия на окружающую среду и на среду обитания людей, мы будем вынуждены этих людей переселять



Предприниматель затруднился назвать конкретные альтернативные площадки, на которых мог бы быть размещен мусороперерабатывающий завод, однако подчеркнул, что за пределами Казани в сторону Зеленодольска есть достаточно большие территории, которые притом находятся более чем в десяти километрах от жилого сектора.

Во многом конфликт вокруг МСЗ, по словам Леонида Барышева, — это показатель общего недоверия населения к большому бизнесу и власти. Люди пока «не созрели» для таких подходов к решению экологических проблем и хотят больших гарантий собственной безопасности. Кроме того, информационная и разъяснительная работа о сути МСЗ, рисках и последствиях его размещения вблизи жилых домов была проведена не в полном объеме — качественный открытый диалог не состоялся.

«В том числе людям не совсем понятно, какая защитная зона вокруг этих МСЗ. Поэтому моя точка зрения совпадает с точкой зрения этих людей: лучше перестраховаться, сделав зону от жилых домов больше. Если вдруг мы ошибемся в своих подсчетах и в течение ближайших 10—20 лет появятся какие-то негативные факторы воздействия на окружающую среду и на среду обитания людей, мы будем вынуждены этих людей переселять, — аргументировал он. — Я думаю, что здесь нужно еще долго работать: находить некий общественный консенсус и договариваться о том, где это будет безопасным для республики, как это будет мониториться в последующем, какими будут общественные инструменты воздействия на собственников».

Собеседник «Реального времени» заметил, что до сих пор не было представлено ни одного прозрачного инструмента замера изменений окружающей среды вокруг таких объектов, как МСЗ, позволяющих достаточно уверенно заявлять о безопасности размещения завода в Осиново.

«Строительство парковок в центре города — очень дорогое удовольствие. Оно должно окупаться»

Во время онлайн-конференции был поднят еще один насущный для казанцев вопрос — платные муниципальные парковки. Согласно отчетам профильных ведомств, горожане продолжают массово закрывать номера личных автомобилей, оставляя машины на таких парковках. В первую очередь ими движет желание избежать оплаты парковочного места, признал предприниматель, но в какой-то мере это и выражение протеста, несогласия жителей с подходом властей ко всей системе паркинга в Казани.

«По своему опыту могу сказать, что приложение по оплате парковок («Казанский паркинг», — прим. ред.) достаточно неудобное. Мне до сих пор не удалось заплатить через него ни разу, оно всегда работает некорректно, поэтому у меня с этим большая проблема. Если мы где-то останавливаемся, мы ищем подземную парковку, — поделился депутат. — Наверное, у многих людей возникает проблема в том, как пользоваться этой историей. Надо создать достаточно удобный способ. Если вы хотите сделать так, чтобы люди платили, дайте им возможность это делать».

Во всех крупных европейских городах парковочными штрафами занимается отдельная парковочная служба муниципалитета. Если деньги идут в бюджет муниципалитета, они заинтересованы собирать больше. На эти деньги нужно открыто строить общественные парковки или направлять их на развитие общественного транспорта



Барышев предположил, что применение репрессивных мер в данном случае будет менее эффективно, нежели попытка наладить диалог с негативно настроенной к платному паркингу частью населения.

«Строительство парковок в центре города — очень дорогое удовольствие. Оно должно окупаться. Если мы людей не будем мотивировать на то, чтобы они заезжали на эти парковки, мы этот вид деятельности инвестиционно погубим, — объяснил спикер. — Во всей Европе считается очень выгодным построить парковку в центре города и ее обслуживать. У нас в России это пока невыгодно. <…> Мы делали в свое время в Госсовете льготы для тех, кто хочет заниматься парковочным бизнесом, но никто не пользуется, потому как нет у нас частных инвесторов — только крупные организации или которых обязывает мэрия, или которые на будущее загадывают».

