12 февр. 2020

Online-конференция c Леонидом Барышевым, депутатом Госсовета РТ, генеральным директором АО «Эссен Продакшн АГ»

Online-конференция c Леонидом Барышевым, депутатом Госсовета РТ, генеральным директором АО «Эссен Продакшн АГ»

12 февраля в 12.30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Леонид Барышев депутат Госсовета РТ, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ».


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