Тренд постепенно меняется, хотя и не самыми скорыми темпами. Для того чтобы ускорить процесс, по словам Леонида Барышева, стоит присмотреться к опыту ряда крупных европейских городов, в которых система паркинга и взимания платы с автовладельцев гораздо более прозрачна.

«Во всех крупных европейских городах парковочными штрафами занимается отдельная парковочная служба муниципалитета. Если деньги идут в бюджет муниципалитета, они заинтересованы собирать больше этих налогов. А на эти деньги нужно открыто строить общественные парковки или направлять их на развитие общественного транспорта — показать людям, что эти деньги уходят на то, что они согласны оплачивать», — заключил предприниматель.

«Мы сосредоточены на том, чтобы быть лидерами на падающем рынке»

«Болевая точка» для каждого российского производителя на протяжении последних лет — падающие доходы населения и, как следствие, спад потребительской активности, существенное изменение потребительского поведения. По просьбе корреспондента «Реального времени» Леонид Барышев рассказал, как «Эссен Продакшн АГ» приспосабливается к новым реалиям рынка и на что рассчитывает в ближайшие несколько лет.

«В этих условиях достаточно сложно конкурировать. Когда рынок падает, нужно иметь больше компетенций для того, чтобы на нем еще и зарабатывать. Мы сосредоточены на том, чтобы быть лидерами на падающем рынке. Категория соусов падает где-то на 2—3% в год, мы прирастаем примерно такими же темпами, — отметил предприниматель. — Это означает, что мы более конкурентоспособны. Но понятно, что есть некие связанные с этим риски и вызовы».

В связи с этим есть два вопроса: как долго это может продолжаться и чем все это кончится. Мы все оптимисты: надеемся, что рано или поздно правительство сделает какие-то радикальные шаги по увеличению доходов населения, чтобы мы увидели тренд, тогда и потребительская активность будет высокая



Из-за падения потребительской активности уменьшается количество инвестиций в производство и закупку нового оборудования: у предпринимателей нет уверенности в том, что это оборудование будет загружено. На сегодняшний день 80% российских производств не загружено на 100%, проиллюстрировал Барышев. В этих условиях производителям приходится выживать. Магазины премиум-сегмента показывают падение показателей, взрывы продаж фиксируются только у так называемых дискаунтеров, а ретейл начинает демпинговать — возрастает количество акций в сетевых точках.

«Это не от хорошей жизни, а от того, что люди хотят загрузить свое производство и делают бешеные скидки. Это приводит к всплеску потребления в момент проведения акции, потом люди считают свои убытки, и мы видим, что некоторые предприятия сегодня на грани банкротства не по причине того, что они плохо работали, а потому, что это «акционная экономика», как я ее называю. Это мыльный пузырь, который рано или поздно приведет к схлопыванию рынка, — констатировал он. — Как только количество производителей на какой-то товарной категории сокращается до двух-трех, акции прекращаются, потому что люди сами себе не враги».

«В связи с этим есть два вопроса: как долго это может продолжаться и чем все это кончится? Мы все оптимисты: надеемся, что рано или поздно правительство сделает какие-то радикальные шаги по увеличению доходов населения, чтобы мы увидели тренд, тогда и потребительская активность будет высокая», — добавил предприниматель.

Оборот «Эссен Продакшн АГ» за 2018 год вырос на 8%, составив 20 млрд 750 млн рублей. Инвестиции в предприятия холдинга (производство соусной продукции под брендом «Махеевъ», а также кондитерской продукции) за последние пять лет составили 7,7 млрд рублей. На сегодня компания располагает 61 тысячей квадратных метров производственных площадей и по состоянию на 31 декабря 2018 года создает 1811 рабочих мест. Размер экспорта в 2018 году приблизился к 3 млрд рублей — 15% от общего объема производства было отправлено на экспорт.

«Мы планируем на 47 процентов увеличить продажи по кондитерке»

Говоря о планах компании на будущий год, Леонид Барышев особо отметил относительно новое для «Эссен Продакшн» направление — производство кондитерских изделий. С 2015 года, согласно данным таможенных деклараций, холдинг лидирует по объемам закупки кондитерского оборудования за границей. По словам предпринимателя, в планах войти к 2020 году в пятерку крупнейших кондитерских производств России. Только в 2019 году в это направление будет инвестировано не менее миллиарда рублей.

«РусКо» известен не только своими сухариками. В первую очередь наш интерес был в том, чтобы посмотреть питерскую кондитерскую фабрику, которую в свое время построил Коркунов. Она работает в премиальном сегменте, где у нас очень слабенькие позиции, – мы хотели таким образом разбавить наш ассортимент премиальными коробочными решениями

«Кондитерка для нас — это тот самый паровоз, который будет тянуть нас на новый уровень. Мы планируем на 47% увеличить продажи по кондитерке и закрепить свое доминирующее положение на рынке майонеза. Мы последние 13 лет занимаем первое место на рынке майонезов, — напомнил спикер. — По кетчупам у нас тоже серьезные планы — закрепиться на лидирующих позициях».

В 2019 году производственный холдинг рассчитывает перешагнуть планку экспорта в 3 млрд и нарастить оборот до 25 млрд рублей. Рост экспортных поставок планируется обеспечить за счет роста продаж в Юго-Восточной Азии, Израиле, Америке, Ираке. Кроме того, по словам Барышева, главный европейский партнер «Эссен Продакшн», немецкая компания «Монолит», выросла до размеров, которые позволяют ей дистрибутировать продукцию холдинга на территории всей Европы, где уровень продаж показывает хороший рост. Больше всего перспектив компания связывает с китайским рынком, где «неожиданно хорошо» начала продаваться российская кондитерская продукция. Правда, к вкусам местного потребителя «Эссен Продакшн» еще только предстоит приспособиться.

«Наш интерес к «РусКо» был в том, чтобы посмотреть кондитерскую фабрику, построенную Коркуновым»

В начале февраля стало известно, что владельцы компании «РусКо», основанной Андреем Коркуновым, еще в 2018 году выставили бизнес на продажу. Одним из потенциальных покупателей был «Эссен Продакшн», однако компания вышла из сделки. По словам Леонида Барышева, решение об отказе от покупки было принято с опорой на данные аналитики Brain Consulting.

«РусКо» известен не только своими сухариками. В первую очередь наш интерес был в том, чтобы посмотреть питерскую кондитерскую фабрику, которую в свое время построил Коркунов. Она работает в премиальном сегменте, где у нас очень слабенькие позиции, — мы хотели таким образом разбавить наш ассортимент премиальными коробочными решениями. Но сделка была комплексной, нужно было покупать и то и другое. Сухарики, снеки — позиция, в которой мы не чувствуем себя сильными. Именно по дистрибуции нам неизвестно на этом рынке пока ничего», — объяснил собеседник «Реального времени».

Пока ни одного готового производства к продаже не предложено, а удаленное строительство мы пока не готовы там вести. Но как только появится продавец, мы будем покупать

«Как только на Дальнем Востоке появится продавец, мы будем покупать производство»

Леонид Барышев прокомментировал недавнее сообщение о том, что холдинг всерьез рассматривает возможность запуска собственного производства на Дальнем Востоке. По словам предпринимателя, на такой шаг «Эссен Продакшн» толкают логистические проблемы с доставкой своего продукта. Однако готовых производственных площадок на продажу в нужных регионах не выставлялось, и компания продолжает наращивать присутствие бренда, преодолевая множество препятствий.

«Пока ни одного готового производства к продаже не предложено, а удаленное строительство мы пока не готовы там вести — у нас здесь, в Челнах, очень много проектов: инженерная служба сейчас занята строительством третьей очереди кондитерки, поэтому если что-то строить, то только после того, как мы закончим кондитерку. Но если будет готовое производство для покупки, мы будем рассматривать, — заявил Барышев. — Как только появится продавец, мы будем покупать. Ну и при преодолении планки в тысячу тонн в месяц мы уже будем рассматривать там более серьезное строительство».